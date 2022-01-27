以「延續記憶中家的美好」為旨 打造現代人文風住宅

【撰文｜Matt 圖片來源｜富億空間設計】

約 55 坪 30 年的老房子，裝載著屋主一家人的成長歷程，不過隨著娶妻生子後，三代同堂的居住需求變成了首要任務，因此屋主委託富億空間設計，試圖將屋主對家的記憶加以延續，打造更適合家庭成員一起居住、分享生活的美好住宅。

設計團隊將位於中間的衛浴空間加以調整，做成半開放的書房，並保留流暢的動線，家中收納的要求則沿著動線加以布局。在玄關左側客廳的部分，電視牆以沉穩大器的洞石做出氣派的感覺，鋪上溫暖的超耐磨木地板，沙發與牆面也以淺咖啡、淺灰色系加以配合，形成一種和諧之美，鄰近窗口的位置則做出一個開放式的小和室，提供屋主一家能夠輕鬆談天的美好所在。此外，基於女主人善於烹飪的基礎，廚房採常見的開放式配置，便於女主人烹飪更加得心應手，低調洗鍊的設計，賦予空間充滿現代感的氛圍，讓家庭成員的生活彼此串聯、彼此有自己的空間，進而凝聚家庭成員的情感。