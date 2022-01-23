軟硬兼施的機能派美學 打造新婚夫妻的甜蜜小窩

【撰文｜王程瀚 圖片提供│優渥實木】

在多數人心中，對於家的渴望始終是一個縈繞不去的終極念想，要如何將這份殷殷期盼化為觸手可及的現實，端看自己願意替這個目標付出多少的想像與努力。一對年輕夫婦由南部北遷至新竹展開全新人生，並選擇落腳於此打造專屬甜蜜小窩，關於未來可能的生活模式，兩人腦海中已描繪出明確藍圖，但仍需要一位能夠將所有零散細節完整串聯起來的關鍵人物，因此他們找上了優渥實木的林聖倫設計師，希冀透過他的創意，形塑住家成為內心最理想的樣子。

從細節設計入手 將空間坪效發揮徹底

屋主表示空間必須具備完善的收納機能，用色方面盡量以簡單純粹為主，同時清楚表明本身熱愛實木家具的溫潤觸感，這一點恰與優渥實木的產品精神不謀而合。因此在經過縝密思考後，設計師決定選擇白、木紋雙色來修飾居家環境，鋪陳柔和溫馨的氛圍，並安裝系統櫃以極大化儲物效能，再搭配實木餐桌椅、邊几⋯等家私，充分滿足男女主人的需求。

入口玄關地坪保留原始拋光石英磚做為落塵區，且與全室鋪設的純白橡木優渥比利時超耐磨木地板形成 1.4 公分高低落差，方便清潔整理，也順勢將住家內、外進出的模糊區域劃分出清楚的角色定位。玄關旁的凹陷空間，設計師則將之規劃為容量巨大的儲物櫃，分為上下兩層，上層能收納行李箱、棉被冬衣等大型厚重物品，支撐結構也經過加強處理，免除發生塌陷變形的情況。下層為鞋櫃，隔板可貼心的調整高度，即使女主人的高筒靴也能輕鬆放入。而櫃體底部採懸空設計，除了供屋主擺放常穿的鞋子，視覺觀感更加乾淨清爽，輔以內側鑲嵌夜燈所散發的暈黃光源，就算偶爾晚歸時內心也會感到陣陣暖意。

風格調性統一 視覺感受加倍完整

此外，受限本案室內格局較為狹長，為了避免坪效浪費，所以採用開放式的客餐廳設計，內部延續玄關同色系木紋呼應整體風格調性。首先在玄關走道與公領域的交界處設置多功能備餐櫃，便於屋主放置各式小型電器與餐具。餐桌旁規劃雙面櫃，一面採用拖拉盤形式的家電陳列櫃，對面為半開放式收納櫃，提供屋主多元的使用需求。值得一提的是，無論備餐櫃或雙面櫃都貼有大片明鏡，巧妙利用鏡面反射達到視覺放大住家面積的效果，無形中轉化並突破了小宅的先天條件限制。

公私領域各歸其位 打造美觀與實用的精妙平衡

客廳兼顧美觀與實用的目標，選用舒適的電動沙發，讓屋主下班回家後能夠直接躺平舒緩全身疲憊，把所有煩惱都暫時拋諸腦後。因客廳前後距離較窄，故特意不放置固定茶几，改以高機動性的優渥實木北歐多功能邊几托盤取代，一來方便搬移，二來不多占用空間，賦予屋主更寬闊的活動場域。電視牆左右兩側分別配置大型木紋收納櫃與獨立書櫃，將男女主人的諸多物品、書籍全都仔細保存妥當，並佐搭鋁框玻璃展示櫃，展示屋主珍藏的紀念品，予來訪客人悠閒欣賞，外觀看起來一派輕鬆自然、毫塵不染，正與本案給人的感覺如出一轍，溫柔婉約中透露著優雅大器的風範。

進入私領域，設計師在主臥室採用深灰色系統櫃，與公共空間做出區隔。床組選用優渥實木哥本哈根系列的倚靠實木床架及暮光床頭櫃，床架四邊導圓及縮床腳設計，大幅降低跌倒碰撞風險，讓人走路可以不看路，還創造出漂浮立體的空間延伸感，使睡眠成為一種超越期待的美好享受。另一間次臥室目前作為客房與健身房使用，待日後若有新生命誕生，可立即轉變為小孩房，在優渥實木豐富多元的產品項目與實力深厚的設計協助下，一幅溫馨幸福畫面由此逐漸浮現眼前。