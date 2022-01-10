聽新聞
test
0:00 / 0:00

幾何美學融會之旅 崖邊的圓舞曲：致敬草間彌生

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學
【一研設計制研所－庸白爾雅】
【一研設計制研所－庸白爾雅】

【撰文｜Harper　　圖片提供｜一研設計制研所】

創作是這樣，首先掌握自身與作品本質，始能將其更多元化運用及融合，蒙德里安精神是一種化繁為簡的純粹象徵，室內設計師引用其新造型主義美學即是在質樸中探尋深意，縱然簡單的設計並不簡單，空間卻不能只有簡單，鋪展了對於生涯啟蒙與精神指標的虔敬崇拜後，一研設計制研所總監陳宗瑩並不以此而滿足，他深知空間應該具有更豐富的元素，而非畫地自限，遂嘗試轉繹一場場融會偉大幾何藝術的燦煥演出。

圓與豎的幾合碰撞 無邊際的空間感與追探

說起擅長運用幾何元素創作的藝術家，草間彌生應是許多人腦海中會浮現的第一個名字，作為抽象派代表人物之ㄧ，陳宗瑩總監經常在創作時加入她的創作手法與精神作為點綴，草間彌生與蒙德里安的適性不僅僅來自於其素材極簡化，更源於兩人作品蘊含同一股對於「宇宙真理」之追求，諸如此類的哲學思考或多或少也存在於你我心中，將其放大到空間維度時，自然不會令人感到虛無飄渺，反而由內而外地擴大了整體視感與空間感。

【一研設計制研所－線面構成】
【一研設計制研所－線面構成】

在以新造型主義線條與哲學意象為主軸的空間中，嘗試融入草間彌生「圓素」的關鍵在於，抽象派畫作沒有具體外觀，運用在空間中勢必更加注重細節，它的輪廓、它的形貌、它的陰影，乃至留白，無處不在影響著整體空間的氣質與氛圍，陳宗瑩總監遂選擇以較不露骨的傢飾或軟裝方式呈現，在活化(調和)室內調性的同時，也保持更多彈性與可能性。

【一研設計制研所－設計．新生】
【一研設計制研所－設計．新生】

致敬草間彌生逆反精神 跳穿梭時空間的「圓」舞曲

在「設計新生」中可以看到比較典型且直覺的應用，以三種素色圓形燈件作為掛飾，點綴原本配色與選材上都較為素雅的客廳區域，不規則交錯的圓形借鑑草間彌生獨有的美感，從不同角度看都能得到相異的樂趣。在「線面構成」與「線構」中，陳宗瑩總監都利用了非典型的簍空掛鐘，圓的輪廓帶動了原本純粹以直線條鋪展的空間，在不同角度自然光照射下，光與影的變幻、互動更讓人能清楚感受時光流梭與歲月的澄澈背景，厚實了空間與生活的底蘊，同時也不失陳總監造型與實用並行，「以人為本」的原則。

【一研設計制研所－線構．律動】
【一研設計制研所－線構．律動】

【一研設計制研所－線面構成】
【一研設計制研所－線面構成】

就像在懸崖邊跳了一首華爾滋，「圓舞曲」是一次最浪漫的冒險與嘗試，設計師運用更跳躍的排列、輪廓與色調強化圓與圓之間的拉推與碰撞，本身即充分散發草間彌生貫徹一生的逆反精神，隨著使用者在室內移動時的角度變化，視野中的蒙德里安掛畫、直線格柵與圓形軟件間的比例與角色又不斷交錯、拉扯，彷彿一面維持質樸與完整，一面又掙扎著要衝破規則，在這一曲飄逸輕快的華爾滋中，兩位幾何風大師的美學、思想就如同舞者的擺盪與轉身般，是並存、不可分割又不斷互相帶動、輪轉的。

【一研設計制研所－圓舞曲】
【一研設計制研所－圓舞曲】

【一研設計制研所－圓舞曲】
【一研設計制研所－圓舞曲】

上設計王看更多資訊

延伸閱讀

新造型演繹之旅 在虛實交錯中覺察時間流洩與自然本質

平面與立體的交織 構築出視覺動態

廖國敏指揮國台交演出 女高音林玲慧帶來新年美聲

金馬影后苦戀 世紀渣男彭于晏拒婚喊「只能給妳快樂」

相關新聞

幾何美學融會之旅 崖邊的圓舞曲：致敬草間彌生

創作是這樣，首先掌握自身與作品本質，始能將其更多元化運用及融合，蒙德里安精神是一種化繁為簡的純粹象徵，室內設計師引用其新造型主義美學即是在質樸中探尋深意，縱然簡單的設計並不簡單，空間卻不能只有簡單，鋪展了對於生涯啟蒙與精神指標的虔敬崇拜後，一研設計制研所總監陳宗瑩並不以此而滿足，他深知空間應該具有更豐富的元素，而非畫地自限，遂嘗試轉繹一場場融會偉大幾何藝術的燦煥演出。

致敬與兼併的分割藝術 向人進發的直覺冒險

已故的荷蘭風格派畫家蒙德里安在各方面仍持續影響後世，其在作品中注入的「對宇宙與自然本質的純粹追尋」精神，引領了藝術的跨界風潮，而對諸多企圖師法蒙德里安的室內設計師來說，最困難之處或許在於，如何將這位風格派大師畫作中和諧的幾何分割比例擴張至立體維度卻不使其失衡，接著才是進一步利用巧妙精湛的安置擘劃整體空間視感。

以「純粹」創造乾淨生活場域 體現從外到內空間的一致性

蒙德里安或是柯比意，大大影響到了設計與建築界，他們的共通點—將複雜的事物簡單化。簡單化往往卻是最困難的，因為需要在一個空間裡表現出它的「純粹」，讓空間因人設事。 在空間中，保持純粹、簡潔，除了可以讓一個居家環境保持每天待在其中都能不膩味，展現less but more的美學外，更能夠順應各式風格屋主們的喜好，這樣的舒適簡潔風格成為一研設計制研所主要調性。透過獨樹一幟的建築語彙，翻轉設計元素施展於空間中，注入純粹而乾淨的生活場域。

新造型演繹之旅 在虛實交錯中覺察時間流洩與自然本質

「設計，是一種為了生活更好而衍生的行為」，一研設計制研所對於設計的美好想望，同時也是對於空間、生活與環境三者本質的追尋，總監陳宗瑩過去深受已故荷蘭風格派大師蒙德里安之啟蒙，鍾情於利用線條，以最純粹的形式賦予空間脈絡與意義，同時也注入新造型主義立於現實之上的美學詮釋和哲學思想，當抽象的追求體現於真實空間，虛實錯落交替誕生美好和諧，對於生活就不再只是妝點，而是昇華。

平面與立體的交織 構築出視覺動態

蒙德里安的設計利用方格、線條、三原色創造獨特現代之美，而在一研設計制研所設計的空間中，也大量地運用到線條與幾何之間的新造型主義，從幾何圖形中理性且平衡的構圖，創造出了內在抽象精神，產生某種吸引人的動態感。

從建築、流行和生活尋找靈感 創造更像實木的複合式木地板

QUICK STEP 是全球少數設立「內部設計團隊」的地板品牌之一。專業設計師從建築、流行時尚和生活中尋求靈感，不斷鑽研以追求產品「完美原創感」，並隨時掌握最新流行的色彩趨勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。