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不用插電的空氣清淨機 珪藻土打造的健康清新日常

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Jocelyne Lin 圖片提供｜張國耀、春日珪藻土】

擁有自己的房子一直是許多人的所想所望，但久住後卻發現磁磚凸起、壁紙脫落等狀況，必會讓人感到沮喪。事實上需要我們關注的是，看不見的「那些問題」，針對室內的空氣污染的危害，甚至有專門的詞彙著墨這個議題──「病態建築症候群」，意思是身處在各式化學物質污染環境中，而開始出現頭痛、噁心、眼睛疼痛、暈眩、平衡感失調、呼吸不全、疲勞等健康問題，這些化學物質大多來自裝修材或傢俱，完工後有人說要放三個月才能入住的原因，就是為了讓甲醛等化學物質逸散。

要解決「病態建築症候群」，近來許多主流的電器品牌紛紛推出空氣清淨機，然而其實只要在牆面覆以珪藻土就能輕鬆解除上述問題！有別於大眾想像只有吸濕的功能，它還能24小時分解甲醛、淨化空氣。而若你也十分注重建材品質和溯源，那代理來自日本唯一與政府機構(神奈川縣產業技術中心研究所)共同研發製作的珪藻土品牌Onewill的「春日珪藻土」正是你的不二之選。這回我們來到春日在四維路上的門市，由Fion總監帶著我們邊認識邊挑選，看珪藻土有哪些運用。

構築清爽健康環境的關鍵－無毒建材

珪藻土由億萬年前浮游生物的殘骸堆積形成，如今形成礦材，雖然本來已經普遍被使用，但將珪藻土作為建材則是來自神奈川縣產業技術中心研究所與日本OneＷill共同研製的成果，用於牆壁施作，能調節濕氣、分解甲醛、除臭與淨化空氣，更是擁有專利證明，國際最高品質認證日本JIS標準F★★★★（F4星）及耐燃一級的防火材料，不僅無毒，更能讓居住環境越來越健康。

日本OneＷill珪藻土壁材原料來自全日本品質最好的秋田縣珪藻土礦區，無污染的純淨產區，並且擁有完整的測試報告，讓使用者能安心使用。

除此之外，施工上十分方便。許多新屋裝修或舊屋翻修時，總是最怕粉塵問題，但使用春日珪藻土的產品施作時卻不必擔心，Fion表示：「過程跟完工不會產生大量粉塵與異味，完工後，乾燥時間快速，隨時隨地想讓珪藻土加入生活都可以。甚至住在裡面都可以直接施工。」

兩箱子中皆擺有熱水模擬浴室的環境，左為牆面與天花板使用春日珪藻土，右為使用一般乳膠漆
兩箱子中皆擺有熱水模擬浴室的環境，左為牆面與天花板使用春日珪藻土，右為使用一般乳膠漆

超乎想像，珪藻土也能這樣玩味

關於珪藻土，你或許會覺得如此高機能性的材料會不會很難施作？事實上它就像一般的塗料一樣，自己也可以動手做！春日珪藻土的產品分為珪藻土與K-PAINT珪藻漆，前者使用鏝刀或手抹可創造不同的效果，後者可用滾輪簡單施作，有400多色可選擇。

與日本不同的是，春日將珪藻土的應用昇華，針對珪藻土塗料，春日致力於將珪藻土的可能性發揮到了極致，不管在色彩上及圖案的變化以及紋理的呈現，春日珪藻土團隊充滿彈性及變化的特性， 在許多公共及私人空間中完成了許多精彩又有趣的作品。

而春日的團隊也幫助顧客實現不只是功能強大的塗料牆面，更透過職人的美感讓牆面可以如藝術品般呈現。

塗料入魂－讓珪藻土成為創作靈感

春日珪藻土創立於2012年至今，在創立初期，就邀請藝術家──蔡年玨先生利用珪藻土吸濕的特性創作，隨著珪藻土漸乾又隱沒，呈現一種與觀者曖昧的互動。若想看見這樣特別的藝術畫作，一踏入春日門市就可看見蔡年玨最大幅珪藻土系列作品，屆時也不要忘了看看店內珪藻土其他美麗的表現形式。

輕鬆照護，珪藻土打造從容生活

除了平滑的漆面，許多人更喜歡用珪藻土表現特殊的紋路肌理，但也有人怕會有灰塵卡垢而卻步。為此Fion解釋道：「珪藻土本身無靜電，所以不沾附灰塵，因此不需特別清潔，只要保持通風，例如：開窗、開冷氣、開電扇等讓空氣流通，創造可呼吸的環境，就是最好的保養！」

對於一間房子來說，最重要的莫過於舒適度，首當其衝影響體感的正是「溫度」、「濕度」與「氣味」，而珪藻土正是能一舉調節這些因素的功能材，也是讓舒適感自然流露的存在，有「春日珪藻土」加入後，清新自然的空氣便能在日常中天天上演。

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