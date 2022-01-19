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走進法式鄉村風選品店 讓主理人帶你瞬間遊法

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文／Jocelyne Lin 攝影／ 張國耀】

疫情之下，病毒或許讓我們停下了腳步，卻無法消弭我們想旅行的渴望，時髦的東京選品店、充滿生氣的曼谷市場、以浪漫為名的巴黎，走跳多個城市，除了帶回滿載行李箱的戰利品，從另一個城市收穫生活靈感一直是許多人的例行公事。然而，疫情止盡遙遙無期，想感受異文化帶來的新鮮，Designwant 的編輯們來到桃園，在德華街的一角，有著一棟讓人彷彿身處巴黎的建築，正是我們這回要逛的法式選品店──AH DECO安堤卡生活美學。

安堤卡生活美學由主理人簡瑋琪 Joanna主持，她不僅是這家選品店的老闆，更是「亞維空間設計」的總監，安堤卡裡的選品都是她從國外帶回來，亦或是代理國外的商品，使用在案場外，由於量大還開了店。這回我們也邀請到Joanna親自帶逛，在為數眾多的物件當中，與我們分享安提卡有哪些重點選物：

Select 1：VENTO芬朵吊扇

來自義大利的芬多吊扇以其優美的輪廓造型著稱，出自精品級的工藝之手，提供許多種造型，緞帶葉片、心型葉片甚至如花開般的款式都有。視覺的表現本不在話下，機能更多方兼顧，如其名「VENTO」為義大利語的「風」之意，有別於傳統的吊扇不穩固之餘，也無充足動力來提供夠力的風，芬朵吊扇以矽鋼片製的馬達來供應強勁的風，讓你不用再多架一台落地扇，也能達到全空間循環的功效。

安提卡店內涵蓋了大多數芬朵吊扇系列，如：FIORE花朵、FINO-CHIC、NESTRO緞帶、SAMARA 、CERTHIA，Joanna分享道，裝了這麼多款式，就是為了讓顧客能因應不同的空間調性與氛圍挑選到適合的吊扇，而能與法式空間完美融合的正是芬多吊扇。

Select 2：訂製傢俱

喜愛出國的 Joanna 出國不僅僅是走馬看花，別人是去峇里島渡假，她則與當地工廠合作訂製傢俱生產，「因爲只有那邊的工廠可以符合我的標準。」法式訂製傢俱獨有柔美的流動曲線，其中細節之多，如：需精雕細琢貓腳，邊緣雕花，若不是專業的工廠是無法生產的。

安提卡裡有許多訂製的桌椅，大多以木質為基底，塗上白色底漆或裸色呈現，讓整個設計保持乾淨，也富有法式風範。除了桌椅，還有專屬這裡才有的物件，因為家中有毛小孩，Joanna 為了讓他們有舒適又美觀的休憩床，又市面上鮮少能與法式風格匹配的寵物傢俱，因此她自己設計了寵物相關的傢俱，木構的輪廓佐以自然刷色，再以竹編或是布繃包裹，不僅舒適實用，也非常好看時髦。

Select 3：國外壁紙

深入安提卡，穿過琳瑯滿目法式雜貨來到最裡面，映入眼簾的是一整面拼接壁紙牆，由於質感過於細緻，不多說明或許會以為是哪個藝術家所為。因為 Joanna 時常到國外參觀建材展覽，期間也代理了很多國外壁紙，在安提卡現場可看見許多壁紙紙樣供顧客挑選，因此有許多國內不見的法式壁紙樣式，讓最道地的花樣與質感帶你秒出國。

走進安提卡處處都有驚喜，深諳法式風格的Joanna 擔心顧客買回家不知道如何使用或擺設，在店內空間設計上也依照不同使用情境做陳列設計，如玄關、臥室、客廳等，店內也有專業的軟裝陳列師可以詢問，一系列的服務就是為了將法式生活風格做到最好，若你也喜愛法式鄉村風，安提卡必是你不容錯過的選品店！

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走進法式鄉村風選品店 讓主理人帶你瞬間遊法

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