風華再現！走入復古奢華的香料體驗店來場味蕾冒險

【撰文｜Halle Kao 圖片提供｜成設設計 南京公司】

古色古香的大稻埕迪化街，從古至今始終是繁華的商貿中心，紅磚洋樓、復古平房及巴洛克式建築，充滿舊城軌跡的商圈，近年也不乏新品牌進駐，在一派和諧的老城語境下，以摩登嶄新的店面設計搶得遊客目光。其中，絕不能錯過台南老牌辣椒食品公司打造之亞洲首間香料體驗店「杜甲A-Ma」！

「杜甲A-Ma」以藍綠渲染空間，定調奢華精緻氛圍，並藉設計巧手轉譯台式復古窗花、綠色古典磁磚等元素成現代語彙，裝飾店鋪細節，讓人彷若走入復古車站大廳，隨時能夠開啟視覺與味蕾體驗上的驚奇冒險！

原始門面動線不夠直覺，設計師於是調整入口動線，將大門旁連通階梯的小門遮蔽幻化為富巧思的門牌牆，結合匠心獨具的車體設計，打造醒目門面；左側立面則設計復古花窗，輔以乾辣椒串裝飾，形塑熱門打卡場景。

首次踏至店內，由入口小販車造型的收銀台迎接，設計師運用墨綠色特殊噴漆、輔以金屬修飾邊框，巧妙圍塑高貴大器質感，同時收銀台內也使用仿古鏡等元素，勾勒復古韻味！

入門左側的樓梯包覆弱化修飾，並改為掛畫展示牆與香料展演燈箱，並在展示牆上分享品牌的傳奇故事，將驚喜調味的研發歷程完整呈現於來訪顧客眼前，構築豐富空間美學。

順應長向的屋型格局移步向前，接續車廂的有機線條，便可見中心作為香料產品之主展示區，透過設置五張圓桌，提供流暢俐落的試吃體驗，設計上不僅帶入「團圓」的東方意象、增添入店參觀的遊逛樂趣，也貼心將垃圾桶內嵌於桌邊，以俐落手法整合實用機能、維持空間整體美感。

同樣作為視覺重點，空間兩旁以文化石及藍色磁磚設計立面拱門對稱而生，軌道燈嵌在連結兩端的鐵柱內，除了商品陳列用途，亦將東方美學中至關重要的「拱形」與「圓」兩大元素巧妙置入，締造如弧形波浪般自然有序的律動。

此外，基於風水考量，設計師以三扇波紋玻璃高拱門作為隔間，巧妙避免入內顧客能夠一眼望穿店面中庭的疑慮，作為遮擋的花藝端景也意外成為柔美亮麗的視覺亮點。為了讓來訪者能盡情享受一場辛香料的探索之旅，空間中點綴的復古吊燈、地燈、拱形磚牆到木櫃陳設皆可見設計師的用心，下次到訪大稻埕，不妨親自入店感受所有精緻細節吧！

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