以「純粹」創造乾淨生活場域 體現從外到內空間的一致性

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Nina you　　圖片提供｜一研設計制研所】

【一研設計制研所－方圓．新生】

【一研設計制研所－方圓．新生】

蒙德里安或是柯比意，大大影響到了設計與建築界，他們的共通點—將複雜的事物簡單化。簡單化往往卻是最困難的，因為需要在一個空間裡表現出它的「純粹」，讓空間因人設事。

在空間中，保持純粹、簡潔，除了可以讓一個居家環境保持每天待在其中都能不膩味，展現less but more的美學外，更能夠順應各式風格屋主們的喜好，這樣的舒適簡潔風格成為一研設計制研所主要調性。透過獨樹一幟的建築語彙，翻轉設計元素施展於空間中，注入純粹而乾淨的生活場域。

【一研設計制研所－庸白爾雅】

轉譯蒙德里安三原色，以抽象概念融入空間語彙

蒙德里安的設計風格裡，其中最重要的元素—「三原色」。但在一研設計中，將三原色的概念轉譯成自己的設計語言，一個空間裡面，不會用超過三個主色，讓整體空間留下最大程度的乾淨、空白，更能夠在其中注入最多的靈活度，容納每一個屋主的喜好。

而在顏色安排上，也以「線條」運用並結合於整體環境，利用線條創造出虛實、幾何、層次之關係，讓整體空間增添一種動感，如在櫃體面等處以線條構築出比例，兼具了實用性及美感。

【一研設計制研所－庸白爾雅】

【一研設計制研所－庸白爾雅】

線與面的縱橫打造簡約，傳遞室內動態語彙

如在【線面構成】的個案中，整體以白色為基底，用線條區隔出線、面、幾何的構成，黑白的對比，輔以少量的第三主色，在空間中勾勒出極簡美感外，黑白融入木材質元素，讓整體氛圍疊上一層溫暖質感。

看來質樸卻擁有無數細節，層次堆疊之間，讓最乾淨的空間語言與人對話，俐落卻不冷淡，溫暖卻仍有距離，色系一致讓空間延續感增強，讓感官更為廣闊。

【一研設計制研所－線面構成】

【一研設計制研所－線面構成】

回歸純粹，體現從外到內空間的一致性

空間色調影響著環境氣氛，進到一個空間中，視覺是最先的感受，溫和、強烈、複雜或簡單，也都能直接地反映出屋主性格。巧妙地擷取三原色代表的純粹、簡約的中心想法，以黑、白、木色，營造出輕鬆寫意的日常樣貌，筆直線條分割不同空間，利用大面積玻璃引入陽光到室內，建構虛實交錯的端景。

美好的生活空間是如何的？將環境裡的理性與感性結合，從室外到室內能夠說同一件事，讓人身在其中可以與隱藏在其中的藝術氣與自然舒適對話。不單一的定義空間，去體驗更多空間可能性，不斷在最純粹裡尋找豐富。

【一研設計制研所－線面構成】

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創作是這樣，首先掌握自身與作品本質，始能將其更多元化運用及融合，蒙德里安精神是一種化繁為簡的純粹象徵，室內設計師引用其新造型主義美學即是在質樸中探尋深意，縱然簡單的設計並不簡單，空間卻不能只有簡單，鋪展了對於生涯啟蒙與精神指標的虔敬崇拜後，一研設計制研所總監陳宗瑩並不以此而滿足，他深知空間應該具有更豐富的元素，而非畫地自限，遂嘗試轉繹一場場融會偉大幾何藝術的燦煥演出。

致敬與兼併的分割藝術 向人進發的直覺冒險

已故的荷蘭風格派畫家蒙德里安在各方面仍持續影響後世，其在作品中注入的「對宇宙與自然本質的純粹追尋」精神，引領了藝術的跨界風潮，而對諸多企圖師法蒙德里安的室內設計師來說，最困難之處或許在於，如何將這位風格派大師畫作中和諧的幾何分割比例擴張至立體維度卻不使其失衡，接著才是進一步利用巧妙精湛的安置擘劃整體空間視感。

以「純粹」創造乾淨生活場域 體現從外到內空間的一致性

蒙德里安或是柯比意，大大影響到了設計與建築界，他們的共通點—將複雜的事物簡單化。簡單化往往卻是最困難的，因為需要在一個空間裡表現出它的「純粹」，讓空間因人設事。 在空間中，保持純粹、簡潔，除了可以讓一個居家環境保持每天待在其中都能不膩味，展現less but more的美學外，更能夠順應各式風格屋主們的喜好，這樣的舒適簡潔風格成為一研設計制研所主要調性。透過獨樹一幟的建築語彙，翻轉設計元素施展於空間中，注入純粹而乾淨的生活場域。

新造型演繹之旅 在虛實交錯中覺察時間流洩與自然本質

「設計，是一種為了生活更好而衍生的行為」，一研設計制研所對於設計的美好想望，同時也是對於空間、生活與環境三者本質的追尋，總監陳宗瑩過去深受已故荷蘭風格派大師蒙德里安之啟蒙，鍾情於利用線條，以最純粹的形式賦予空間脈絡與意義，同時也注入新造型主義立於現實之上的美學詮釋和哲學思想，當抽象的追求體現於真實空間，虛實錯落交替誕生美好和諧，對於生活就不再只是妝點，而是昇華。

平面與立體的交織 構築出視覺動態

蒙德里安的設計利用方格、線條、三原色創造獨特現代之美，而在一研設計制研所設計的空間中，也大量地運用到線條與幾何之間的新造型主義，從幾何圖形中理性且平衡的構圖，創造出了內在抽象精神，產生某種吸引人的動態感。

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