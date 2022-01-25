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經典融於日常 大安區巷弄內的北歐古董傢俱店

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Nina you　　攝影｜Jocelyne Lin】

近來古董傢俱更是受許多風格人士熱愛，或許你會滿腹疑問，古董傢俱既不是新的，價格也不斐，為何會讓全世界的賣家湧入歐洲、美國乃至日本市場，以貨櫃為單位將他們運回家賣？這回編輯們走訪六家古董傢俱店，由深諳古董傢俱的老闆們與我們分享魅力所在。

隱身在大安區巷弄裡的北歐古董傢俱店—覓得設計傢俬，整面透明玻璃將店內樣貌直接對外展現，豐富卻不雜亂的店面陳列，色彩鮮豔的燈具與各式傢俱，為巷弄景色添加復古色彩。

走入巷弄傢俱店，感受懷舊年代的美好

一入店看見主理人陳文超先生正在調整傢俱位置，即使店內傢具很多，陳列動線仍寬敞，不感到壅擠，放眼望去只覺得明亮。

原先是室內設計師的陳先生，在做了各種案子、碰見許多客戶需求後，發現古董傢俱是個非常值得投資的物品，找資源的同時，突然覺得開間店也是個選擇。起初雖然較喜歡來自丹麥以木頭為主要材料的古董傢俱，但到了後期更愛以塑料為材的太空感設計。

保留舊屋樣貌，呈現裸露樸素風格

陳先生為了將視覺重點留給古董傢俱，整體空間的幾乎不做設計裝修，連天花板的管線也保留，維持當初承租時的原屋樣貌。他也談到，雖然在設計空間時木工是個重點，但店面卻沒有用到任何木工，只將牆面做最素面的處理，以家具堆疊的陳列方式，不放得像儲物倉庫，提升整個空間舒適感。唯一較大的調整是將門口位置往內挪，讓外面空間多出一塊空間讓車子能有更大的空間停放，以利卸貨。

漂浮在家中天花板的飛碟，打造迷幻的太空感

店內擁有許多塑料的吊燈、檯燈等傢俱，陳先生表示自己非常喜愛1960年代末至1970年代太空感的傢俱設計。除了德國設計師Luigi Colani設計的幽浮燈外，陳先生也喜歡底為喇叭腳、可以轉的單人座椅。如英國設計師Geoffrey Harcourt設計的單人椅便是以塑料去做的喇叭狀底座，這樣的設計視覺上簡單俐落又兼顧舒適與美觀，且塑料的運用讓傢俱整體添加活潑感。

另外，那些像飛碟漂浮的燈具們，五彩繽紛的吊掛在空中，亦是空間中的一個重點。

二十世紀中期復古傢俱，價值蘊含在每次的延續使用

約三十坪的店面內，北歐丹麥木頭和英國或德國的塑料傢俱交錯擺放，視覺上富層次感卻不負擔。「舊」的稀有性也是吸引陳先生喜愛古董傢俱的原因之一，不管之後是如何模仿或致敬舊時代經典的傢俱設計，源頭的設計還是最有魅力的。

老物的特別之處，如歷史的痕跡等等也許都已是老生常談，但它的價值依然在延續。

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