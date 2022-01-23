裝潢也可以很環保 以全新面貌繼續打造環保生活

【撰文｜Jocelyne Lin 圖片提供｜Home Work家務室】

專門販售友善環境生活雜貨的Home Work 家務室，近來從台中大里區遷址到南區，位置離市中心近了一點，也讓都市人離環保更近了一些。作為一間秉持永續的商店，會以什麼樣的空間配置來回應永續？這回我們邀請到了主理人Ryo與我們分享，如何從環保出發打造家務室全新空間。

座落於一間擁有4-50年屋齡的老屋中，斜屋頂為這棟建築增添一絲異國感，一樓空間是咖啡廳，家務室就位在二樓的樓中樓，有別於一樓是磚造，二樓整體都是木構，為了將視覺焦點留給商品，Ryo特別將原本木頭原色的牆面以灰白色的漆重新塗裝，調整空間的調性至清新白淨，與原本以大面採光的舊店面呈現截然不同的氛圍。

從設計看環保，設計師其實可以做得更多

在開設家務室前，Ryo從事的是設計工作，從產品、傢俱、空間到品牌，一路上，每每做設計時所耗費的資源都成為一個問題沉在心底，他分享到：「會來學設計的人大多是因為相信設計是可以創造更好的生活。但在工作的過程當中發現，世界好像沒有因為我們的工作變得更好。」例如替業主打造很棒的空間，解決了業主的問題，但同時也可能創造更多的問題，每次裝潢完丟掉的東西一車一車的載，這個景象深深的烙印在他腦海裡，因此他就不斷的思考：作為一個設計工作者，還可以做些什麼事情？

帶得走的裝潢！從製造端就減少浪費

令人驚豔的是，新的家務室空間幾乎所有的東西都是從舊址搬來的，甚至連地板都是！因此在不採用新料的情況下，連製造物品時產生的浪費都省去了，而若真的需要用到新料，他們也會做其他使用，不浪費。

Ryo與我們分享所有物件的選材上都盡量讓材質單一化，像是店內基本上只有木頭與鐵兩種材質，層架採用無烤漆的角鋼，在需要固定或接合的地方也只用鎖的，不用釘或黏。地板就是一個例子，在上一間店時他就預設地板是可以帶著走的，無論接下來要去何方，都不用再重新鋪地板。而用鎖的除了可以帶著走外，還方便異材質分開，讓物件到最後能以單一材質之姿方便回收。

資源在減少，應解決真正的問題

「我一直相信每個時代的設計師都有他當代的社會責任。」

設計師乃是工業革命後的產物，當時的設計師因應大量製造而生，然而時代流轉，現在的設計師也有在這個時代應盡責任，雖然世界是商業推動的，但商業卻是由設計支持的，所有事情都需要經過設計，因此如何透過設計來達到永續是Ryo認為現代的設計最應該著墨的重點。「環境出了問題，我們有誰可以置身世外？我覺得每一個人都可以找到自己回應這個世界的方式。」Home Work家務室以販售對環境無負擔的生活雜貨，實現Ryo對自身與設計應有的期待。