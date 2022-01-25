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用綠色植栽豐富日常 走進城市裡的森林髮廊植物店

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Halle Kao 攝影｜張國耀】

你有過在森林中理髮的神奇體驗嗎？新竹市區就有這樣一間被綠包圍的髮廊！自去年Corner Green植角植物店，正式於Corner Hair Design植角髮廊內開張，該空間就像被施以綠色魔法般，入內不只能享受被多種珍奇植物簇擁的愉快，更有熟知植物照顧的老闆James熱心給予建議，讓綠意輕鬆地走入你我日常。

談到接觸到植物的契機，James坦言最初只是為了要用植物來裝飾店面，沒想到碰上照顧問題，發現植物如同人一樣，會有喜歡的環境，也會經歷生、老、病、死，適合人類活動的環境不見得能讓植物健康生長，空間的綠化更非只是將植物陳列其中，得適時觀察調整，給予充足採光、保持通風，才能與植物友好共存。James潛心研究的過程中，累積濃厚興趣，就這樣一頭栽入植物世界。

Corner Green植角植物店位於街邊轉角，室內約30坪，原始定調粗獷自然氛圍。近幾年，隨著越來越多植物入住，James增設植物燈、安裝加濕器，盡可能滿足植物成長所需環境，如今其健康茂密，自然也為店內創造如森林般的盎然生機，「我慢慢調整空間，四月才經歷一次大改，讓店裡一半是植物店、一半是髮廊，其實希望整體能融合在一起，反而不想讓植物店和髮廊有明顯區隔。」

此外，James巧妙利用店外的轉角畸零地，打造半戶外小溫室，放滿需要多光照的植物，其中，包括多顆James特愛的鹿角蕨，「鹿角蕨本來就長在樹上，適合吊掛在板子上裝飾。」他補充強調，佈置主要還是以植物本身特性，以及照顧是否便利為主，「其他像藤蔓、蕨類，會自然攀爬，在空間中都很好運用，可以放在牆角讓它自然爬到天花板、繞過門框，營造叢林感。」

不同於其他園藝店，Corner Green植角沒有單獨販賣植物，而是得連同盆器一起購買，這樣的決定來自於James對美感的堅持。他觀察普遍園藝店，較少顧及盆器美觀，因此親自搭配，或直接到客戶家根據現場氛圍，給予整體佈置建議。James分享，「國外的家都有庭院，照顧植物很習以為常，我希望這樣的風氣能被帶起，也成為大家的日常。」

近年植物風潮盛行，嘗試綠化生活的人越來越多，美化環境固然美好，但是否用心照顧更重要。James將植物視如己出，樂於給予照顧建議，良好的售後服務，或許正是Corner Green植角受顧客喜歡的原因。「照顧植物可以讓心平靜、讓步調慢下來。」James特別喜歡在為植物澆水時思考、沈澱心情。你也想為紛擾日常多添平靜嗎？不妨到Corner Green植角走走，感受植物的療癒吧！

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