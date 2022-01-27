展開一趟香氣療癒之旅 拜訪城市中的秘密森林

【撰文｜Halle Kao 攝影｜張國耀】

你知道嗎？香氣除了具備芳療效果，能夠潤澤肌膚，更可與藝術、文化及空間同頻共振，為五感生活補充嗅覺美學，舒緩情緒也滋養心靈。若是難以想像，不妨到CANJUNE肯園和平店走一遭，以白淨為主調的空間，點綴了些許綠意，就像一座都市中的療癒森林，在自然散發的靜謐氛圍中，讓我們暫放下生活的慌忙，靜下心，嗅聞架上來自世界各地的植物香氣，一趟療癒之旅就此展開。

肯園和平店由一間屋齡20年以上的老房子翻新而成，空間格局方正，大致分成5區，包括毬果藝術裝置區、主題品牌香氣區、綜合產品陳列區、綠色光廊，以及活動展演教室。品牌不只希望帶領人們認識芳香療法，更期待藉由多元區域的規劃設計，讓顧客在選逛過程中，有多樣且趣味的空間體驗，創造既能專注自我，又可自在交流之場域，進而能充分感受流動於世界的氣味饗宴。

「讓香氣成為生活語言」作為肯園的品牌核心理念，期待大眾能藉由香氣與植物，重新思考自身存在的意義，特別邀請質物霽畫主理人李霽擔綱植栽設計，將以身體美感與植物姿態融合之作品《松果體》擺於入店處，猶如前言式抽象帶領，再定義植物與環境之對話、身體療程與靈魂關係，並在純白、以木質為主的空間中，創造饒富趣味的「迎接」，為迎面而來的香氣體驗敲響第一顆強音。

視線轉往左側，兩顆巨大的毬果佇立於空間中央，表面以環保建材樂土上色，呈現自然手感質感，再加上神秘造型，使其不僅成為視覺焦點，更引人好奇。其實，毬果不只外觀奇特，本身更具備多種功能，一顆是提供情緒體驗的專注場域，歡迎進入毬果內部，享受一套結合嗅覺、聽覺，以及調油手作的香氣之旅；另一顆則是商品展示架，並且同時包覆、虛化中央樑柱，實用美觀兼具。

移步入內，來到以「木頭材質」為主的過渡空間，從地板、座椅到天花都由木打造，彷彿走進「桑拿室」，心情自然放鬆下來，可以翻翻芳療書籍，也能在琳瑯滿目的架上，選擇想探索的植物嗅聞，是顧客與氣味互動時最愛的區塊。除此之外，「綜合產品陳列區」也打造實驗室氛圍，層架高、寬度都根據瓶身大小量身訂製，讓產品恰當的巧妙分佈其中，並能按圖索驥有效率找到對應味道！

值得一提的是，通往課程教室的戶外廊道，團隊透過綠意佈置，讓路過此處的顧客得順應植物位置，放慢腳步、調整蹲低身軀，如同在大自然健行漫步時，需按照地形環境起伏而調整自己狀態，不只重新提醒了我們在大自然面前謙卑、順應環境演變，也讓長形空間呈現截然不同、耳目一新氛圍。

肯園和平店以簡潔的白色基調為主，與過去溫州街門市相比更顯俐落，也讓品牌整體與時尚、質感生活連結，雖然可能因此少了親民溫馨的日常感，但更多了N種對精油、香氛的想像，期許顧客置身其中，能更清晰地看見氣味本身，再與之產生共鳴，最終帶領人們透過植物香氣的陪伴，更了解自身內在本質。