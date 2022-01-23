生活應當是美好事物的總和 新竹必訪古董傢具店萬物

【撰文｜Halle Kao 攝影｜Jocelyne Lin】

近來古董傢俱更是受許多風格人士熱愛，或許你會滿腹疑問，古董傢俱既不是新的，價格也不斐，為何會讓全世界的賣家湧入歐洲、美國乃至日本市場，以貨櫃為單位將他們運回家賣？這回編輯們走訪六家古董傢俱店，由深諳古董傢俱的老闆們與我們分享魅力所在。

踏入萬物Wonderwood Vintage，若非一開始就知道品牌專營古董傢具、傢飾販售，可能會誤以為自己走進某間北歐家具店吧！店內採簡約設計，成功讓富含歷史韻味的老物件成為主角，傢具之間不過度緊湊、不過份鋪張的擺放方式，亦留給顧客恰到好處的欣賞距離，可以隨意散逛，想像生活場景；也能湊前端詳，欣賞細節之美；甚至歡迎實際觸摸，感受手感溫度，或許就在這樣走逛的過程中，開始能體會老物的魅力，並嚮往、期待有古董傢具陪伴的日常。

萬物Wonderwood Vintage選址鄰近新竹高鐵站，主理人夫妻小可和Alan喜歡周遭綠意圍繞的慢活，以及稍稍遠離主幹道的寧靜。特別捨棄電梯大樓之店面，改選屋況較差的老屋重新翻修，也有他們的諸多考量，小可表示，「選擇這間私有老屋，除了本身有退縮，留給車道和店面一點空間，也不會有大樓常見對牽線、門面或管委會限制。」清楚自己想要的店面樣貌，小可和Alan保留挑高天花及大面採光，並拆除原先所有的隔間、瓷磚地板，改以粉光水泥鋪設地坪，再於全室漆塗相對天然的凱恩塗料，簡約純粹的氛圍，讓整體空間更顯寬敞開闊，也讓古董傢具的各種姿態能夠充分展現。

空間格局方正、採開放式設計，不只讓陳列有多種可能，也讓行進動線更具流動感。區域規劃上，主要分三大區域，小物陳列區、客廳區及餐廳區，並特別於靠窗一側，設置山毛櫸實木台階，變化視覺層次之餘，也展示特別品項，如書桌、音響、單椅，以及立燈…等。「我們的原則是不堆東西、物品只有一層，讓傢具細節可以完整被看到。」小可希望為顧客創造良好的選逛經驗，貫徹生活感之營造，堅持椅子要提供試坐、邊櫃得能夠開闔、小物也須能自由取用。

開業迄今3年多，不同於剛開店時只鎖定1950～60年代來自丹麥、瑞典及挪威的手工傢俱，現在店裡也可見德國包浩斯風格、法國百年燈具品牌，讓配搭更顯趣味；品項更趨多元豐富，管理上也比以往繁複，卻不影響小可和Alan的經營初心，始終以最高標準揀選質感老件，疫情期間無法親至當地挑貨，甚至請深諳古董傢具歷史的在地人作為顧問夥伴，層層把關也成功讓店內大大小小的古董選品都如新品般亮眼。此外，維持一貫高品質服務，無論是居家佈置、老件修復，甚至是二次流通上遇到問題，小可和Alan都抱持交流分享，與顧客當朋友的心態，熱心給予協助。

從學生時期經常旅行、走訪國外跳蚤市集的過程，慢慢摸索認識、最終愛上古董老件，進而到處奔波、自尋通路，親自將這些美好帶回台灣，小可和Alan比誰都更了解，年輕族群對居家佈置有所嚮往，卻受限於預算考量的難處，因此，盡可能降低人事費用、減少出售成本，小可說明，「除了運送貨物，我們一直都是兩個人負責店裡全部的事，讓傢具的價格更親民一點。」古董傢具用料實在，使用上經得起時間考驗，相遇卻需要一些緣分，小可認為即使預算不足，也不用著急，一次買一件、慢慢挑選，更能感受並珍惜它們的美好。

以營造生活感出發，日常場景都是小可和Alan的陳列靈感，小可分享，「我會去想在大餐桌前辦公的情景，擺放文具、書本，換成餐邊櫃就擺杯子、盤子，實際上會怎麼使用，就如實的呈現在店裡的陳列中。」除了日常景況的重新詮釋，充滿想法的小可也樂於配合節慶、季節變換，規劃各式主題佈置，「以前辦過攝影分享會，交流如何把老件拍得好，也舉辦過老飾品的店中店快閃，未來更不排斥展覽、品牌之間合作。」小可和Alan從興趣出發，萬物Wonderwood Vintage就像他們生活的延伸，不定期去走走，相信每次都能發現不同驚喜。