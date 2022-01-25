在自然疏光下 藉風格收藏展演藝術情境佈置

【撰文｜Rippling 圖片提供｜紫藤廬】

有著「全台第一處市定古蹟」名號的紫藤廬，是獨具人文氣息的複合式空間，不僅經營餐飲，同時從事茶文化推廣、出版，舉辦文化講座、社會議題沙龍，更有畫廊空間。在這個日式古蹟裡，藝術以更自然、更別具韻味的形式，展現在你我眼前。除此，在巴黎，姊妹店丹木青丘，也以同樣的方式，呼應其獨到美學。

日式老宅轉身複合藝文茶館

倘若在春日，在那藤花盛開的季節途經紫藤廬，必然會被那從棚架上的垂瀑所吸引。生機柔美的紫下墜到石池庭院裡，總是誘人再往前踏上一步，靜靜品賞眼前美景。而春花未開的時候，這個重重綠蔭的庭園，同樣以青幽靜謐氣質，讓人心生嚮往。

這座日本時期建造的宅邸，後來作為公家宿舍，最終於1981年成為茶館，經歷了整修後，才有得以賞覽庭園景觀的落地窗。要想好好地看院內佳景，不如進到茶館點壺茶，對著窗細細賞覽。由於該建築於1997年在藝文圈爭取下成為了古蹟，如今也就由當日風貌維持至今。

陽光花房改造的自然藝廊

在原住宅室外花房，紫藤廬從2008年開始，即讓它成為了展覽空間。與一般藝術空間的封閉白盒子不同，原住宅的磚牆與煙囪仍保留在牆面上，為空間捎來古意，鋼架結構為玻璃屋頂引進光線。為使光線合宜於藝術品的陳列展現，剖半竹條覆蓋屋頂，撒下的疏落天光，為空間添增了自然恬靜氛圍。

《朝向東方的凝視——安德烈&戴伯洲陶作展》（2018）

情境佈置彰顯作品特質

這樣帶有自然生活的半開放式素樸空間，反而受到許多藝術家的喜愛。負責人林慧峯表示，他們也傾向尋找與這樣內斂文雅空間性質相容的藝術家，並依據藝術家的特質，使用紫藤廬收藏的老傢俱、畫作、花藝，讓空間以「情境佈置」的方式襯托、彰顯作品風貌。而這樣宛如劇場的展示方式，也是紫藤廬與其他畫廊很不一樣的地方。

獨到展演擴展空間美學

當然，如果藝術家對藝術的執著足以打動人，也無需墨守成規，有時冷冽的風格，也能在如此溫潤空間裡，展現很不一樣的氛圍。例如陶藝家吳晟誌及吳偉丞，前者華麗出格，後者冷調當代，卻都能憑藉技術上的突破、陳設的巧思，在空間裡獲得新穎獨出的展現。

巴黎古都打造交流平台丹木青丘

今年，林慧峯在時裝設計師洪麗芬的介紹下，於法國巴黎六區，人文薈萃的塞納河左岸一棟十八世紀老洋房一樓，開設了紫藤廬姊妹店丹木青丘，同樣是茶館、畫廊的複合式經營。建築原先的鐵捲門改成了典雅的鐵折門，再加上後退的強化玻璃門，讓空間既顯層次又兼顧了安全需求。

改造空間傳遞茶文化精髓

在60平方公尺的內部，為使空間顯得寬敞舒適並具靈活性，空間取消了隔間，改以得移動的日式古董屏風創造自在私密感，可以容納30-40人的空間僅設置20人桌椅，營造舒適品茶的氛圍。林慧峯在此保留法式建築典型的修道院白磚牆，讓歷史韻味停留，其他牆面則塗上具紋理的灰白塗料；原先的繁複地磚改成乾淨的混凝土地板，在溫柔不打擾的間接光源下，整體顯得質樸靜謐。

空間中最引人注目的，莫過於大片的灰藍綠色。這樣既法國又東方的優雅色彩，彰顯了丹木青丘企欲作為雙城跨文化平臺的想望。林慧峯收藏的中式圈椅、孔雀椅與丹麥老件的組合，同樣為牆面的台灣藝術作品，帶來中西混搭的新氣象。巴黎的丹木青丘即要以如此姿態，與在台北的紫藤廬相唱和，如詩人羅智成所言，造就文化的雙城效應。