聽新聞
test
0:00 / 0:00

平面與立體的交織 構築出視覺動態

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Nina you　　圖片提供｜一研設計制研所】

【一研設計制研所－方圓．新生】

蒙德里安的設計利用方格、線條、三原色創造獨特現代之美，而在一研設計制研所設計的空間中，也大量地運用到線條與幾何之間的新造型主義，從幾何圖形中理性且平衡的構圖，創造出了內在抽象精神，產生某種吸引人的動態感。

一研設計研製所的總監陳宗瑩將這些美感理念內化，作為他的設計底蘊，從空間安排新的視野，而這次，要以空間中的色塊來探討設計巧思與玩味。

【一研設計制研所－方圓．新生】

【一研設計制研所－方圓．新生】

蒙德里安意象延伸，以面構築空間立體度

在空間中，「面」構成了量體，由線的延伸組構成面，讓線性中融入了非線性，如同在生活裡感性與理性地結合。在白色為基底的居家空間裡，以矩形等幾何勾勒出虛實交錯的互動關係，其中「方塊」概念，陳宗瑩總監不直接地以一幅畫去呈現，更多的是以精神去融合在設計裡。蒙德里安的方塊是平面的，但空間設計概念是立體的。

如同書櫃的分隔，或是櫃體中不同材質而凸顯出的方塊分隔，亦或電視與書櫃中木櫃的區隔，一研設計制研所讓色塊用抽象的方式呈現在空間中。

【一研設計制研所－線面構成】

虛與實之間的互動，創造空間連結趣味

色塊與色塊、色塊與線條之間在設計上都環環相扣、相呼應著。「光」在空間裡也是一大重點，窗外透進陽光，在牆上投射出方形也替室內增加了一個虛像色塊，提升了整體的居家質感。櫃體與牆面、層架與窗戶，兼具或是顏色，擁有著強烈的連結性。不同牆面交錯而出的色塊，在視覺上多添了一筆立體感的玩味。

從空間中劃分比例，在線與線、面與面當中發現更多方塊陳列鋪設，矩形或圓形的幾何造型，構築出虛實間的互動關係，當人身在其中，進退走動皆可以感受到空間端景。

【一研設計制研所－線面構成】

【一研設計制研所－線面構成】

色塊融於居家美感中，創造出多元空間語彙

陳宗瑩總監表示要在空間中放入蒙德里安的畫也必須特別挑選，任何物件都必須符合空間調性，在此案中的畫，線條密度或是方塊區格，皆與此牆面的皺褶間隙、櫃體方格調整相互呼應，更是加強了整體空間的視覺感受。以純淨的白、沉穩的黑以及溫和的木色，構成整體空間的自然舒適環境。

在櫃體、屏風或是牆面中，都可以發現設計上的支微細節。一研設計制研所融合新造型主義，兼顧實用性與美感，維持從外到內一致的氣質，縱的面、橫的面，隨著需時間的方塊引導，形成獨特空間中的多元性語彙，讓人擁有現代質感的居家住宅。

【一研設計制研所－圓舞曲】

【一研設計制研所－圓舞曲】

上設計王看更多資訊

延伸閱讀

台東夜晚打卡3街景 粉紅聖誕樹、魔幻網燈、銀亮蒲公英

全國消防員服裝改款設計競賽 台南消防員薛全成勝出

愚公移山？《Minecraft》玩家花4年手動掏空主世界 逾4千萬個方塊快挖光光

暖心！Nvidia特製《Minecraft》聖誕主題RTX地圖 為英國兒童醫院募款

相關新聞

幾何美學融會之旅 崖邊的圓舞曲：致敬草間彌生

創作是這樣，首先掌握自身與作品本質，始能將其更多元化運用及融合，蒙德里安精神是一種化繁為簡的純粹象徵，室內設計師引用其新造型主義美學即是在質樸中探尋深意，縱然簡單的設計並不簡單，空間卻不能只有簡單，鋪展了對於生涯啟蒙與精神指標的虔敬崇拜後，一研設計制研所總監陳宗瑩並不以此而滿足，他深知空間應該具有更豐富的元素，而非畫地自限，遂嘗試轉繹一場場融會偉大幾何藝術的燦煥演出。

致敬與兼併的分割藝術 向人進發的直覺冒險

已故的荷蘭風格派畫家蒙德里安在各方面仍持續影響後世，其在作品中注入的「對宇宙與自然本質的純粹追尋」精神，引領了藝術的跨界風潮，而對諸多企圖師法蒙德里安的室內設計師來說，最困難之處或許在於，如何將這位風格派大師畫作中和諧的幾何分割比例擴張至立體維度卻不使其失衡，接著才是進一步利用巧妙精湛的安置擘劃整體空間視感。

以「純粹」創造乾淨生活場域 體現從外到內空間的一致性

蒙德里安或是柯比意，大大影響到了設計與建築界，他們的共通點—將複雜的事物簡單化。簡單化往往卻是最困難的，因為需要在一個空間裡表現出它的「純粹」，讓空間因人設事。 在空間中，保持純粹、簡潔，除了可以讓一個居家環境保持每天待在其中都能不膩味，展現less but more的美學外，更能夠順應各式風格屋主們的喜好，這樣的舒適簡潔風格成為一研設計制研所主要調性。透過獨樹一幟的建築語彙，翻轉設計元素施展於空間中，注入純粹而乾淨的生活場域。

新造型演繹之旅 在虛實交錯中覺察時間流洩與自然本質

「設計，是一種為了生活更好而衍生的行為」，一研設計制研所對於設計的美好想望，同時也是對於空間、生活與環境三者本質的追尋，總監陳宗瑩過去深受已故荷蘭風格派大師蒙德里安之啟蒙，鍾情於利用線條，以最純粹的形式賦予空間脈絡與意義，同時也注入新造型主義立於現實之上的美學詮釋和哲學思想，當抽象的追求體現於真實空間，虛實錯落交替誕生美好和諧，對於生活就不再只是妝點，而是昇華。

平面與立體的交織 構築出視覺動態

蒙德里安的設計利用方格、線條、三原色創造獨特現代之美，而在一研設計制研所設計的空間中，也大量地運用到線條與幾何之間的新造型主義，從幾何圖形中理性且平衡的構圖，創造出了內在抽象精神，產生某種吸引人的動態感。

從建築、流行和生活尋找靈感 創造更像實木的複合式木地板

QUICK STEP 是全球少數設立「內部設計團隊」的地板品牌之一。專業設計師從建築、流行時尚和生活中尋求靈感，不斷鑽研以追求產品「完美原創感」，並隨時掌握最新流行的色彩趨勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。