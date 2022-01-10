新造型演繹之旅 在虛實交錯中覺察時間流洩與自然本質

【撰文｜Harper 圖片提供｜一研設計制研所】

「設計，是一種為了生活更好而衍生的行為」，一研設計制研所對於設計的美好想望，同時也是對於空間、生活與環境三者本質的追尋，總監陳宗瑩過去深受已故荷蘭風格派大師蒙德里安之啟蒙，鍾情於利用線條，以最純粹的形式賦予空間脈絡與意義，同時也注入新造型主義立於現實之上的美學詮釋和哲學思想，當抽象的追求體現於真實空間，虛實錯落交替誕生美好和諧，對於生活就不再只是妝點，而是昇華。

【一研設計制研所－線構．律動】

揉捻「新造型主義」極簡美學 淬練空間純粹本質

固然在藝術領域，許多畫家都享有足以比肩甚至遠勝蒙德里安的盛名，但憑依著其外形與色彩極簡化的創作特質，加上強烈的幾何抽象風格，在空間的運用中，其精神與純粹反而擁有更多的彈性，也更常被後世建築師、室內設計師甚至服裝設計師加以運用。

【一研設計制研所－設計．新生】

曾有這麼一說，在蒙德里安的一些畫作中，線條最後並不會完全觸及畫布邊緣，原因是他會將畫布想像為一個完整的、無限延伸的平面，在空間中妥善運用直線確實能夠獲得類似效果，在「圓舞曲」中就可以觀察到，陳宗瑩總監利用上方線形燈軌，強化天花與兩側牆壁因顏色差異產生自然線條帶來的延伸效果，四條直線引導視線向前，兩旁牆面的直立線條則負責拉高垂直視覺，擴大整體空間的視覺感，身處自家客廳卻彷彿擁有偌大宇宙。

【一研設計制研所－圓舞曲】

有線空間創造無限新生 跳流光下的圓舞曲

在線條的運用中，格柵是格外特別且更加靈活的存在，也是在空間的幾何美學中，將設計美感向實用性進一步延伸的手段，林立在格柵中的縱向線條，拉長視覺高度的同時隱然也成為一道進退得體的界線，在阻絕公、私領域與維持整體通透感中取得平衡，光影交錯時誕生的美感中，恍惚能覺察時間流瀉，讓抽象與現實在這一刻產生交疊，在「設計．新生」中，設計師在外牆內崁入的鏤空鐵件格柵，除了強化空間流動與自然空氣循環外，格柵體順著半高電視牆的線條延續到天花的線形，將視覺引導入內，同時優化了室內空間一體感。

【一研設計制研所－圓舞曲】

陳宗瑩總監在空間中導入荷蘭風格派運動的藝術哲學作為核心精神，利用線條的延伸、垂直與序列等狀態，豐富空間中的層次與視覺效果，靈活運用垂直與水平的對立美學卻不會受制於形式，除了以不同寬度的線體或櫃體邊框立體化整體空間，使空間個性更加鮮明、活潑外，也適時以畫作與其他幾何圖形傢飾作為點綴，為空間畫上一筆充滿音符與層次的濃墨重彩。

【一研設計制研所－圓舞曲】

【一研設計制研所－線面構成】

【一研設計制研所－設計．新生】

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