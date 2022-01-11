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走訪全國最大木地板展示中心 認識居家首選地材

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Halle Kao　　圖片提供｜辰邦工程】

【攝影｜張國耀】

想要掌握居家風格？地材的選擇至關重要。2019年，德國Meister品牌與台灣總代理辰邦工程聯手打造Meister亞洲旗艦館，迄今仍是全台最大的木地板展示中心，百坪空間鋪設各式地板，供顧客親自踩踏挑選。嚮往自然氛圍，期待家能有溫馨質感的你，現在就跟著席德設計總監陳淑絹的腳步，走逛辰邦展示中心吧！

針對家裡有養寵物，且十分重視採踏質感的人，Meister地板台灣總代理辰邦工程總經理范長春，首推德國品牌 Meister超耐磨卡扣式木地板，安裝工法上已隨技術升級，不只免上膠、免釘釘子，更無須敲擊就可以讓卡榫緊密固定，未來搬家或換新都能輕鬆拆卸、攜帶，相對以往更環保便利；此外，用料上也全面提升，不僅具備實木觸感、止滑效果佳，更具備24hr防潑水功能，給予頂級踩踏體驗。

Meister超耐磨卡扣式木地板採取漂浮式施工，施作上需特別注意四周預留伸縮縫，辰邦工程團隊全面使用專門的收編壓條及踢腳板，兼顧居家視覺美觀。同時，也因為地板本身已具備防油汙、抗紫外線、抗耐磨等特色，因此日常的保養無須費力，正常掃、拖後保持通風，或使用掃地機器人、拖地機就能維持環境整潔。

談到戶外地板的挑選，辰邦工程也提供多元的選項，范長春特別分享，「我們目前主推3種材料，巴西紫檀、孟宗竹，以及奈米瓷化，都是相當不錯，環保又無毒的材料。」戶外地板注重材質的穩定度，辰邦代理之系列產品皆挑選未浸泡任何有害化學藥劑，且耐得了風吹、日曬、雨淋，即使灰塵累積產生自然變色，仍能經專業打磨、清潔及保養還原初面貌，推薦給預計規劃花園露臺的朋友參考！

此外，辰邦工程為了提供顧客能完整體驗情境氛圍，於展示中心設置VIP體驗區，將德國進口玄關傢具Schönbuch、Meister造型牆板，以及實木地板良好地整合呈現，方便顧客實際體驗、感受材質之細節質感。值得一提的是，辰邦除了代理Meister造型牆板，無須忍受粉塵髒亂，就能打造有羊毛氈、清水模肌理的特色壁面，大膽翻玩視覺亮點；另外也提供奧地利天然花草板ORGANOID選項，輕鬆賦予牆面造型，純天然製作、自然散發花香，必定能為家打造獨一無二的風格！

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