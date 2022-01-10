以「純粹」創造乾淨生活場域 體現從外到內空間的一致性

【撰文｜Nina you 圖片提供｜一研設計制研所】

【一研設計制研所－方圓．新生】

【一研設計制研所－方圓．新生】

蒙德里安或是柯比意，大大影響到了設計與建築界，他們的共通點—將複雜的事物簡單化。簡單化往往卻是最困難的，因為需要在一個空間裡表現出它的「純粹」，讓空間因人設事。

在空間中，保持純粹、簡潔，除了可以讓一個居家環境保持每天待在其中都能不膩味，展現less but more的美學外，更能夠順應各式風格屋主們的喜好，這樣的舒適簡潔風格成為一研設計制研所主要調性。透過獨樹一幟的建築語彙，翻轉設計元素施展於空間中，注入純粹而乾淨的生活場域。

【一研設計制研所－庸白爾雅】

轉譯蒙德里安三原色，以抽象概念融入空間語彙

蒙德里安的設計風格裡，其中最重要的元素—「三原色」。但在一研設計中，將三原色的概念轉譯成自己的設計語言，一個空間裡面，不會用超過三個主色，讓整體空間留下最大程度的乾淨、空白，更能夠在其中注入最多的靈活度，容納每一個屋主的喜好。

而在顏色安排上，也以「線條」運用並結合於整體環境，利用線條創造出虛實、幾何、層次之關係，讓整體空間增添一種動感，如在櫃體面等處以線條構築出比例，兼具了實用性及美感。

【一研設計制研所－庸白爾雅】

【一研設計制研所－庸白爾雅】

線與面的縱橫打造簡約，傳遞室內動態語彙

如在【線面構成】的個案中，整體以白色為基底，用線條區隔出線、面、幾何的構成，黑白的對比，輔以少量的第三主色，在空間中勾勒出極簡美感外，黑白融入木材質元素，讓整體氛圍疊上一層溫暖質感。

看來質樸卻擁有無數細節，層次堆疊之間，讓最乾淨的空間語言與人對話，俐落卻不冷淡，溫暖卻仍有距離，色系一致讓空間延續感增強，讓感官更為廣闊。

【一研設計制研所－線面構成】

【一研設計制研所－線面構成】

回歸純粹，體現從外到內空間的一致性

空間色調影響著環境氣氛，進到一個空間中，視覺是最先的感受，溫和、強烈、複雜或簡單，也都能直接地反映出屋主性格。巧妙地擷取三原色代表的純粹、簡約的中心想法，以黑、白、木色，營造出輕鬆寫意的日常樣貌，筆直線條分割不同空間，利用大面積玻璃引入陽光到室內，建構虛實交錯的端景。

美好的生活空間是如何的？將環境裡的理性與感性結合，從室外到室內能夠說同一件事，讓人身在其中可以與隱藏在其中的藝術氣與自然舒適對話。不單一的定義空間，去體驗更多空間可能性，不斷在最純粹裡尋找豐富。

【一研設計制研所－線面構成】

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