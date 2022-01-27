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用花看見新年新冀望—花藝師以黃為基調 引入春日晨曦

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Nina you　　攝影｜Jocelyne Lin】

走進大安區四維路上的小巷子中，拐了幾個彎後，便會發現一間看似民宅，屋體卻融合歐式透亮的花藝店—CIAO！巧偶花藝。當我們從外走進店內時，兩旁的花朵垂枝相迎，就像是進入了另一個世界，朵朵散發生命力的花兒們在空間中各據一方，美好在這空間小心翼翼綻放。

手捧花材的巧偶花藝總監Turkey，緩步從一樓店面走上二樓花藝諮詢空間與教室，優雅而活潑的步伐宛如這個空間的氣質，要與我們分享如何打造今年2022年的「新春花藝」。

打破新春常規，以黃作為希望之鑰

談及新春花藝，你的想像是什麼呢？

既定印象中總是要饒富喜氣、大器逼人，我們問Turkey今年花材的顏色上有什麼想望，他先是拿起了《故宮裡的色彩美學與配色事典》，這本書將故事、文物與節氣融合，這次他挑選了如春天第一道曙光的黃色，作為這次的主色。

因此他選用了一系列的黃色花材，搭配金色、綠色、一點點的粉，營造初春的明亮中帶點柔和氣息。Turkey希望以花為飽受疫情之苦的大家引進陽光，為居家空間挹注生氣，讓花就像那新年第一道光，充滿希望。

承載各種意義的花，拉緊人與人之間的連結

Turkey總監邊與我們說明這次新春花上用到的各花材，言談盡是滿溢著對花的愛。好好對待每一種花，或修修剪剪、或噴漆變色打造陌生化，讓各不同形貌的花能好好地活在同一束裡頭，各自綻放著自己的美。

選材上，Turkey也特別分享新春時通常會選花期較長的，有別於傳統覺得菊花是比較不吉利的花材，他挑選能夠維持較久的麵線菊，過年期間，它都能保持在一個漂亮的狀態，其他還有像是蘭花也是可以很持久的新年花材。除了以上，這次新春插花還有使用巨輪萬代蘭、蜘蛛蘭、水仙百合等，互相交織成一幅春景。

對Turkey來說，花是一個傳遞心意的過程，不同的人對花材解讀都不一樣，種花者、插花者、送花者到收花者，花一層一層承載了不同意義與重量，值得被慎重地看待。

延續價值，延續意義，展開花的想像

花與一個空間，再到整個城市，美是層層關聯著的。花於這個盆器裡的美，這盆花在空間裡頭點綴美，這個空間又在這城市角落擁有一點美。

「我覺得美是一層一層延續過去的，讓每一個角落都充滿美。」對Turkey來說，花與空間、與城市之間的美是具「延續性」的。

在巧偶店內，有個「即期花區」，不經意看到時以為是作為販售的花，雖然花材狀態仍非常良好，但在辦完各種活動後，這些花通常都會直接被丟棄，Turkey總想如果直接丟掉會十分可惜，可惜的不只是這些努力綻放美麗的花朵本身，還有花農的用心、設計師的用心，因此就想到將他們拿回店內好好地整理後，再放到店內讓人能以樂捐的方式自由選取，並將這些款項捐給需要的機構。

這也呼應了這次Turkey總監在新年花藝想傳達的「延續」。延續花材不同樣貌應用在每次的花藝中，延續花的生命與美麗，延續一朵花或一束花的意義，這樣的流動性形塑了巧偶的氣質。清幽的空間中，看見生命的綻放，理性與感性的交織成為巧偶花藝的調性。

左為Turkey總監受訪時現場示範，右為前一天先完成的新春花藝。
左為Turkey總監受訪時現場示範，右為前一天先完成的新春花藝。

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