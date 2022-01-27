關於你的理想生活：設計師用美型又具聰明基因的AI智控洗乾衣機回答

【撰文｜Jocelyne Lin 圖片提供｜LG】

印象中，室內設計師的工作就屬打造美美的空間，看似信手捻來就將能將所有細節安頓妥當，事實上，室內設計是一種系統性的改善空間的方式，透過研究、規劃最後才設計。然而室內設計師的工作往往不止於此，從軟裝、家飾，甚至到家電都需經過搭配思考，其中家電這個題目總是最為設計師頭痛！過去家電設計以機能出發為大宗，外型卻不在設計範圍內，但當人們對美感的要求提升，可以匹配空間設計風格同時富高機能性的家電才能為人注目，而LG WashTower™ AI智控洗乾衣機就是兩全其美的存在。

談及空間的視覺完整性，要求精準至分毫的「工一設計主持設計師──王正行」感到心有戚戚，「明明我們硬體裝潢做得很漂亮，卻時常因為幾個家電就把空間完整性破壞掉了！」他如是說，所以當有LG WashTower™ AI智控洗乾衣機這樣整合乾洗衣機於一體，外觀又秉持洗鍊設計感的產品出現後，王正行只有一個小抱怨：「為什麼這個產品沒有早點推出？」

以一抵多，輕鬆操作就能擁有觸感舒爽的衣料

身在多雨且空氣品質不佳的台灣，相信許多人的家中除有洗衣機，或許會多配置一台烘衣機確保衣物完全乾爽，但兩個大型家電的量體卻十分佔據空間，此時，WashTower™同時結合洗衣機與乾衣機的設計，不僅讓洗衣乾衣繁瑣的動作一氣呵成，更整合成上下合一的機體，瞬間節省下不少空間，方正垂直的造型，就像一塊好拼的拼圖，讓你隨喜擺在家中任一角落都不顯得突兀。

除了美型機體之外，有別於它款上下堆疊的設備，乾衣機面版往往設計在最上層的位置，WashTower™特別將智慧面版設計在中間，並作為上下機台整合的關節，讓女性使用者可以輕鬆無礙操作面板，「因為大部分是女性的使用者，使用的時候其實有一點違反人體工學。」王正行點出其實洗乾機的使用者依然以女性為大宗，這樣的設計不僅顯得貼心，也讓WashTower™成為一個「想每天使用它」的家電。

多點餘裕，就用智能家電昇華生活品質

論何謂一個「好的家電」，或許就屬能夠改善生活的那一種吧！WashTower™旨在注入智能科技於生活，搭載AI智慧直驅變頻馬達AI DD™ ，只要將要洗的衣料放入洗衣槽，它就會偵測衣物的材質及重量，再經過萬筆的分析數據，自動提供最適洗滌動作，能更呵護衣料，也省下省下思考的時間，獲得更多享受生活的時光。

而當你認爲智能家電不過如此時，WashTower™又帶給我更多的驚喜了！內建Smart Paring™ 智慧行程配對，在洗衣服的同時，它就會同步將洗程資訊傳遞至乾衣機，自動選擇合適的乾衣行程；同時也導入預熱乾衣機壓縮機的「乾衣準備」功能，加速乾衣行程，以最有效率的「洗乾行程」互相配合，成為現代快步調生活的助力。

關於理想生活，來自看得舒心、用得方便的家電

以往我們都會將洗衣機放在陽台，因為傳統洗衣機多多少少會發出一些噪音甚至震動，然而WashTower™卻顛覆了這個既定印象，洗衣機的AIDD™智慧直驅變頻壓馬達、乾衣機的雙迴轉變頻壓縮機及變頻馬達，高規格的核心技術不僅能更保護衣物、更省電，運轉也能更穩定安靜，「當它的形象已經是一個設計品的時候，它就像是一個傢俱Deco一樣，你可以重新思考空間的關係。」王正行認為無論機能或美感，它都已有足夠的資格成為傢俱家飾的一部分。又你可以透過LG ThinQ™ APP隨時隨地操作、掌控洗衣行程，讓洗衣服這件事變成聰明而優雅的。

最後王正行與我們分享道：「對於整體空間和家電之間的關係，LG WashTower™ AI智控洗乾衣機會是我對實用性以及美感的首選。」生活其實不必那麽緊湊，或許有時坐在沙發上放鬆，也可以隨時掌握或控制洗乾衣的行程如此聰明又方便的設計，帶領我們往理想的生活又更近了一些。