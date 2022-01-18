虛實倏忽邂逅 勾勒圓潤軌跡陶冶的舒心日常

【撰文｜Lin 圖片提供｜一研設計制研所】

源於科技高速發展，近來時間與空間進入了一個急遽變革的時代，面對時間的快速流逝和由流逝所帶來的衝擊，變成某種不安定與躁動。此時，人們便對空間中的符碼迎來了前所未有的敏感感知，所有視線所及的地方都幻化成一種「空間語言」，而建築師與室內設計師就像歌者，透過不同的元素堆疊，並加以拆解、重組、潤飾，嘗試將這些音符譜成一首美妙的歌曲，使人不會感知惴惴不安、使人安心定神。

若說你能感知空間的氣質，那一研設計制研所總監陳宗瑩或許有更甚的覺察，他擅長觀察剖析空間的「一舉一動」，解購、深入著墨，再精雕細琢每個細節，讓空間可以宛如藝術品在日常上演，可以看見他除了在空間中游刃有餘於線條縱橫的操作，同時運用圓潤流線性的緣構建空間的多元，也軟化整體的剛氣。這回讓我們走入陳宗瑩奢侈揮霍視覺張力的設計現場，看現代造型主義的演譯者如何營造空間。

【一研設計制研所－圓舞曲】

虛實構面鋪陳美感秩序

何以創造一個場域的韻律，陳宗瑩總監有自己以一種看似毫不費力，卻是精心鋪排的設計手法導引居者與觀者的體感視線，「透過虛實、穿透的手法，讓空間不無趣。」他表示因為空間若都只有剛硬的櫃體、扎實的立面，就易顯得壓迫，因此他利用設計編排，使得視線得以穿透，或深入，就如【圓舞曲】這個由幾何構築的居家空間中，他利用時鐘造型的「虛實」軟化了整個空間的沈，牆角不規則展示台與躍然牆上的指針互相輝映，通透感替空間增添了韻律，有了虛化的圓也成了一種軟化的語彙。

【一研設計制研所－圓舞曲】

又陳宗瑩總監不想限於虛圓的鋪展，在【圓舞曲】中他又巧妙地將「圓」如舞動的音符般在轉角牆旋身錯動，讓我們臆想到圓點女王──草間彌生，身為普普藝術的先驅，草間彌生也擅長以圓點為創作元素，讓圓點蔓生在空間中。乍看之下，雖然都是圓，卻加入了不同的灰階，使得視覺上更顯輕盈。

【一研設計制研所－圓舞曲】

藉由「虛實」與「圓」帶來的視覺動感鋪述空間，一研設計制研所將其運用得極致外，更提供居所開闊感與舒適度，不僅在美觀上滿足了需求，也貼合了使用上的需求。