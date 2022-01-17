師法自然的建築大師語彙 天闊打造理想境地（下）

【圖片提供｜天闊】

Chapter4. 簡單純粹，堅守本質，體現細緻趣韻

歷經歲月的淘洗，袁世賢的作品從大力表現趨向安靜呈現，漸次減去不必要的設計元素，踏向每個大師門都在追尋的本質之路。於是在本次他設計的樣品屋可以發現，過往運用的大量石材、木皮不復存在，而是讓材料單一化，以耐看易修補的塗料陪伴使用者的日常，並且使用更柔軟的天花線條，取代了過往的剛硬。而在空間上，盡展設計企圖的幾何分割立面，也融合成塊。

如同他平時只飲用純水與黑咖啡、衣服多是深色一般，希冀在簡單純粹中獲得本質原貌。而對於天濶而言，更是在如此精華地段中，堅守住宅本質：不使店面進駐，回歸純粹住宅空間。88戶全面河景觀宅，住戶皆能從高挑大廳或雙車道停車場的獨戶電梯，舒適自在回到家中，過著無擾無憂、清淨優雅的美好生活。

倘若細究本質，袁世賢喜愛的純粹裡頭是層次細緻的。無論是單品豆的苦澀風味、深色服飾的色彩材質搭配，都能細細品味，並在當中獲得樂趣。在設計中，他與前輩大師一般，正走向師法自然之路，要從光線、風、水等自然元素尋求靈感，不僅要讓空間作為生活的載體，更要使之自成敘事。例如在接待會館中，即能見設計師在一樓圓弧立面的大小開孔，不僅是對柯比意廊香教堂建築語彙的致敬，更是其對光的戲劇魔法的神往。

Chapter5. 機能設計，體己巧思，打造自適家居

對袁世賢來說，設計師最重要的工作，不是如何呈現美感設計，而是解決機能問題。符合使用者的狀態，是首先要被滿足的條件。例如銀髮養生宅與小家庭的需求，便是極為不同的。2011年，袁世賢為了孩子從中國回台，如今他假日總會特意空下時間，陪孩子做功課、潛水、打羽毛球，珍惜著和家人在一起的時間，於是在他設計的70坪樣品屋內，也能顯見通透無隔的客廳空間，讓家人能在當中相互陪伴。

而在天濶，從公共設施到格局設計中，更能見到我們對住戶機能服務的巧思。在公共設施部分，天濶不設置游泳池等用戶少用的設施，卻能貼心在大廳附設冷凍房，讓購買宅配食品的住戶能免除擔憂食材的保鮮問題；雙車道停車場及一戶一電梯設計，讓住戶能有效率地進出；垃圾處理場，不使住戶擔心生活瑣碎問題。至於在住宅空間，防暴門、CISA鎖、Low-E低輻射玻璃、氣密窗、卡扣地板、智慧保全e-tag，以及GROHE、TOTO等高端精品搭配，共組一個高質感的安全綠環境；外推樑柱讓格局方正，住戶得以自在規劃適合自家的空間；德國高端廚具品牌Leicht的客製化選購，讓住戶能在享有絕佳品質之時，兼顧使用習慣；可當傭人房或儲藏室的多功能空間等。

就如同袁世賢所說的，讓住戶的生活變得更輕鬆簡單，是設計最重要的事，而這也是天濶最在意的事。

Chapter6. 童心好奇、自律效率，構築熱情人生

說起袁世賢，總是會想到「熱情」二字，而熱情即來自於不滿足所引發的好奇。設計師認為，「要成為一個可以找答案的人」，以孩童式心態探究，世界會因此變得更有趣。這樣的習慣從日常即能做起：袁世賢每日從家裡到公司，即如麻雀一般，從不同路徑觀察城市周遭變化，在潛移默化中吸取設計的養分。

如此習慣在天濶機能完整的社區中更能輕易成就。從鄰近的休閒、購物、交通、教育、醫療場所，到過橋即能享有的藝文特區，皆能培養自己與家人對事物的觀察與探索。無論是商店開設、人際往來、自然互動到藝術刺激等，只要以自在開放的心情出門，無須刻意營造，同樣能觀察體驗各種事物正在眼前發生。

熱情除了對事物的好奇，更需要自律作為堅實基底。袁世賢表示，良好的自律方能帶來最佳效率，從而兼顧工作與生活，且不丟失對事物好奇的餘裕。個人行程他據此安排規劃，在公司經營上，他讓兩組員工同時發展設計案，保障後退機制，同樣為求餘裕。天濶地段的特殊可貴之處，也在於交通上擁有足夠的後援。桃園、中正雙交流道，以及幸福橋、捷運G12的建設，往後天濶即是生活最穩健的基底，高效率、多保險式的交通建設，必定無法阻礙熱情前行的腳步。