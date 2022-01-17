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大玩線條藝術 以線堆疊空間層次、營造視覺律動

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學
【一研設計制研所－圓舞曲】
【一研設計制研所－圓舞曲】

【撰文｜Halle Kao 圖片提供｜一研設計制研所】

在一研設計制研所的作品中，線條可以是充滿力度的視覺延伸，讓空間充滿立體層次，亦能是放鬆情緒之柔和修飾，達到整體協調流暢，擘劃各區完美平衡。透過妥善規劃，一研設計制研所總監陳宗瑩總翻玩線條新意，譜寫質感家居，讓生活場域不只兼具理性與感性、調和光與影，日常更有藝術如影相伴。

【一研設計制研所－圓舞曲】
【一研設計制研所－圓舞曲】

以線之虛實過渡 再定義新生活

理想敞居應是具流動性、自然有機，既能促進居者互動，也可展現寬廣氣度之所在，如何實踐、激盪出空間中的虛實流動？精準掌握線條之運用至關重要。走入「線構．律動」的公共區域，視線自然隨木質格柵之序列延伸舞動，並再相遇白色紗簾之轉摺時稍作休息，為空間帶來饒富趣味的節奏韻律。同時，也打破以往鮮明的區域定義，讓空間使用更彈性，創造能恣意生活的悠然天地。

【一研設計制研所－線構．律動】
【一研設計制研所－線構．律動】

以線之工整序列 凝聚美好時光

線條作為最純粹而原始的裝飾元素，可說是空間中最常使用的設計語言，從公領域大面積堆砌秩序之美，到私領域細節處仍可窺見其精工細作，舉例來說，在「設計．新生」令人耳目一新的衛浴設計中，洗手檯面就特別採內嵌式門把設計，讓立面保持完整，更選用簡潔純白櫃體，創造純粹而大膽的視覺結構，同時降低繁複量體予人的壓迫感，讓工整線條，引領居者盡享美好沐浴時光。

【一研設計制研所－設計．新生】
【一研設計制研所－設計．新生】

以線之律動交錯 描繪光影軌跡

談到線條之空間運用，少不了提到以簡約俐落之線性結構，創造光影曖昧流動的格柵設計，不同於常見只作為「隔屏」的角色設定，本身之多元機能屬性，亦能為空間堆疊層次！在「南昌案桃園」中，設計師利用異材質及跳色轉換，賦予空間截然不同的視覺風格，透過適切的情境應用，包括從格局、收納機能、天花、裝飾點綴等著手，創造出耐人尋味、實用與美學兼具的自然律動。

【一研設計制研所－南昌案挑圖】
【一研設計制研所－南昌案挑圖】

【一研設計制研所－南昌案挑圖】
【一研設計制研所－南昌案挑圖】

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