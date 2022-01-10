平面與立體的交織 構築出視覺動態

【撰文｜Nina you 圖片提供｜一研設計制研所】

【一研設計制研所－方圓．新生】

蒙德里安的設計利用方格、線條、三原色創造獨特現代之美，而在一研設計制研所設計的空間中，也大量地運用到線條與幾何之間的新造型主義，從幾何圖形中理性且平衡的構圖，創造出了內在抽象精神，產生某種吸引人的動態感。

一研設計研製所的總監陳宗瑩將這些美感理念內化，作為他的設計底蘊，從空間安排新的視野，而這次，要以空間中的色塊來探討設計巧思與玩味。

【一研設計制研所－方圓．新生】

【一研設計制研所－方圓．新生】

蒙德里安意象延伸，以面構築空間立體度

在空間中，「面」構成了量體，由線的延伸組構成面，讓線性中融入了非線性，如同在生活裡感性與理性地結合。在白色為基底的居家空間裡，以矩形等幾何勾勒出虛實交錯的互動關係，其中「方塊」概念，陳宗瑩總監不直接地以一幅畫去呈現，更多的是以精神去融合在設計裡。蒙德里安的方塊是平面的，但空間設計概念是立體的。

如同書櫃的分隔，或是櫃體中不同材質而凸顯出的方塊分隔，亦或電視與書櫃中木櫃的區隔，一研設計制研所讓色塊用抽象的方式呈現在空間中。

【一研設計制研所－線面構成】

虛與實之間的互動，創造空間連結趣味

色塊與色塊、色塊與線條之間在設計上都環環相扣、相呼應著。「光」在空間裡也是一大重點，窗外透進陽光，在牆上投射出方形也替室內增加了一個虛像色塊，提升了整體的居家質感。櫃體與牆面、層架與窗戶，兼具或是顏色，擁有著強烈的連結性。不同牆面交錯而出的色塊，在視覺上多添了一筆立體感的玩味。

從空間中劃分比例，在線與線、面與面當中發現更多方塊陳列鋪設，矩形或圓形的幾何造型，構築出虛實間的互動關係，當人身在其中，進退走動皆可以感受到空間端景。

【一研設計制研所－線面構成】

【一研設計制研所－線面構成】

色塊融於居家美感中，創造出多元空間語彙

陳宗瑩總監表示要在空間中放入蒙德里安的畫也必須特別挑選，任何物件都必須符合空間調性，在此案中的畫，線條密度或是方塊區格，皆與此牆面的皺褶間隙、櫃體方格調整相互呼應，更是加強了整體空間的視覺感受。以純淨的白、沉穩的黑以及溫和的木色，構成整體空間的自然舒適環境。

在櫃體、屏風或是牆面中，都可以發現設計上的支微細節。一研設計制研所融合新造型主義，兼顧實用性與美感，維持從外到內一致的氣質，縱的面、橫的面，隨著需時間的方塊引導，形成獨特空間中的多元性語彙，讓人擁有現代質感的居家住宅。

【一研設計制研所－圓舞曲】

【一研設計制研所－圓舞曲】

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