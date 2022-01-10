幾何美學融會之旅 崖邊的圓舞曲：致敬草間彌生

【撰文｜Harper 圖片提供｜一研設計制研所】

創作是這樣，首先掌握自身與作品本質，始能將其更多元化運用及融合，蒙德里安精神是一種化繁為簡的純粹象徵，室內設計師引用其新造型主義美學即是在質樸中探尋深意，縱然簡單的設計並不簡單，空間卻不能只有簡單，鋪展了對於生涯啟蒙與精神指標的虔敬崇拜後，一研設計制研所總監陳宗瑩並不以此而滿足，他深知空間應該具有更豐富的元素，而非畫地自限，遂嘗試轉繹一場場融會偉大幾何藝術的燦煥演出。

圓與豎的幾合碰撞 無邊際的空間感與追探

說起擅長運用幾何元素創作的藝術家，草間彌生應是許多人腦海中會浮現的第一個名字，作為抽象派代表人物之ㄧ，陳宗瑩總監經常在創作時加入她的創作手法與精神作為點綴，草間彌生與蒙德里安的適性不僅僅來自於其素材極簡化，更源於兩人作品蘊含同一股對於「宇宙真理」之追求，諸如此類的哲學思考或多或少也存在於你我心中，將其放大到空間維度時，自然不會令人感到虛無飄渺，反而由內而外地擴大了整體視感與空間感。

【一研設計制研所－線面構成】

在以新造型主義線條與哲學意象為主軸的空間中，嘗試融入草間彌生「圓素」的關鍵在於，抽象派畫作沒有具體外觀，運用在空間中勢必更加注重細節，它的輪廓、它的形貌、它的陰影，乃至留白，無處不在影響著整體空間的氣質與氛圍，陳宗瑩總監遂選擇以較不露骨的傢飾或軟裝方式呈現，在活化(調和)室內調性的同時，也保持更多彈性與可能性。

【一研設計制研所－設計．新生】

致敬草間彌生逆反精神 跳穿梭時空間的「圓」舞曲

在「設計新生」中可以看到比較典型且直覺的應用，以三種素色圓形燈件作為掛飾，點綴原本配色與選材上都較為素雅的客廳區域，不規則交錯的圓形借鑑草間彌生獨有的美感，從不同角度看都能得到相異的樂趣。在「線面構成」與「線構」中，陳宗瑩總監都利用了非典型的簍空掛鐘，圓的輪廓帶動了原本純粹以直線條鋪展的空間，在不同角度自然光照射下，光與影的變幻、互動更讓人能清楚感受時光流梭與歲月的澄澈背景，厚實了空間與生活的底蘊，同時也不失陳總監造型與實用並行，「以人為本」的原則。

【一研設計制研所－線構．律動】

【一研設計制研所－線面構成】

就像在懸崖邊跳了一首華爾滋，「圓舞曲」是一次最浪漫的冒險與嘗試，設計師運用更跳躍的排列、輪廓與色調強化圓與圓之間的拉推與碰撞，本身即充分散發草間彌生貫徹一生的逆反精神，隨著使用者在室內移動時的角度變化，視野中的蒙德里安掛畫、直線格柵與圓形軟件間的比例與角色又不斷交錯、拉扯，彷彿一面維持質樸與完整，一面又掙扎著要衝破規則，在這一曲飄逸輕快的華爾滋中，兩位幾何風大師的美學、思想就如同舞者的擺盪與轉身般，是並存、不可分割又不斷互相帶動、輪轉的。

【一研設計制研所－圓舞曲】

【一研設計制研所－圓舞曲】

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