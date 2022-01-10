新造型演繹之旅 在虛實交錯中覺察時間流洩與自然本質

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Harper 圖片提供｜一研設計制研所】

「設計，是一種為了生活更好而衍生的行為」，一研設計制研所對於設計的美好想望，同時也是對於空間、生活與環境三者本質的追尋，總監陳宗瑩過去深受已故荷蘭風格派大師蒙德里安之啟蒙，鍾情於利用線條，以最純粹的形式賦予空間脈絡與意義，同時也注入新造型主義立於現實之上的美學詮釋和哲學思想，當抽象的追求體現於真實空間，虛實錯落交替誕生美好和諧，對於生活就不再只是妝點，而是昇華。

【一研設計制研所－線構．律動】

揉捻「新造型主義」極簡美學 淬練空間純粹本質

固然在藝術領域，許多畫家都享有足以比肩甚至遠勝蒙德里安的盛名，但憑依著其外形與色彩極簡化的創作特質，加上強烈的幾何抽象風格，在空間的運用中，其精神與純粹反而擁有更多的彈性，也更常被後世建築師、室內設計師甚至服裝設計師加以運用。

【一研設計制研所－設計．新生】

曾有這麼一說，在蒙德里安的一些畫作中，線條最後並不會完全觸及畫布邊緣，原因是他會將畫布想像為一個完整的、無限延伸的平面，在空間中妥善運用直線確實能夠獲得類似效果，在「圓舞曲」中就可以觀察到，陳宗瑩總監利用上方線形燈軌，強化天花與兩側牆壁因顏色差異產生自然線條帶來的延伸效果，四條直線引導視線向前，兩旁牆面的直立線條則負責拉高垂直視覺，擴大整體空間的視覺感，身處自家客廳卻彷彿擁有偌大宇宙。

【一研設計制研所－圓舞曲】

有線空間創造無限新生 跳流光下的圓舞曲

在線條的運用中，格柵是格外特別且更加靈活的存在，也是在空間的幾何美學中，將設計美感向實用性進一步延伸的手段，林立在格柵中的縱向線條，拉長視覺高度的同時隱然也成為一道進退得體的界線，在阻絕公、私領域與維持整體通透感中取得平衡，光影交錯時誕生的美感中，恍惚能覺察時間流瀉，讓抽象與現實在這一刻產生交疊，在「設計．新生」中，設計師在外牆內崁入的鏤空鐵件格柵，除了強化空間流動與自然空氣循環外，格柵體順著半高電視牆的線條延續到天花的線形，將視覺引導入內，同時優化了室內空間一體感。

【一研設計制研所－圓舞曲】

陳宗瑩總監在空間中導入荷蘭風格派運動的藝術哲學作為核心精神，利用線條的延伸、垂直與序列等狀態，豐富空間中的層次與視覺效果，靈活運用垂直與水平的對立美學卻不會受制於形式，除了以不同寬度的線體或櫃體邊框立體化整體空間，使空間個性更加鮮明、活潑外，也適時以畫作與其他幾何圖形傢飾作為點綴，為空間畫上一筆充滿音符與層次的濃墨重彩。

【一研設計制研所－圓舞曲】

【一研設計制研所－線面構成】

【一研設計制研所－設計．新生】

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幾何美學融會之旅 崖邊的圓舞曲：致敬草間彌生

創作是這樣，首先掌握自身與作品本質，始能將其更多元化運用及融合，蒙德里安精神是一種化繁為簡的純粹象徵，室內設計師引用其新造型主義美學即是在質樸中探尋深意，縱然簡單的設計並不簡單，空間卻不能只有簡單，鋪展了對於生涯啟蒙與精神指標的虔敬崇拜後，一研設計制研所總監陳宗瑩並不以此而滿足，他深知空間應該具有更豐富的元素，而非畫地自限，遂嘗試轉繹一場場融會偉大幾何藝術的燦煥演出。

致敬與兼併的分割藝術 向人進發的直覺冒險

已故的荷蘭風格派畫家蒙德里安在各方面仍持續影響後世，其在作品中注入的「對宇宙與自然本質的純粹追尋」精神，引領了藝術的跨界風潮，而對諸多企圖師法蒙德里安的室內設計師來說，最困難之處或許在於，如何將這位風格派大師畫作中和諧的幾何分割比例擴張至立體維度卻不使其失衡，接著才是進一步利用巧妙精湛的安置擘劃整體空間視感。

以「純粹」創造乾淨生活場域 體現從外到內空間的一致性

蒙德里安或是柯比意，大大影響到了設計與建築界，他們的共通點—將複雜的事物簡單化。簡單化往往卻是最困難的，因為需要在一個空間裡表現出它的「純粹」，讓空間因人設事。 在空間中，保持純粹、簡潔，除了可以讓一個居家環境保持每天待在其中都能不膩味，展現less but more的美學外，更能夠順應各式風格屋主們的喜好，這樣的舒適簡潔風格成為一研設計制研所主要調性。透過獨樹一幟的建築語彙，翻轉設計元素施展於空間中，注入純粹而乾淨的生活場域。

新造型演繹之旅 在虛實交錯中覺察時間流洩與自然本質

「設計，是一種為了生活更好而衍生的行為」，一研設計制研所對於設計的美好想望，同時也是對於空間、生活與環境三者本質的追尋，總監陳宗瑩過去深受已故荷蘭風格派大師蒙德里安之啟蒙，鍾情於利用線條，以最純粹的形式賦予空間脈絡與意義，同時也注入新造型主義立於現實之上的美學詮釋和哲學思想，當抽象的追求體現於真實空間，虛實錯落交替誕生美好和諧，對於生活就不再只是妝點，而是昇華。

平面與立體的交織 構築出視覺動態

蒙德里安的設計利用方格、線條、三原色創造獨特現代之美，而在一研設計制研所設計的空間中，也大量地運用到線條與幾何之間的新造型主義，從幾何圖形中理性且平衡的構圖，創造出了內在抽象精神，產生某種吸引人的動態感。

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