宅家更要提升衛浴質感 輕鬆打造風格浴室

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【圖文提供｜楠弘廚衛】

Villeroy & Boch Joyce面盆，以圓弧設計帶來童趣，活動期間加贈同系列皂盤。

當生活因疫情按下了慢速鍵，暫緩的腳步，卻讓我們意外的擁有更多時光，好好聆聽自我的聲音，或重新經歷、享受陪伴的滋味；無論一切是不是我們期待或選擇的生活，能趁著「宅在疫起」的這段日子，重新體驗生命，未來回憶都將是難忘而珍貴的過程。讓「家」成為你/妳想要的模樣，也是這段時間很好的生活練習，楠弘從浴室空間的改變計畫，陪著大家一起渡過特別需要相挺的疫期，精選豐富、價美的衛浴設計品項，讓你能輕鬆搭配出最舒適而溫暖的家。

三大品牌攜手 絕美設計風格

無論是明亮活力的設計、或是輕爽簡約的輪廓，Villeroy & Boch、Dornbracht、GROHE三大德系品牌攜手，讓您找到自己喜愛的生活風格。德國國寶級衛浴Villeroy & Boch，傳承九代家族，是歐陸最具規模、且歷史悠久的專業瓷具品牌，不僅深受歐洲皇室、教宗青睞，更是全球頂級飯店的指定愛用品牌，德國市佔高達70%的銷售聲量，為消費者信賴推崇的衛浴設計首選。

Villeroy & Boch Joyce壁掛式馬桶擁有奈米防汙專利與旋風直沖式沖水科技。

堅守「100%德國製造」與「原創設計」的頂級銅器龍頭品牌Dornbracht，其作品不只屢獲無數世界設計大獎肯定，為當代美學視野帶來無限啟發，更是唯一名列德國經濟雜誌千大富豪愛用的衛浴品牌；本檔活動推出Tara Logic 面盆龍頭、Meta2.0 定溫淋浴龍頭滑桿組等產品優惠，帶您體驗細膩雕琢的非工藝品味。專注提供愉悅用水體驗的品牌GROHE，也為大家帶來許多工藝的驚喜，100%德國製造的陶瓷軸心、星閃的電鍍技術，還有流暢應用於日常的產品曲線，從Eurodisc Joy龍頭到Essence最新系列，都能為您帶來更美好的生活體驗。

GROHE品牌龍頭，以領先的軸心科技深獲使用者青睞，左為Essence系列、右為Eurodisc Joy。

Dornbracht Meta2.0定溫淋浴龍頭滑桿組，簡約而迷人。

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幾何美學融會之旅 崖邊的圓舞曲：致敬草間彌生

創作是這樣，首先掌握自身與作品本質，始能將其更多元化運用及融合，蒙德里安精神是一種化繁為簡的純粹象徵，室內設計師引用其新造型主義美學即是在質樸中探尋深意，縱然簡單的設計並不簡單，空間卻不能只有簡單，鋪展了對於生涯啟蒙與精神指標的虔敬崇拜後，一研設計制研所總監陳宗瑩並不以此而滿足，他深知空間應該具有更豐富的元素，而非畫地自限，遂嘗試轉繹一場場融會偉大幾何藝術的燦煥演出。

致敬與兼併的分割藝術 向人進發的直覺冒險

已故的荷蘭風格派畫家蒙德里安在各方面仍持續影響後世，其在作品中注入的「對宇宙與自然本質的純粹追尋」精神，引領了藝術的跨界風潮，而對諸多企圖師法蒙德里安的室內設計師來說，最困難之處或許在於，如何將這位風格派大師畫作中和諧的幾何分割比例擴張至立體維度卻不使其失衡，接著才是進一步利用巧妙精湛的安置擘劃整體空間視感。

以「純粹」創造乾淨生活場域 體現從外到內空間的一致性

蒙德里安或是柯比意，大大影響到了設計與建築界，他們的共通點—將複雜的事物簡單化。簡單化往往卻是最困難的，因為需要在一個空間裡表現出它的「純粹」，讓空間因人設事。 在空間中，保持純粹、簡潔，除了可以讓一個居家環境保持每天待在其中都能不膩味，展現less but more的美學外，更能夠順應各式風格屋主們的喜好，這樣的舒適簡潔風格成為一研設計制研所主要調性。透過獨樹一幟的建築語彙，翻轉設計元素施展於空間中，注入純粹而乾淨的生活場域。

新造型演繹之旅 在虛實交錯中覺察時間流洩與自然本質

「設計，是一種為了生活更好而衍生的行為」，一研設計制研所對於設計的美好想望，同時也是對於空間、生活與環境三者本質的追尋，總監陳宗瑩過去深受已故荷蘭風格派大師蒙德里安之啟蒙，鍾情於利用線條，以最純粹的形式賦予空間脈絡與意義，同時也注入新造型主義立於現實之上的美學詮釋和哲學思想，當抽象的追求體現於真實空間，虛實錯落交替誕生美好和諧，對於生活就不再只是妝點，而是昇華。

平面與立體的交織 構築出視覺動態

蒙德里安的設計利用方格、線條、三原色創造獨特現代之美，而在一研設計制研所設計的空間中，也大量地運用到線條與幾何之間的新造型主義，從幾何圖形中理性且平衡的構圖，創造出了內在抽象精神，產生某種吸引人的動態感。

從建築、流行和生活尋找靈感 創造更像實木的複合式木地板

QUICK STEP 是全球少數設立「內部設計團隊」的地板品牌之一。專業設計師從建築、流行時尚和生活中尋求靈感，不斷鑽研以追求產品「完美原創感」，並隨時掌握最新流行的色彩趨勢。

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