用一杯咖啡的時間 在清水模空間與KAWS、草間彌生相遇

【撰文｜Rippling 圖文提供｜YEN円】

位於台中市文心路四段上的《YEN円》，在一棟擁有低調內斂外觀、後退極簡門面的三層樓建築裡，是個結合咖啡館與藝廊的複合型空間。該空間身處在周遭高聳的建築叢林之中，不刻意張揚喧嘩尋求關注，而是要以獨特的沉穩靜謐氣質，讓對藝術有興趣的人，能以一杯咖啡的悠憩時間，輕鬆平常地沈浸在當代藝術中。

低調質感建築，蘊藏日式質地

看到店名《YEN円》，或許就有人能連結，主理人Kris對日本文化的喜愛。想到日本文化中，看似簡單卻富含別緻細節、無法一眼看透的風格品味，當初他會挑選這棟狹長、多夾層、甚至光線不足的清水模建築作為夢想的實踐之地，而不是選擇一般畫廊或咖啡館嚮往的敞亮通透空間，就顯得十分合理。

從簡單黑灰鐵框嵌合的大片落地玻璃門進到《YEN円》，迎接客人的，就是一整片原始質樸的清水模空間。然而，靜下心來觀察，即能見到這個看似極簡空間的細緻層次：這棟建築內可是內藏5種清水模工法，從台灣早期格線較為細窄的在地工法到安藤忠雄式清水模等，主理人要以日式匠人不張揚的專注誠摯，等待細心的人發掘店內各種細究的美好。

靜謐之境，咖啡館與藝廊共生

在一樓，線條形制乾淨俐落的外帶咖啡吧，在恍若天井的天花板窗格燈箱下，以具量體份量卻又呈現優雅清朗的輕盈淺灰，與吧台上同樣色系的器具，以及從牆面到地面的層次灰色，共構一個隔絕於玻璃門外、帶有些許超現實感的沉穩靜謐空間。

同時也是私人畫廊的主理人Kris，長期關注當代藝術、擁有許多收藏，為了讓更多人能見到美麗的藝術作品，在二、三樓打造藝廊空間，讓進來的客人得以外帶咖啡的輕鬆日常心情，悠閒走上樓，近距離觀看炙手可熱的國際藝術家作品。

多夾層的驚喜冒險

走上樓時，能發現二樓天花板前高後低，致使二、三樓的界線模糊化。原始建築的多夾層設計為空間添增一種神秘性，而這樣無法一眼看透、一次看完的特質，能營造在日式曲徑中行走時，轉彎處見風景的驚喜，是Kris企欲帶給人們的探險感受。

由於大量使用氣質冷硬的混凝土，Kris為二樓添置龜背芋等耐陰綠植，為三樓裝飾枯樹及永生植物，讓不同的自然元素，為空間帶來柔和卻又互異的氛圍，在多夾層格局與多層次清水模設計中，場域的分割更顯細緻，好似就此創造出看不見的隔牆，區隔出不同的展間。

藝術很近，就在你我身邊

該建築不僅有多夾層，更有前寬後窄、前亮後暗的特質，於是Kris讓面積較大、較具採光的前段，成為重點藝術品的舞台，而後段則作為咖啡廳的內用區使用。然而，Kris並不因此就讓藝術與咖啡分隔開來，從樓梯到座位區，都能不經意遇見與空間相襯的藝術品，甚至大名鼎鼎的KAWS公仔、Daniel Arsham的創作就默默擱在你身邊。

為了打造逛畫廊如喝杯咖啡的寫意自在感，《YEN円》的藝術品除了以聚焦的燈光暗示其身份外，並不會如一般畫廊一樣，在作品旁標注說明文字，更不會像美術館一樣，拉出一個警戒線，讓人得以自在地觀看詮釋。倘若有進一步的興趣，工作人員也會樂意說明，又或者，自己額外再查找，也會讓這場藝術體驗更加深刻，而這種曲折之美，似乎也回頭呼應了空間多層次的神秘與浪漫。

下回到台中，請給自己一杯咖啡的時間，到《YEN円》與藝術來一場浪漫的相遇吧。

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