零門檻智慧家居 讓數位轉型不是夢

【撰文｜Harper Chen 攝影｜Jocelyne Lin】

隨著疫情發展導致民眾待在家的時間拉長，生活型態的變化，讓智慧家居的議題又再次為人關注，雖然一直未能迎來普及，但從許多研究中可以發現，青壯年世代對於科技與智慧家居的接受度正逐年升高。緊跟著這股潮流，黃安邦老闆創立了「安達芯」智慧家居品牌，現在更推出了全新智慧家居系統「美居切」，讓你自己在家就能DIY的簡單安裝程序，加上獨特的六件超級開關面板，要為每個人打造最輕鬆、零負擔的智慧生活。

近幾年關於智慧家居的討論熱度一直很高，卻始終無法反應在真實使用人口上，截至2020年，台灣智慧家庭使用率僅達兩成，且多數人仍傾向使用智慧安防設備，將智慧家居投入生活化並不普遍，只有百分之六，其中設備成本過高以及安裝布線困難，被認為是一般家庭對於數位轉型感到卻步的最大障礙。然而安達芯推出的「美居切」智能家居系統，卻能完美排除上述缺點，無須以龐大預算重新拉線，用最低的成本與最少的時間，就能真正實現「家電自由」。

「美居切」開關面版不需另外拉線，自己在家就能安裝

面板隨拆隨換超簡單 自訂義場景集18組合於一身

「整間房子裡二十幾個面板，不用半天就可以自己裝完」，黃老闆表示不同於市面上多數智慧家居系統，在裝修時就要先規劃線路，即使新成屋裝修後或是中古屋屋主想要進行數位轉型，也無須大刀闊斧拆開牆體，重新布線。

「美居切」的超級開關面板屬於無線控制系統，搭載的無線射頻技術，讓其能夠無痛與家中原有的電燈開關作替換，不需要任何前置作業，省下的不只金錢，還有時間。「美居切」的智慧開關面版系列產品包含三鍵、六鍵超級開關面板、單鍵雙切開關面版、單鍵射頻開關面板、四鍵超級情境貼與六鍵超級情境貼，超級開關面板系列與單鍵雙切開關面版都擁有雙切功能外，也可以利用app遠端控制，透過在app上設定每單一按鍵在單擊、雙擊與長按模式下的不同開關組合，實現雙切、遠端控制及全屋控制一體化。

例如在這間位於三重的高樓層大坪數豪宅中，屋主將場景「出門」的指令定義為關閉客廳、餐廳及玄關電燈，在玄關牆面的開關按鍵上套用此設定，就能在出門時一鍵關閉這些燈具。

透過手機app，除了能自訂義各式場景，也能遠距遙控各式電器

獨家六鍵超級開關面板 滿足現代人多樣化需求

除此之外，由於單鍵開關與三鍵開關尺寸相容，屋主也透過這一次數位轉型，將床頭的一鍵開關更換為三鍵超級開關面板，除了解決原本一鍵開關無法應對房間內三盞燈，每次睡前還要起身走到門邊關燈的不便外，也一併獲得更多選擇。

然而雖然三鍵超級開關面板可以用以升級原本的一鍵和三鍵開關，卻無法取代尺寸較大的六鍵開關，以LED燈具起家的安達芯光電股份有限公司總經理黃安邦表示，現代人對於裝潢的喜好與設計風格和過去大不相同，經常在裝潢中運用大量燈具，也讓六開關大面板成為坪數稍大的新成屋中不可或缺的要角，黃安邦在研發階段就發現，市面上並沒有能夠兼具雙切與遠端功能的六鍵無線觸控面板，因此自己特地再去開模製作出「六鍵超級開關面板」，就是為了能夠滿足使用者多樣化需求。

黃安邦表示，市面上找不到第二塊不用拉線即能安裝的六鍵雙切智慧面板

懶人救星來了－隨身攜帶情境貼

「如果我的床頭本來就沒有開關怎麼辦？」，轉型數位家居本就是為了追求最大的便利，對有長者的家庭來說，更是希望能夠盡可能減少長輩需要起身與走動的次數，「美居切」的四鍵與六鍵超級情境貼可以無視硬體上的不足，支援與超級開關面板相同的場景配製、按鍵控制與遠端控制功能，同時不需要拆換任何面板，能夠任意貼在牆面或桌面上，使用者可以視不同階段或不同需求擺放於最需要的位置。

其他功能較單一或使用頻率較低的開關位置，則可以替換為單鍵射頻開關面板，不具有雙切功能，但在減少支出的前提下仍可享受遠端控制的便利。

智慧家居不是年輕人的專利，在各式族群中都有他能扮演的角色

主機搭載紅外線學習技術 「蘑菇精靈」神複製每一支遙控器

作為「美居切」體系中的核心雲控主機，蘑菇精靈除了能夠遠端語音控制開關家中燈具外，也可以透過拷貝遙控器發出的紅外線頻率，控制家中其他如電視、冷氣等電器設備，但凡能夠通過遙控器操作的裝置，只要在初次使用時，將遙控器對準蘑菇精靈按下要執行的指令，就能讓蘑菇精靈學習複製並加以操控，同時也能利用app遠端或語音控制，甚至將指令加入場景模式中，透過牆上的「超級面板」就能開關，實現真正的「人屋一體」。

使用者可以透過語音指揮蘑菇精靈

在線版的蘑菇精靈允許使用者自行設定各種指令與場景模式，而離線版的蘑菇精靈就只能接受預設指令，雖然自由度相對較低，卻反而更加符合部份特殊需求。

黃安邦指出，未來希望能將蘑菇精靈與飯店業、民宿業者進行整合與推廣，每間飯店可以依自身提供的服務客製化指令，房客除了能遠端開關浴室燈或冷暖氣外，或許也能透過蘑菇精靈訂餐、預約泳池時間。

離線版撇去其他複雜功能，只能執行業者事先預設指令的特性，反而特別適合人流頻繁的飯店業，「美居切」系列設備兼具完整功能與相對親民的門檻，未來也能進一步擴大範圍，為各行各業量身打造智慧音箱，讓數位家居、數位飯店、數位學校乃至數位辦公室有一天都能遍地開花。