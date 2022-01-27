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五金行結合咖啡廳 以輕鬆的姿態恣意挑選五金打造精緻空間

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Jocelyne Lin　　圖片提供｜鹿麓復古五金專門店】

距林口交流道不遠的地方，鹿麓復古五金專門店在佈滿蓊鬱林蔭的街廓下顯得靜謐，摩登色彩交疊構築的空間中，由五金店和咖啡廳組成，看似衝突的組合，反而成為這裡迷人的理由，在挑選五金之際，有甜點與咖啡相伴，鹿麓復古五金專門店跳脫人們對於傳統五金行的印象，以美麗的空間裝設與精美的復古五金選物，讓「五金行」也能是人們趨之若鶩的場域。

由長年旅居國外的主理人打造，他表示歐洲本來就有許多無論是五金行或傢俱店會結合咖啡廳，在他哥本哈根的住處旁就有一家，源於想將這樣輕鬆生活態度引進台灣，於是就在桃園龜山落腳。

為了讓復古五金能被完整的展示，整體空間不採白淨的風格，反之以飽和色塊搭配灰階色塊呈現，又三年前裝修空間時，遇上德國現代設計學校包浩斯百週年慶，所以汲取了1940-1960年的復古風格作為靈感，以對未來世界及烏托邦的想像打造店面，其中也可看見建築內多赭紅、鋼筋紅丹等顏色，來與許多建材的顏色呼應，讓顧客在挑選五金時能更好搭配想像。

鹿麓引進國外的復古造型的門把手、開關插座、門環電鈴、信箱蓋作為經典系列，在歐美老城區的保留著大量的古蹟，老件翻新時為了維持一致性，通常會挑選風格相似的仿舊五金，這樣的有時間感的鐵件卻受許多室內設計師歡迎。還有許多外銷給北美的玻璃五金，店長賴小姐說，在美國跟加拿大約有七成的玻璃門把手是台灣製造的，然而這些特別的五金卻無法在台灣傳統五金行銷售，因此才有鹿麓這樣的五金行誕生。

雖說五金是裝潢之中最小的量體，但事實上許多五金都是平時最容易被矚目，也是最常被使用的，如門把、開關。若想為家中增添精緻氛圍，或許你能在專注於復古精美五金的鹿麓復古五金專門店搜羅到適合你的那款。

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