茶道具選物店將喜愛的日常聚於此 當然還有茶

【撰文｜Jocelyne Lin 攝影｜Jocelyne Lin】

置茶葉，注熱水，候茶湯，清茶入喉，茶香雜揉花香留在齒頰，清山寶珠主理人Ruby說茶席能反映泡茶人的狀態，茶的味道也隨之，而採訪當下喝的這杯熟香包種，便是能讓人喝得舒心，神清氣爽的那種。

距離六張犁捷運站不遠的地方，有著一家以茶為核心經營的選物店──清山寶珠。雖說茶為大宗，但裡頭卻不止於販售茶葉或職人茶道具，還有他們喜歡的衣著服飾，也時常透過舉辦各式展覽，讓喜愛的東西都聚集到這個空間來，然而主理人Ruby一開始完全沒有想到這裡會變成一家店。

茶如日常，逐漸聚香

原先從事室內設計的Ruby，一開始因接觸寒舍艾美酒店的案子，而進入新加坡設計公司LTW Designworks的台北分部，在2013～2014年時則到北京分公司服務，但因掛心在台灣的家人，所以漸漸將事業重心轉回台灣，之後就轉往凱悅酒店體系工作。然而工作一段時間後，卻發現運作模式與案件尺度都與先前的相差甚遠，讓她開始思考下一步。而身為坪林山的茶農二代，茶如空氣一般自然的充盈在生活裡，將茶這件事透過自己的梳理，去習茶並結合原本設計專業，逐步把清山寶珠這個品牌醞釀雛形。

雖說有經營品牌的想法，但原本只預設要開一家工作室，卻因為空間太大很適合作為店面，因此清山寶珠從原本只有網路通路的形式，變成茶道具的展售空間，同時作爲供客人品茶的地方，甚至提供餐點（疫情暫緩，預計於2021年12月重啟）。

不營風格，自然為之

談及品茶空間，放眼台灣許多以「日系」、「侘寂」為風格的店，清山寶珠更像是來到鄰里家作客，手捧一杯暖茶，能輕鬆談天，能在店內到處逛，看到喜歡的茶杯，就慢慢的欣賞、把玩，也能喝到茶水裡的敦厚與誠意，一切都不刻意為之，Ruby說：「我們並不會要求來品茶的人要很懂茶精神、很空靈，或是多有生活品味。」她認為喝茶應該也要像去咖啡廳一樣，輕鬆舒服是首要條件，其他品茶的技巧、茶道精神都是在茶後。

這樣的想法也實踐在空間裝設上，由Ruby主導整個設計，不大刀闊斧過度裝修，反之順應原先的建築紋理，保留了迷人的老磁磚與部分門片，再將其他地方化繁為簡，剩下的就是利用軟裝傢俱規劃空間。其中除了格局、牆面重整外，只有吧台是較大量體的裝修，為了營造出家的氛圍，刻意將它的高度降低，讓人感覺更親切、親近。

寫在最後，我請Ruby挑一件清山寶珠最推薦的選物，雖說職人所製的茶道具琳瑯滿目，但還是想回歸到茶上面，她推薦自家產的「文山包種茶」，在高山茶當道的今日，北部出產的包種茶應不該被埋沒，作為北部代表性茶種也是她從小喝到大的茶，所以想推廣給更多人知道。因為是輕發酵的茶種，茶味甘潤也散發出淡雅的香氣，即使不習慣喝茶的人也會輕易愛上，若來到清山寶珠，可別忘喝一杯文山包種茶，走走逛逛之餘也品味茶的魅力。

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