傢俱其實就是家人 讓人越看越喜歡的低限美北歐傢俱家飾

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Nina you 攝影｜Jocelyne Lin】

近來古董傢俱更是受許多風格人士熱愛，或許你會滿腹疑問，古董傢俱既不是新的，價格也不斐，為何會讓全世界的賣家湧入歐洲、美國乃至日本市場，以貨櫃為單位將他們運回家賣？這回編輯們走訪六家古董傢俱店，由深諳古董傢俱的老闆們與我們分享魅力所在。

座落城市邊陲的工業區，內湖的巷弄裡的二樓住宅藏著一個80坪的無隔間loft空間，先前為鏡架公司自建的工廠，現成為crosstyle北歐傢俱傢飾專門店的基地。

沿著紅色樓梯拾級而上後，便可從玻璃門看見空間內傢俱豐富，堆疊在一起，直截了當地告訴你：是時候打開你的專注，開始挖掘寶藏傢俱了！

傢俱如家人，只需與本質相處

自十年前從日雜上接觸到北歐老件，crosstyle主理人威利開始使用北歐家飾於家中。直到十二年前碰見事業瓶頸，轉念想將興趣與工作結合，因而誕生了crosstyle北歐傢俱傢飾專門店。

傢俱是什麼？

「傢俱其實很像一個家人，誰不想要一個外型好、會料理、輕聲細語、貼心又細心的另一半對吧？所以要好好挑傢俱並且不是只擺著，而是每天每天去使用它，會越看越喜歡，而不是隨便找件越看越討厭的。」

傢俱與空間氣質一直都是相輔相成的緊密關係，北歐傢俱大多展現少即是多的低限精緻美感，以有限度的設計呈現簡練纖細的線條，更為整體空間增添優雅氣質。

在現代家居空間中寫入北歐老件的歷史文化

1950至1970年代的北歐傢俱迸發出許多經典設計，源於二戰之後，人們投入到設計工作，創造出許多美好物件。這時期的北歐設計大多捨棄繁複線條，強調實用性與功能性，讓斯堪地那維亞地區特有的精簡線條與美感自成一格，除了符合人體工學外，更是能承受時代考驗，愈用愈喜歡的設計。

每每都親自到丹麥找貨的威利，十幾年下來累積了許多經驗，他與我們分享到丹麥和瑞典人其實不隨便丟掉家中任何東西，近年來全球瘋北歐設計，讓北歐傢俱或雜貨的價值水漲船高，至當地採購時，不只一次聽到「我朋友有一對Arne Jacobsen的Swang chair，要買的話我帶你去」……舊貨買賣成為一門人人都可從事的生意，老物流通非常興盛，更凸顯北歐傢俱魅力沒退燒過。

crosstyle的專屬貼心，無論走到哪個角落都是驚喜

與其他古董傢俱店有些不同， crosstyle的老件，雖然大部分是二手的，但都用心修復得看不出使用痕跡，因為威利對品質的堅持，所有商品賣出前都經過專業木工和沙發師傅整理，無論是重新繃皮，抑或是維修整理，在購買後也可以送修。威利說：「比起物超所值的商品 ，我們努力做到物有所值。」重新整理後的物件，不僅保留了年代感，也提供了新鮮感。

穿梭在店內，你會看見大桌子上還有小桌子、大櫃子上還有小櫃子，還有陶瓷收藏、海報，每一個轉彎都能發現驚喜。對來到這個空間的人展現最多選擇，如同在找尋別人沒發現的寶藏似的。

如果用心一點，也許居家生活空間裡想像得到需要的物件都能一次購足，這是屬於crosstyle的隱藏版貼心。

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