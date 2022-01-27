有美作伴的日常 在明亮花房裡優雅挑花

【撰文｜Rippling 圖片提供｜UUU DESIGN、拾米豐瓶】

竹北起家的花藝工作室拾米豐瓶，主理人寶妮與菲兩姐妹的插花溫暖柔和，猶如店名那要用心澆灌米粒大的生活碎片，以填滿瓶中風景的意象描寫，具有恬淡日常風格。現今，他們正式在台北忠孝東路巷內，以更面向大眾的店面形式，希冀將生活中的美好讓給更多人知道。

以家人之名的美學空間

寶妮與菲從小就喜歡美麗的事物，大學開始從事網路代購的她們，總是熱誠地將富美感的事物捎到人們眼前。七年前，他們欲以家人之名的諧音開實體店，希望將美好事物集結起來。也剛巧在當時，他們受到花藝老師的鼓勵，於是在買花仍是奢侈消費的時候讓實體店成為花店，不僅賣花、開單品課程，也記錄許多美好故事，希望能讓買花插花變得更平易近人，走進一般人的日常。

也是因為這樣的美好心態，與室內設計公司UUU DESIGN討論台北概念店時，姐妹們便很明確表示，希望這是一個簡單、舒服、圓潤的空間。設計師以「Live with flowers, bloom like a flower」為主題，為拾米豐瓶收攝出簡單、溫暖、乾淨、喜愛分享的概念，規劃了一個感性與理性並存的溫柔空間。

朝氣簡緻的空間設計

未走進店裡，便能在後退的門面設計，感受到拾米豐瓶的細膩體貼。這樣讓外立面在光影下變得立體的美麗設計，不僅讓高於人行道的店面，與街道之間的保有距離，讓好奇的路人能安心探頭觀察，也讓要進到空間裡的人，擁有心情轉換的餘裕。簡緻的店名設計、溫柔樸潔卡其色牆面與落地玻璃窗，都在在透出了品牌的恬淡優雅特質。

在基地方正的內部，多隔間格局全數打通，讓視覺變得寬敞通透，原空間由黑漆與回收木料構築的暗黑工業風格，變成了明亮輕盈的模樣，並且運用同色系不同材質做層次變化，讓空間乾淨卻不致於單調。再加上線性燈的大範圍照射，讓空間更如在朗朗日光下，顯得朝氣。

在日光花房下輕盈選物挑花

設計師利用自由曲線及可被數字化的曲線串聯空間，隱喻著花店理性與感性的複合基調。櫃檯與工作檯以錯位方式，讓量體在空間中顯得輕盈，而塊體的圓弧線條，也讓空間變得可親。頂上線性燈的俐落直線與之相對，也在垂直於門口的排列呈現延伸感。

在這樣明亮如露天花房的空間，精選的各種花在空間中央以極具精神的姿態伸展著，而非一般花店只能關在角落冰箱，讓人們進花店如進花園一樣感受花的活力。並且，寶妮與菲還精挑國內外的周邊選物，例如日本職人線條優雅的極簡花器、泰國藤編提籃等，讓插花的日常更為美好豐富。往後，他們也會在美的路上繼續前行，陪伴你我，「一起把家裡變漂亮」。