軟硬兼施的機能派美學 打造新婚夫妻的甜蜜小窩

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜王程瀚　　圖片提供│優渥實木】

在多數人心中，對於家的渴望始終是一個縈繞不去的終極念想，要如何將這份殷殷期盼化為觸手可及的現實，端看自己願意替這個目標付出多少的想像與努力。一對年輕夫婦由南部北遷至新竹展開全新人生，並選擇落腳於此打造專屬甜蜜小窩，關於未來可能的生活模式，兩人腦海中已描繪出明確藍圖，但仍需要一位能夠將所有零散細節完整串聯起來的關鍵人物，因此他們找上了優渥實木的林聖倫設計師，希冀透過他的創意，形塑住家成為內心最理想的樣子。

從細節設計入手 將空間坪效發揮徹底

屋主表示空間必須具備完善的收納機能，用色方面盡量以簡單純粹為主，同時清楚表明本身熱愛實木家具的溫潤觸感，這一點恰與優渥實木的產品精神不謀而合。因此在經過縝密思考後，設計師決定選擇白、木紋雙色來修飾居家環境，鋪陳柔和溫馨的氛圍，並安裝系統櫃以極大化儲物效能，再搭配實木餐桌椅、邊几⋯等家私，充分滿足男女主人的需求。

入口玄關地坪保留原始拋光石英磚做為落塵區，且與全室鋪設的純白橡木優渥比利時超耐磨木地板形成 1.4 公分高低落差，方便清潔整理，也順勢將住家內、外進出的模糊區域劃分出清楚的角色定位。玄關旁的凹陷空間，設計師則將之規劃為容量巨大的儲物櫃，分為上下兩層，上層能收納行李箱、棉被冬衣等大型厚重物品，支撐結構也經過加強處理，免除發生塌陷變形的情況。下層為鞋櫃，隔板可貼心的調整高度，即使女主人的高筒靴也能輕鬆放入。而櫃體底部採懸空設計，除了供屋主擺放常穿的鞋子，視覺觀感更加乾淨清爽，輔以內側鑲嵌夜燈所散發的暈黃光源，就算偶爾晚歸時內心也會感到陣陣暖意。

風格調性統一 視覺感受加倍完整

此外，受限本案室內格局較為狹長，為了避免坪效浪費，所以採用開放式的客餐廳設計，內部延續玄關同色系木紋呼應整體風格調性。首先在玄關走道與公領域的交界處設置多功能備餐櫃，便於屋主放置各式小型電器與餐具。餐桌旁規劃雙面櫃，一面採用拖拉盤形式的家電陳列櫃，對面為半開放式收納櫃，提供屋主多元的使用需求。值得一提的是，無論備餐櫃或雙面櫃都貼有大片明鏡，巧妙利用鏡面反射達到視覺放大住家面積的效果，無形中轉化並突破了小宅的先天條件限制。

公私領域各歸其位 打造美觀與實用的精妙平衡

客廳兼顧美觀與實用的目標，選用舒適的電動沙發，讓屋主下班回家後能夠直接躺平舒緩全身疲憊，把所有煩惱都暫時拋諸腦後。因客廳前後距離較窄，故特意不放置固定茶几，改以高機動性的優渥實木北歐多功能邊几托盤取代，一來方便搬移，二來不多占用空間，賦予屋主更寬闊的活動場域。電視牆左右兩側分別配置大型木紋收納櫃與獨立書櫃，將男女主人的諸多物品、書籍全都仔細保存妥當，並佐搭鋁框玻璃展示櫃，展示屋主珍藏的紀念品，予來訪客人悠閒欣賞，外觀看起來一派輕鬆自然、毫塵不染，正與本案給人的感覺如出一轍，溫柔婉約中透露著優雅大器的風範。

進入私領域，設計師在主臥室採用深灰色系統櫃，與公共空間做出區隔。床組選用優渥實木哥本哈根系列的倚靠實木床架及暮光床頭櫃，床架四邊導圓及縮床腳設計，大幅降低跌倒碰撞風險，讓人走路可以不看路，還創造出漂浮立體的空間延伸感，使睡眠成為一種超越期待的美好享受。另一間次臥室目前作為客房與健身房使用，待日後若有新生命誕生，可立即轉變為小孩房，在優渥實木豐富多元的產品項目與實力深厚的設計協助下，一幅溫馨幸福畫面由此逐漸浮現眼前。

