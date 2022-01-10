宅家更要提升衛浴質感 輕鬆打造風格浴室

【圖文提供｜楠弘廚衛】

Villeroy & Boch Joyce面盆，以圓弧設計帶來童趣，活動期間加贈同系列皂盤。

當生活因疫情按下了慢速鍵，暫緩的腳步，卻讓我們意外的擁有更多時光，好好聆聽自我的聲音，或重新經歷、享受陪伴的滋味；無論一切是不是我們期待或選擇的生活，能趁著「宅在疫起」的這段日子，重新體驗生命，未來回憶都將是難忘而珍貴的過程。讓「家」成為你/妳想要的模樣，也是這段時間很好的生活練習，楠弘從浴室空間的改變計畫，陪著大家一起渡過特別需要相挺的疫期，精選豐富、價美的衛浴設計品項，讓你能輕鬆搭配出最舒適而溫暖的家。

三大品牌攜手 絕美設計風格

無論是明亮活力的設計、或是輕爽簡約的輪廓，Villeroy & Boch、Dornbracht、GROHE三大德系品牌攜手，讓您找到自己喜愛的生活風格。德國國寶級衛浴Villeroy & Boch，傳承九代家族，是歐陸最具規模、且歷史悠久的專業瓷具品牌，不僅深受歐洲皇室、教宗青睞，更是全球頂級飯店的指定愛用品牌，德國市佔高達70%的銷售聲量，為消費者信賴推崇的衛浴設計首選。

Villeroy & Boch Joyce壁掛式馬桶擁有奈米防汙專利與旋風直沖式沖水科技。

堅守「100%德國製造」與「原創設計」的頂級銅器龍頭品牌Dornbracht，其作品不只屢獲無數世界設計大獎肯定，為當代美學視野帶來無限啟發，更是唯一名列德國經濟雜誌千大富豪愛用的衛浴品牌；本檔活動推出Tara Logic 面盆龍頭、Meta2.0 定溫淋浴龍頭滑桿組等產品優惠，帶您體驗細膩雕琢的非工藝品味。專注提供愉悅用水體驗的品牌GROHE，也為大家帶來許多工藝的驚喜，100%德國製造的陶瓷軸心、星閃的電鍍技術，還有流暢應用於日常的產品曲線，從Eurodisc Joy龍頭到Essence最新系列，都能為您帶來更美好的生活體驗。

GROHE品牌龍頭，以領先的軸心科技深獲使用者青睞，左為Essence系列、右為Eurodisc Joy。

Dornbracht Meta2.0定溫淋浴龍頭滑桿組，簡約而迷人。

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