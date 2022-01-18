現代造型主義新詮釋！家飾家具裡的蒙德里安

【撰文｜Kao 圖片提供｜一研設計制研所】

作為現代造型主義的演譯者，一研設計制研所總監陳宗瑩向來擅長應用蒙德里安的「幾何形體」風格，除了大膽以幾何線條勾繪收納櫃之雛形，更透過將家飾品及掛畫適當擺放、安置，為空間注入活潑色彩，不僅替場域增添輕快律動感，更玩出抽象藝術的層次變化，完美展現家具家飾具備的創意能量及機能效用。

【一研設計制研所－線構律動】

新造型主義之極致展現 探問純粹本質

蒙德里安的作品總是由最簡單之線條組構而成，藉橫條直線之交錯編排，創造視覺和諧美感，這樣的概念應用於空間中，便是將藝術性與機能性整合為一，設計上不僅需時刻考量能否滿足日常生活的收納需求，也無法妥協或偏離藝術形式呈現，如此一來，該空間才能滿足生活之美好想像，並感受生命之純粹嚮往。

【一研設計制研所－線面構成】

【一研設計制研所－圓舞曲】

揀選現代風之家飾逸品 創建視覺焦點

為了創建現代風格家居的摩登氛圍，家飾品的挑選及置入格外重要，特別是現代人對生活品質的要求提升，對於家飾品也有更高標準，過程中，設計師並非只看外觀線條，而是在尋找藝術性與實用性之平衡點，藉由家飾品之擺放，為空間適度留白、增添趣味，並注入情感，最終創造該場域之完美搭配協調性。

【一研設計制研所－設計．新生】

【一研設計制研所－庸白爾雅】

解放櫃體立面之壓迫感 彈性收納生活

如何將蒙德里安經典的幾何切割形式導入設計中？可從櫃體立面的巧思深刻感受。設計師特別打破原始櫃體大面積予人的壓迫感，將部份櫃體設計成簍空檯面，或可開合門片，除了創造視覺虛實交錯的趣味感，使用者亦可根據收納櫃大小、長寬不等的空間，擺放相應之物品，為生活更彈性而精準收納，同時，此舉也讓空間的整體語言延伸串連，讓自然而然產生之空間流動性不言而喻。

【一研設計制研所－圓舞曲】