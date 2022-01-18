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現代造型主義新詮釋！家飾家具裡的蒙德里安

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學
【一研設計制研所－庸白爾雅】
【一研設計制研所－庸白爾雅】

【撰文｜Kao 圖片提供｜一研設計制研所】

作為現代造型主義的演譯者，一研設計制研所總監陳宗瑩向來擅長應用蒙德里安的「幾何形體」風格，除了大膽以幾何線條勾繪收納櫃之雛形，更透過將家飾品及掛畫適當擺放、安置，為空間注入活潑色彩，不僅替場域增添輕快律動感，更玩出抽象藝術的層次變化，完美展現家具家飾具備的創意能量及機能效用。

【一研設計制研所－線構律動】
【一研設計制研所－線構律動】

新造型主義之極致展現　探問純粹本質

蒙德里安的作品總是由最簡單之線條組構而成，藉橫條直線之交錯編排，創造視覺和諧美感，這樣的概念應用於空間中，便是將藝術性與機能性整合為一，設計上不僅需時刻考量能否滿足日常生活的收納需求，也無法妥協或偏離藝術形式呈現，如此一來，該空間才能滿足生活之美好想像，並感受生命之純粹嚮往。

【一研設計制研所－線面構成】
【一研設計制研所－線面構成】

【一研設計制研所－圓舞曲】
【一研設計制研所－圓舞曲】

揀選現代風之家飾逸品　創建視覺焦點

為了創建現代風格家居的摩登氛圍，家飾品的挑選及置入格外重要，特別是現代人對生活品質的要求提升，對於家飾品也有更高標準，過程中，設計師並非只看外觀線條，而是在尋找藝術性與實用性之平衡點，藉由家飾品之擺放，為空間適度留白、增添趣味，並注入情感，最終創造該場域之完美搭配協調性。

【一研設計制研所－設計．新生】
【一研設計制研所－設計．新生】

【一研設計制研所－庸白爾雅】
【一研設計制研所－庸白爾雅】

解放櫃體立面之壓迫感　彈性收納生活

如何將蒙德里安經典的幾何切割形式導入設計中？可從櫃體立面的巧思深刻感受。設計師特別打破原始櫃體大面積予人的壓迫感，將部份櫃體設計成簍空檯面，或可開合門片，除了創造視覺虛實交錯的趣味感，使用者亦可根據收納櫃大小、長寬不等的空間，擺放相應之物品，為生活更彈性而精準收納，同時，此舉也讓空間的整體語言延伸串連，讓自然而然產生之空間流動性不言而喻。

【一研設計制研所－圓舞曲】
【一研設計制研所－圓舞曲】

【一研設計制研所－線面構成】
【一研設計制研所－線面構成】

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作為現代造型主義的演譯者，一研設計制研所總監陳宗瑩向來擅長應用蒙德里安的「幾何形體」風格，除了大膽以幾何線條勾繪收納櫃之雛形，更透過將家飾品及掛畫適當擺放、安置，為空間注入活潑色彩，不僅替場域增添輕快律動感，更玩出抽象藝術的層次變化，完美展現家具家飾具備的創意能量及機能效用。

將畫面整肅極致 一起窺探舒適居家的秘密

「垂直與水平的直線，傳達了兩股對立的力量，無處不在地支配著萬物，相應組成了『生命』。我發現在自然中，若有任一特定面向能達成平衡，必然仰賴其相等的對立面。」－皮特蒙德里安。在周末走逛各種設計、美術展，將關於美的、議題性的、人文薈萃的都收進心房、納進口袋，在日復一日的累積之下，對於西方的東方的藝術感知也漸漸成為一種眼鏡，幫助我們過濾各種符碼。短促精練而不混色的筆觸，讓我們馬上就想到莫內；又羅蘭珊的柔美輪廓搭配特殊幽憂的色彩，讓人能一眼辨認；就如我遇到一研設計制研所的設計作品一樣，那是蒙德里安所說的那種視覺拉鋸下的答案──「平衡」。

虛實倏忽邂逅 勾勒圓潤軌跡陶冶的舒心日常

源於科技高速發展，近來時間與空間進入了一個急遽變革的時代，面對時間的快速流逝和由流逝所帶來的衝擊，變成某種不安定與躁動。此時，人們便對空間中的符碼迎來了前所未有的敏感感知，所有視線所及的地方都幻化成一種「空間語言」，而建築師與室內設計師就像歌者，透過不同的元素堆疊，並加以拆解、重組、潤飾，嘗試將這些音符譜成一首美妙的歌曲，使人不會感知惴惴不安、使人安心定神。

師法自然的建築大師語彙 天闊打造理想境地（下）

歷經歲月的淘洗，袁世賢的作品從大力表現趨向安靜呈現，漸次減去不必要的設計元素，踏向每個大師門都在追尋的本質之路。於是在本次他設計的樣品屋可以發現，過往運用的大量石材、木皮不復存在，而是讓材料單一化，以耐看易修補的塗料陪伴使用者的日常，並且使用更柔軟的天花線條，取代了過往的剛硬。而在空間上，盡展設計企圖的幾何分割立面，也融合成塊。

師法自然的建築大師語彙 天闊打造理想境地（上）

走進天濶的招待會所及樣品屋，能感覺到材料、線條的傑出運用，更能發現師法自然的建築大師語彙，而這一切，即來自於呈境設計Nextdesign總監袁世賢之手。

大玩線條藝術 以線堆疊空間層次、營造視覺律動

在一研設計制研所的作品中，線條可以是充滿力度的視覺延伸，讓空間充滿立體層次，亦能是放鬆情緒之柔和修飾，達到整體協調流暢，擘劃各區完美平衡。透過妥善規劃，一研設計制研所總監陳宗瑩總翻玩線條新意，譜寫質感家居，讓生活場域不只兼具理性與感性、調和光與影，日常更有藝術如影相伴。

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