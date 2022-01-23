流線輪廓建構高雄私人宅邸 呈現淼淼浩波的動感視覺

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Amelie　　　　圖片提供│葳夏室內設計】

業主本身從事海運水產業，本次空間擘劃特地融入個人化特徵，汲取「水波」、「海浪」、「浪花」等相關元素，糅合「弧形」語彙連貫水產意象延伸至各處，形塑流轉而通透的嶄新氛圍；同時於天花修飾、線軸劃分之際，運用材料變化隱約奠定區塊劃分，並由具象化的幾何元素，間接象徵著家庭如海水流動般、源源不絕的正向意念與哲思。

本次設計在沉穩並富有質感的基調中隱約描繪關於海洋、浪花、漁業等流動意象，以其不規則如海波的形貌反饋，運用格柵手法、波浪弧形、反射黑鏡等材料搭佐，內斂地勾勒「水」的流動感與速度感。其中弧形勾勒手法不僅彰顯了海洋意象，更因此修飾掉突兀的原始大樑，最後，在多方採用訂製的長條鋁燈條鋪展下，由線軸點綴空間，演繹大氣雋永的住宅氣息。

在色彩調配與手法中，公領域透過顏色的深淺和諧將各屬性區分，地板也在相異材質的劃分下體現更加完善的格局配置。電視牆與客廳後方的牆面呼應，皆以大氣的雷克石點綴，輕薄的材料特性，使用在牆面或者門片上都能耐久不易受損。

在廚房部分，則將原始基地的格局重新劃分，以中島作為餐桌與熱炒區的中介點，在中島與熱炒區之間以強化玻璃鋪設，不僅能有效阻隔烹飪時的油煙，同時在透明玻璃材料的運用下，也能增加屋內採光，讓使用者享有更為通透自在的用餐時光。

在本場域寬敞的基地中，設計者更明確地採用了「暗門」作為界定區塊的中介，明確地將公、私領域劃分為二。公領域部分主要以客廳、用餐區為主軸，透過材料分致與線軸劃分，巧妙地分劃出不同區塊的特性與範圍，有鑑於本案為中古屋，在重新改建格局後，相較於原始空間引注了更多和煦的日光照明，由玻璃片與線軸格柵等選用，漸次在視覺上體現放大延伸的通透感。私領域部分則延續弧曲廊道一一分配出每間房間，並且將所有房間以套房規格配置，擁有完善的機能配備與密碼鎖，賦予所有成員完善且高隱私的私人空間。

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