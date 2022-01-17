師法自然的建築大師語彙 天闊打造理想境地（上）

【圖片提供｜天闊】

走進天濶的招待會所及樣品屋，能感覺到材料、線條的傑出運用，更能發現師法自然的建築大師語彙，而這一切，即來自於呈境設計Nextdesign總監袁世賢之手。

袁世賢以其深厚的設計實力與無盡熱情，在世界各地發掘、創作美的空間，並在生活與工作之間累積能量，更造就不侷限於單一職業的開闊視野，連獲「設計界奧斯卡」德國iF設計獎等國際大獎肯定。如此寬廣眼界與亮眼成就，當在何種環境下打造，即是天濶亟欲給予大眾的理想境地。

Chapter1. 在國門之前，勇敢迎向世界

回顧袁世賢的工作經歷，無論是從學時的賣可麗餅、擺地攤賣服飾、租攤位賣豆花，甚至一退伍就接下建築事務所的外派中國任務，每一步對一般人而言，似乎都要思量躊躇再三才能踏出，然而他卻能無畏地說：「當我覺得這件事可以做，或者我想做就會去做。」

「敢說Yes的人是比較勇敢的人。」無論面對世界或任何事情，袁世賢總是樂觀相待。當嘗試有成功機會，不行動則連機會之門都碰不著時，做與不做，不曾是難以抉擇的問題。他好奇中國的崛起能量，於是嘗試在那片陌生土地上深耕發展到獲得成功，甚至讓作品足跡遠到緬甸、柬埔寨，異鄉再陌生再遠，從來不是隔絕他前進的理由。

除了工作之外，他更時常到國外吸收養分、追尋靈感，無論到義大利看展，去法國看藝術，在峇厘島看山，感覺世界就在他的腳下，一動念即到達。這就如同天濶位處的絕佳位置：未來出門即上中山高速公路，快速通往桃園機場，出國探險易如反掌，無需勞苦奔波，即能輕易跟世界say Yes。當千里即在足下，少一點猶豫空間，未來之路將更寬廣。

Chapter2. 英雄壯志，迎風上青天

提及在中國昆山的工作，袁世賢憶及那是一個萬丈高樓平地起的年代，整個城市宛如一座大工地，能讓人生發大展鴻志之想望。他表示某日在飯店晨起，有一幕讓當時的他十分震撼：成千上萬騎著腳踏車的人，如壯闊海潮般湧過腳下，這是讓年輕的他留在中國的原因。而他的順從直接，後來證明是絕佳的選擇。在對的時機迎風上路，跟隨勃發的潛力市場快速奔進，必能在實戰中積累實力，最後大有所成。

人一生中不僅在工作領域上能迎上浪頭，房產自住或投資，更當掌握浪頭高峰時機，方能為人生翻新篇章。在全球通貨膨脹、營造成本上漲的趨勢下，桃園在近十年漲幅更高達六成，但在類似條件下仍遠比台北價廉，是諸方極為看好的城市。天濶位處的經國重劃區，在南崁都市計畫下，不僅將能直上雙交流道、正對捷運G12站、比鄰行政專區，完整規畫一應俱全，能顯見是房價保值增值的最佳保障。最可貴的是，該重劃區居住淨密度低，更面向綠帶水岸，於是無論從交通、機能、環境等等面向，皆毋庸置疑是非常具潛力的標的。

Chapter3. 天濶地朗，綠意徜徉，事業生活能兼得

或許與建築背景有關，袁世賢喜歡站在高處，和事物保持距離，以能綜觀全貌。並且，他也認為，從高處眺望廣闊景觀，得以引發人的雄心壯志。於是在設計天濶接待會所時，他即將接待區置於二樓，以見到重劃區難能可貴的綠帶及闊朗風光。想必屆時在天濶23樓擎天地標上，用戶能愜意地在前陽台俯覽河岸景觀，更是何等美好之事。

在高處，袁世賢表示他喜愛觀覽樹隨風擺的景象。從藝術家葉子奇指向理想心境的山林畫作，到峇厘島烏布山區的度假，樹在與風互動下的搖曳姿態，都能讓行程馬不停蹄、多工高壓的他，在生活中得到片刻的歇息與放鬆。然而在天濶，全然無需特意啟程遠赴日本或峇厘島，在自家的前陽台，或者主臥室的舒適臥榻，即能以最輕鬆愜意的居家姿態，暫且放下或工作或生活上的細瑣雜事，細細感受風與樹的對話。

在高處，袁世賢表示他喜愛觀覽樹隨風擺的景象。從藝術家葉子奇指向理想心境的山林畫作，到峇厘島烏布山區的度假，樹在與風互動下的搖曳姿態，都能讓行程馬不停蹄、多工高壓的他，在生活中得到片刻的歇息與放鬆。然而在天濶，全然無需特意啟程遠赴日本或峇厘島，在自家的前陽台，或者主臥室的舒適臥榻，即能以最輕鬆愜意的居家姿態，暫且放下或工作或生活上的細瑣雜事，細細感受風與樹的對話。