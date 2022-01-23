惜物的生活美學 尋找美式古董傢具的首選之地

【撰文｜Halle Kao 攝影｜Jocelyne Lin】

近來古董傢俱更是受許多風格人士熱愛，或許你會滿腹疑問，古董傢俱既不是新的，價格也不斐，為何會讓全世界的賣家湧入歐洲、美國乃至日本市場，以貨櫃為單位將他們運回家賣？這回編輯們走訪六家古董傢俱店，由深諳古董傢俱的老闆們與我們分享魅力所在。

拜工業化進步所賜，價格低廉、產量龐大的設計傢具已成市場主流，購入傢具的門檻降低固然便利，但我們是否也在無意識中少了幾分惜物精神，在頻繁的傢具汰換之間，產生了更多浪費呢？與Vintage Americana 復古事老闆夫妻Daniel和 Lucia暢聊的午後，不只從Lucia真摯分享中，重新發現老件細節的美好，更驚豔於Daniel的修復技術，總能賦予老物嶄新魅力，進而重新看待現已擁有，或甚至充滿年代感的古董傢具，體會惜物的美好。

Vintage Americana 復古事開業迄今邁入第十年，店址從原先熱鬧的台北東區，搬至相對安靜的松山區，30坪不到的空間中，和諧陳列出各年代的復古物件，散發裝飾風藝術（Art Deco）既傳統又創新的獨特氛圍。回想進駐時屋況相當不理想，Daniel和Lucia親自整理空間，從鋪設店外木地板，到補牆面壁癌、重新油漆，又或者釘木棧板牆，除了享受改裝過程，夫妻倆對美感氛圍之營造更有所堅持，Lucia就指著一面牆分享，「這面牆本來是咖啡色，有次進貨發現跟傢具真的不搭，我們就上油漆改色、變換風格。」經常配合物件，變化多樣風格，不僅讓這間古董傢具店充滿魅力，也讓熟客不定期回訪總能發覺驚喜。

作為少數專營美式復古傢具進口之品牌，Vintage Americana 復古事主要挑選1920～1980年代之間、狀態良好的物件，選品也不侷限在特定傢具，任何生活用具，或可配搭之裝飾品都能在店內看到，Daniel舉例分享，「我滿喜歡地圖，雖然不是藝術品，但錶框後很好看，更多了蒐藏價值。」除了揀選之物件年代區間頗長、也不著重特定風格挑選，因此店內可同時看到，維多莉雅時期的衣帽架、1920年代的老式音響，以及後現代摩登座椅，彼此混搭呈現趣味美感。

面對種類多元且為數不少的物件，很難想像在疫情前所有進貨流程，包括出國挑貨、倉庫整理、打包上貨櫃⋯⋯等，都是夫妻倆親自處理。如何做到？實在也多虧Daniel是道地美國人，能無後顧之憂往返美國，將交通、住宿，甚至倉儲成本降至最低，並親自參與全程。此外，Lucia更笑著說，自己和公公、婆婆學到很多，「他們一直都有蒐藏興趣，更熟悉物件的年代，甚至品牌歷史。」從開始接觸，到深入了解、愛上古董傢具的設計細節，Daniel和Lucia期許自己能透過交流，和台灣同樣喜愛美式復古傢具的愛好者，分享美好的生活美學。

喜歡動手修理、改造的Daniel累積多年經驗，現在即使是維修1920年代的收音機都難不倒他，「最初都是單純進貨來賣，現在反而接到越來越多客製化燈、音響，甚至改造桌子的單，幾乎每年有2~3次會到府幫客戶佈置。」Daniel說完，帶我們來到戶外工作室，展示一台準備拿到古董市集販售，目前正在改造中的手提式音響，透過改裝老舊行李箱、置入有藍芽播放功能的音響，打造出攜帶方便的時尚配件，擺攤、野餐，甚至露營都適用，老物也因此重獲新生。

對比十年前，主要客源多半來自有商業空間佈置需求的店主，夫妻倆發現，這幾年越來越多人購買古董傢具是自家使用，Daniel表示，「大家越來越有想法，不只是因為懂得欣賞古董老件，反而可能是更嚮往家裡擁有獨一無二的傢具。」Lucia則樂見這樣的發展，「從事這行十年，會知道買一盞新燈所產生的污染，一定比購入古董燈多更多，也因此選用古董也是響應環保的展現，再加上老件不只用料好，設計也真的很經典、很漂亮。」強調環保和惜物的重要。

走訪Vintage Americana復古事除了受迷人老件深深吸引，更驚喜的是，有獨家供應來自Daniel故鄉密蘇里州堪薩斯市（Missouri Kansas City）知名咖啡品牌The Roasterie的美式咖啡。接近訪談尾聲，再一陣暢談過後，品嚐了秋天限定口味的熱美式，濃郁的肉桂香至今仍然難忘，也為當日採訪行程劃下完美句點。不妨找時間親自到店尋寶，感受Daniel和Lucia的選品品味之餘，千萬別錯過平價又好喝的咖啡！