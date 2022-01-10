致敬與兼併的分割藝術 向人進發的直覺冒險

【撰文｜Harper 圖片提供｜一研設計制研所】

已故的荷蘭風格派畫家蒙德里安在各方面仍持續影響後世，其在作品中注入的「對宇宙與自然本質的純粹追尋」精神，引領了藝術的跨界風潮，而對諸多企圖師法蒙德里安的室內設計師來說，最困難之處或許在於，如何將這位風格派大師畫作中和諧的幾何分割比例擴張至立體維度卻不使其失衡，接著才是進一步利用巧妙精湛的安置擘劃整體空間視感。

【一研設計制研所－庸白爾雅】

蒙德里安畫作中的幾何分割方法與比例調配並不依賴計算，而是透過意識引導建構整體和諧，企圖在創作中導入新造型主義精神的室內設計師，除了要將其美學立體化並保持空間中的平衡，也要維持這份僅憑自然的初衷，這無疑是一場宏大的直覺冒險，一研設計制研所總監陳宗瑩卻不滿足於此，而是不斷嘗試在致敬這位風格派大師的同時，不受限於新造型主義的「純粹造型」框架，極盡所能賦予空間中每一個部分真實的機能與功效。

【一研設計制研所－圓舞曲】

客廳裡的慢舞 伴悠揚音律的繽紛燦爛

在【圓舞曲】中，陳宗瑩總監移除廚房和餐廳隔牆，解放原本隔間較多的老宅，將從前陽台、客廳、餐廳、廚房到後陽台的空間合而為一，以走道作為軸心中介點，隱隱為客餐廳作出區隔，卻不會阻礙視野發散或過度壓縮空間比例，不規則分割的櫃體與電視牆相呼應，矩形變幻跳動在灰色調空間抹上雀躍音調，彼此間的自然和諧又像在客廳從容彈奏一曲安定的和絃。兩側光線自前、後陽台透射貫穿空間，隨著時間角度變幻，彷彿舞池中不斷游移的聚光燈，空間比例在每一時一刻都擁有不同面貌，卻因為設計師細膩點綴而從不顯紛雜。

【一研設計制研所－圓舞曲】

【一研設計制研所－圓舞曲】

【一研設計制研所－圓舞曲】

為人而「設」 安樂窩裡成就美好循環

在另一個案中，陳宗瑩總監進一步融合公私領域界定與空間分割兩概念，除了導入荷蘭風格派運動的矩形幾何美學於各空間規劃，也明確隔閡使用者在公、私區域的感受與氛圍，被完全打通的餐廳、廚房、玄關與客廳成為一個近乎矩形的大空間，極大化使用者與訪客在公共空間的自由度與舒適度，連帶鋪展出更具隱密性的私人區域，從平面圖來看，整體空間就好似蒙德里安的幾何抽象風格代表作《紅色、藍色和黃色的構成》，每一個色塊都各司其職卻又彼此和諧，而使用者不論深處其中任何位置也都能感受到相同的平靜。

【一研設計制研所－線構．律動】

【一研設計制研所－線構．律動】

【一研設計制研所－線構．律動】

創造出彼此分割又能完美融合的空間絕不容易，而陳宗瑩總監深諳此道並非湊巧，一研核心理念「對接自然、蘊含人文」，正與蒙德里安終其一生對於人與世界之架構與本質的追崇不謀而合，陳宗瑩總監渴望剝除一切外在皮相，回歸最純粹的線與幾何應用，設計本該如此，汲取於自然，面向人，也為人，於是生活成為了藝術品，此後這樣的輪迴也將在空間中不斷循環發生。

【一研設計制研所－圓舞曲】

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