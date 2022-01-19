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都市雨林灌溉的可可風味 藏身台北巷弄的巧克力街邊店

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜編輯部 攝影｜Hey! Cheese】

【圖文提供｜Soar Design Studio合風蒼飛設計工作室】

隱身台北溫州街的TERRA土然巧克力專門店，選址屋齡超過半甲子的舊公寓，為當地鄰里形塑一道特殊風景；其開放式場域，觸目皆是觀葉植物環繞的蔥鬱景緻，廣納綠意的寬闊陽台，給人置身林間的錯覺。

曲面玻璃窗蜿蜒橫跨戶外花圃、長凳，並串聯室內陳設，間接模糊了內外邊界的分野；象徵品牌主力的可可摩卡色，則搭配醒目舒心的純白，錯落點綴局部，淹漫生機旺盛的鬱鬱植栽。嚐遍世界頂級巧克力的主理人，親身前往熱帶雨林見學可可種植與加工製程，負責操刀規劃的Soar Design Studio合風蒼飛設計工作室，遂由此作靈感，醞釀視線所及各隅，再現可可千變萬化的多元樣貌，具象以巧克力命名的雨林漫步之旅。

見樹又見林　綠意相伴的行走晃蕩

如前所述，主理人曾參與中南美洲農技教學團的珍貴經歷，化作了疊砌空間語彙的原創元素，例如外牆退縮1～1.5米，開拓大片花圃、可供休憩的戶外雅座，或採軟性手法鋪陳玻璃別具穿透性的虛構秩序，引渡綠意入室，消弭實質格局的藩籬。

此外，植物的揀選皆透過深思熟慮，考量其種類、色彩、高度的平衡，隨興卻又策略式地分佈散落，包括枝繁葉茂的旅人蕉、龜背芋和虎尾蘭等佈置，結合室內外動線圍塑的環繞迴廊，獨創悠然自適的微氣候景觀，展演盤桓密林的行進節奏；日光疏影的流淌下，得細品可可的靜好。

同時，設計者刻意保留立面斑駁的歲月肌理，延續老建築前身傳承的蓬勃生命，而整體大地色系的渲染，表現未經過度雕琢、矯飾的簡樸質地，再次予人寧謐恬適的餐飲環境，提煉濃郁巧克力的誘人醇香。

曲徑引人入勝　傳頌風土豢養的自然情懷

師法自然的TERRA土然巧克力專門店，除了著墨綠色植栽的妝點，其他像是實木塊構造座椅、可可豆造型吧台，或仿土丘意象的裝置等等，都搖身一變成為重心端景，替和諧輕柔的氛圍創建視覺焦點，亦揭示雨林萬物共存共榮的真實原貌。

另一方面，店內的展示架以吧台為圓心，呈現放射狀彎折曲徑，鋪排洄游式消費體驗，最後再由外向內集結中央，聚攏設計主題；其不鏽鋼材的冷色調，與周遭共演鮮明反差，略顯衝突的美感包圍下，帶領顧客徜徉非序列的行進動線，暢享巧克力精緻美饌。

值得一提的是，吧台側面特別取材可可豆碎混和石英、樹酯製成的塗料，並邀主理人一同徒手糊上，呼應源自拉丁文的店名「TERRA」，蘊藏「土地」之意，引人自發性探索巧克力產區背後的風土故事，希冀帶來溫暖堅定的力量。

可可寰宇紀行　煉就獨樹一幟的品味

嚐盡全球可可逸品的主理人，把雨林精華灌溉的獨特馥郁帶回台灣，落腳溫州街巷弄轉角公寓，衍生甜點、飲品、調酒……等多樣化商品；沉浸來自世界九大產區、療癒清歡的天然巧克力之餘，不知不覺中，也悄悄挺進了台北舊社區的歷史長廊，遁入蒼翠欲滴的朝露花園，隨一天時序的推演，沐浴玻璃框景迎來不同明度的色彩。

無論是於半戶外客席感知灑落的午後陽光和微風，或安居室內，藉由吧台、陳列以及流轉迤邐卻不迂迴的動線，遊走雨林場景的無縫更迭，都能在平衡與靜定間，尋覓專屬個人的精粹韻味。

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