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大男孩的秘密基地 值得一探究竟的尋寶秘境

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Halle Kao 攝影｜Jocelyne Lin】

【圖片提供｜Dan Retro & furniture】

不同於市面上大多數店舖，選址於交通便利的商業鬧區，古董傢俱店Dan Retro & furniture 的店面設置在新莊半山腰、成排的工廠之中，採訪當日搭乘計程車在雙黃線對向車道疾駛而過，在幾乎要與之擦身而過的同時，視線突然被掛滿燈具的奇妙空間吸引，除了因好奇驅使在轉瞬間消除舟車勞頓的疲憊，整體彷彿歐洲神秘小店的獨特氛圍，也令人留下深刻的第一印象。

Dan Retro & furniture由店主阿丹一手打造，共兩層樓、約50坪左右的空間，最初是一間廢棄工廠，回顧最初接手時的慘況，阿丹直搖頭，「當時地上都是油垢，水滴到地上也不會散開，不只要清理店面，所有管線也都得重新整理。」既然基礎屋況這麼差，怎麼執意進駐？阿丹表示，這裡格局方正、採光好，還位於大馬路旁，上、下貨很方便，沒有多想就決定了。「其實每個空間都有可塑性，創業初期會選擇用最少的成本完成，基礎格局好、有採光最重要。」看似衝動決定，實則心思縝密、更具大局觀，阿丹接手後，也確實如他所說，除了電線請師傅協助，其餘佈置都親手完成，成功打造出今日充滿特色的空間。

開店的起心動念，始於阿丹購置人生第一間房，準備添購傢具的當下，「當時我逛了北、中、南、高所有老件店，覺得自己喜歡的元素很難在一間店都看到，又發現居家雜誌、IG上混搭風格的東西很吸引我，跟現在款式不太一樣，就想乾脆自己來創一間與大家有所區別的古董選物店。」從自身喜好出發，阿丹專門收購丹麥的設計傢俱，除了欣賞其線條簡約、能輕鬆融入現代居家中，他更嘗試在純丹麥的物件中，玩出混搭新意，「丹麥傢具可以搭出工業風、非洲風，甚至日式禪風，只要讓物件呈現最適合的樣子、光線，就會找到喜歡的人。」

強調一人作業的重要，從挑貨、整理、陳列都一手包辦，「一來節省人力開銷，二來是這樣才是真正呈現自己要的氛圍，沒有所謂的妥協。」阿丹清楚店面的位置偏僻，客人都需專程前來，也因此除了堅持選物品質、更重視社群媒體上的所有曝光，「我相信，會來光顧的客人，都是因為喜歡我的調性、選物眼光，所以每次呈現一個產品或畫面，對我來說都非常重要。」將店面定位服務中心、將客人視為朋友，阿丹總是樂意提供各式各樣的協助，「我喜歡和客戶變成朋友，做設計、醫生、齒模、髮型師、刺青師都有，透過聊天學習新鮮事。」

「空間是所有的根本，有了空間，可以實現很多事。」阿丹從自身品味延伸，將廢墟變換全新面貌，揉合新舊痕跡、散發混搭趣味，是Dan Retro & furniture有別於其他古董傢具店的最大特色。到此尋寶，除了有機會試聽百靈經典音響、試坐優雅高貴的天鵝椅，更多意想不到的趣味小物藏匿其中，最重要的是，務必享受和阿丹聊天的過程中，感受他對美好事物滿溢的熱情，你會驚訝地發現，不知不覺中，自己也開始愛上這些古董老件。

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