延伸閱讀

亞旭爆員工確診 傳5名國人也染疫

搶大掃除商機！無印良品、特力屋推滿千優惠 加碼特價

北科大家具專班成果展 實木皮革打造露營躺椅

從建築、流行和生活尋找靈感 創造更像實木的複合式木地板

相關新聞

軟硬兼施的機能派美學 打造新婚夫妻的甜蜜小窩

在多數人心中，對於家的渴望始終是一個縈繞不去的終極念想，要如何將這份殷殷期盼化為觸手可及的現實，端看自己願意替這個目標付出多少的想像與努力。一對年輕夫婦由南部北遷至新竹展開全新人生，並選擇落腳於此打造專屬甜蜜小窩，關於未來可能的生活模式，兩人腦海中已描繪出明確藍圖，但仍需要一位能夠將所有零散細節完整串聯起來的關鍵人物，因此他們找上了優渥實木的林聖倫設計師，希冀透過他的創意，形塑住家成為內心最理想的樣子。

裝潢也可以很環保 以全新面貌繼續打造環保生活

專門販售友善環境生活雜貨的Home Work 家務室，近來從台中大里區遷址到南區，位置離市中心近了一點，也讓都市人離環保更近了一些。作為一間秉持永續的商店，會以什麼樣的空間配置來回應永續？這回我們邀請到了主理人Ryo與我們分享，如何從環保出發打造家務室全新空間。

流線輪廓建構高雄私人宅邸 呈現淼淼浩波的動感視覺

業主本身從事海運水產業，本次空間擘劃特地融入個人化特徵，汲取「水波」、「海浪」、「浪花」等相關元素，糅合「弧形」語彙連貫水產意象延伸至各處，形塑流轉而通透的嶄新氛圍；同時於天花修飾、線軸劃分之際，運用材料變化隱約奠定區塊劃分，並由具象化的幾何元素，間接象徵著家庭如海水流動般、源源不絕的正向意念與哲思。

惜物的生活美學 尋找美式古董傢具的首選之地

拜工業化進步所賜，價格低廉、產量龐大的設計傢具已成市場主流，購入傢具的門檻降低固然便利，但我們是否也在無意識中少了幾分惜物精神，在頻繁的傢具汰換之間，產生了更多浪費呢？與Vintage Americana 復古事老闆夫妻Daniel和 Lucia暢聊的午後，不只從Lucia真摯分享中，重新發現老件細節的美好，更驚豔於Daniel的修復技術，總能賦予老物嶄新魅力，進而重新看待現已擁有，或甚至充滿年代感的古董傢具，體會惜物的美好。

生活應當是美好事物的總和 新竹必訪古董傢具店萬物

踏入萬物Wonderwood Vintage，若非一開始就知道品牌專營古董傢具、傢飾販售，可能會誤以為自己走進某間北歐家具店吧！店內採簡約設計，成功讓富含歷史韻味的老物件成為主角，傢具之間不過度緊湊、不過份鋪張的擺放方式，亦留給顧客恰到好處的欣賞距離，可以隨意散逛，想像生活場景；也能湊前端詳，欣賞細節之美；甚至歡迎實際觸摸，感受手感溫度，或許就在這樣走逛的過程中，開始能體會老物的魅力，並嚮往、期待有古董傢具陪伴的日常。

傢俱其實就是家人 讓人越看越喜歡的低限美北歐傢俱家飾

座落城市邊陲的工業區，內湖的巷弄裡的二樓住宅藏著一個80坪的無隔間loft空間，先前為鏡架公司自建的工廠，現成為crosstyle北歐傢俱傢飾專門店的基地。 沿著紅色樓梯拾級而上後，便可從玻璃門看見空間內傢俱豐富，堆疊在一起，直截了當地告訴你：是時候打開你的專注，開始挖掘寶藏傢俱了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。