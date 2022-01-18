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將畫面整肅極致 一起窺探舒適居家的秘密

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學
【一研設計制研所－木沐】
【一研設計制研所－木沐】

【撰文｜ Lin 圖片提供｜一研設計制研所】

「垂直與水平的直線，傳達了兩股對立的力量，無處不在地支配著萬物，相應組成了『生命』。我發現在自然中，若有任一特定面向能達成平衡，必然仰賴其相等的對立面。」－皮特蒙德里安。

在周末走逛各種設計、美術展，將關於美的、議題性的、人文薈萃的都收進心房、納進口袋，在日復一日的累積之下，對於西方的東方的藝術感知也漸漸成為一種眼鏡，幫助我們過濾各種符碼。短促精練而不混色的筆觸，讓我們馬上就想到莫內；又羅蘭珊的柔美輪廓搭配特殊幽憂的色彩，讓人能一眼辨認；就如我遇到一研設計制研所的設計作品一樣，那是蒙德里安所說的那種視覺拉鋸下的答案──「平衡」。

【一研設計制研所－木沐】
【一研設計制研所－木沐】

【一研設計制研所－線面構成】
【一研設計制研所－線面構成】

好似一種近宗教的哲學狀態，一研設計以淬煉而精的極簡語彙演繹舒適的居住氛圍，首先摒棄一切繁雜，再一點一滴放入，說是「一點一滴」也不爲過，因為在一研設計手下是容不下任何多餘的設計的，總監陳宗營表示：「柯比意為什麼影響到我們後面的建築跟空間設計這麼多，蒙德里安也影響到了很多設計跟建築，他們兩個都有一個共通點，『把複雜的東西簡單化』。」

然而說簡單卻不簡單，將事物化繁為簡往往是最難的，如果要在一個空間裡面表現所謂純粹，原始的空間便是，設計師的工作本是要在空無一物白淨的空間一點一滴的加進元素，引導居者感受空間。

【一研設計制研所－線面構成】
【一研設計制研所－線面構成】

談及舒適這件事，除柔軟的沙發、適切的溫濕度外，影響最大的因素正是視覺的鋪排。從【木沐】與【線面構成】兩個物件就能感受極簡的魅力，前者以木材大面積作為牆面，拉伸、並調和了整體空間調性；後者則以極為收斂的手法安排電視牆，除了透過凹面設計讓電視可以融合進牆面，再加上錯落低調的黑色層架，看似豐富的設計手法，實則將畫面整肅乾淨，透過乾淨整潔的設計，讓看上去都是舒適的，這便是一研設計制研所對美好生活追求的執念。

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「垂直與水平的直線，傳達了兩股對立的力量，無處不在地支配著萬物，相應組成了『生命』。我發現在自然中，若有任一特定面向能達成平衡，必然仰賴其相等的對立面。」－皮特蒙德里安。在周末走逛各種設計、美術展，將關於美的、議題性的、人文薈萃的都收進心房、納進口袋，在日復一日的累積之下，對於西方的東方的藝術感知也漸漸成為一種眼鏡，幫助我們過濾各種符碼。短促精練而不混色的筆觸，讓我們馬上就想到莫內；又羅蘭珊的柔美輪廓搭配特殊幽憂的色彩，讓人能一眼辨認；就如我遇到一研設計制研所的設計作品一樣，那是蒙德里安所說的那種視覺拉鋸下的答案──「平衡」。

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