從建築、流行和生活尋找靈感 創造更像實木的複合式木地板

【撰文｜編輯部 圖片｜九如實業股份有限公司】

QUICK STEP 是全球少數設立「內部設計團隊」的地板品牌之一。專業設計師從建築、流行時尚和生活中尋求靈感，不斷鑽研以追求產品「完美原創感」，並隨時掌握最新流行的色彩趨勢。

設計師創造QUICK STEP的地板擬真度，讓複合式木地板更像實木！

為了創造出恰如實物的外觀與質感, 每件原材都會產出龐大的虛擬3D模型，再交由設計師進行設計。3D虛擬會從掃描木質原材（包括裂紋、樹節和紋理）再對原材進行作舊古色或上蠟處理，打造最完美均衡的木地板設計。

挑戰木地板的不可能，以自然為主, 讓完美更貼近真實。

QUICK STEP匯集了30年的創新及領先技術，讓複合式木地板擁有細緻的木紋結構，讓視覺和觸覺更貼切真實實木。

視x觸覺提升的三大理由

1.木紋樹節

對比鮮明的結構和深黑色裂紋是先進的技術精度和高強度的油墨互相結合。仿舊瑕疵與天然裂縫， 讓黑色木紋更加逼真。

2. 表層結構

表面與 V 槽結構皆含有 64 種不同深度, 光線照射到不同深度時，會創造出細緻的不同霧面程度，讓QS木地板的外觀與觸感完全接近真正的木材。

3.V槽結構

QUICK STEP的設計團隊在收邊與 V 槽上細心設計及結構處理，刻意的原木風化不對稱和微妙的瑕疵、營造真實木板的整體外觀特性。

QUICK STEP強化木地板的「三大功能特性」

1.Scratch Guard 創新技術，加強表層抗刮擦能力！

QUICK STEP強化木地板的頂層具有防刮擦保護層，更能長久享受完美地板的天然外觀。與沒有防刮擦保護的地板相比，抗刮擦性能高出將近十倍。

2.HydroSeal 24小時防水塗層

QUICK STEP強化木地板的表面是完整密合的,防止灰塵及液體滲漏,不會藏污納垢滋生細菌。並具有24小時防水塗層,像是不小心打翻了飲料,還是小朋友愛玩水！都別緊張,地板卡扣非但不會滲水,還可立即拖乾淨。所有的汙漬都能以濕布輕鬆擦除,還原乾淨衛生的表面；盡情享受長年居家生活的品質與樂趣！

3.Uniclic®專利鎖扣

UNILIN 公司是世界專利卡扣Uniclic®及Uniclic® Multifit系統的發明者。革命性的專利技術-Uniclic®易卡連鎖扣系統，讓板片更能輕鬆迅速而且堅固的組裝契合 , 受到業界喜愛。

以下來看看QUICK STEP 與台灣室內設計師實際合作的案例：

至尊系列#MJ354台北市士林劉宅 | VH.INTERIORS 空間設計提供

至尊系列#MJ354台北市士林劉宅 | VH.INTERIORS 空間設計提供

寬版系列#LPU3986 | 至文設計提供

寬版系列#LPU3986 | 至文設計提供

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