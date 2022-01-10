25年老屋逆齡回春 升級日光宅

【圖文提供｜歐德集團】

歐德集團為旅遊玩家顏永烈25年老屋逆齡回春，華麗變身日光宅。

從幕後製作到幕前主持，走遍世界各地蒐羅好吃好玩景點的重量級玩家顏永烈，行旅這一站走到自宅新家，為了給孩子合適學區，與長輩相互照應，購下交通便利、生活機能較佳的25年老屋，並將翻新擘劃全權交託歐德設計師謝美香，將舊屋逆齡回春，華麗變身為一家四口的快樂日光宅邸。

幾乎已經飛行地球一圈、看遍世界美景的顏永烈表示「家是凝聚溫情與愛的地方，是世界任何一隅都無法取代，渴望打造溫馨明亮，承載家人生活故事的甜蜜居所。」因此設計師拆除全室舊裝潢後，為了跳脫狹隘感，透過光線引入與量體弱化，無論晨光熹微、夕暮餘光，都能成為屋內極佳光源。純白木質系搭配鄉村風線板、黑白普普風六角磚，作為入門開場驚喜瞬間，尤其利用微穿透的長虹玻璃與鐵件型塑屏風，鐫刻顏永烈夫妻姓氏縮寫的「YC」，成為專屬家的甜蜜密碼。

客廳是顏永烈家人最喜歡的地方，朋友也常到訪小酌聊天，歐德傢俱為生活珍藏美好時光。

以莫蘭迪灰藍作為沙發背牆，與白系文化石電視牆相對，呈現獨具性格鋪排，一字形臥榻與Order波昂沙發，呈 L 形垂直直角，無論是單獨歇坐一隅，或多人共享，都是最佳談天區域。顏永烈提及「客廳是他最喜歡的地方，這裡凝聚許多愛，小孩每天吵著想回家，也有許多朋友到訪，一同小酌聊天，每段片刻都是珍藏的時光。」

純白木質系搭配鄉村風線板，造型屏風鐫刻顏永烈夫妻姓氏縮寫的「YC」，歐德傢俱為家打造專屬甜蜜密碼。

因為疫情久久無法出國的顏永烈，餐區成了他展示回憶，享受度假氛圍的最佳場域，透過灰系洞洞板的吊掛，將行旅的點滴挹注為家景一隅。莫蘭迪灰藍牆面佐搭色系穀倉門，形塑時尚感更可化身為網美牆，成為顏永烈拍攝美照最佳場域。

因為工作關係，擁有超大量衣物的顏永烈，在設計師巧思下，將客廳牆面後推回歸，不僅放大小兒子房面積，同時引入光源，另側又能巧妙將壁面一分為二，延展為顏永烈專屬的隱藏式衣櫃，成功轉化格局，新闢出意想不到的收納手法，讓顏永烈直呼是「空間魔法師」，歐德幫他把家放大了。

因為疫情久久無法出國的顏永烈，歐德設計師利用洞洞板展示滿滿行旅回憶，享受在家也有度假氛圍。

更驚豔的是主臥設計，除了營造明亮清新的臥眠區，巧妙簡化繁複大量櫃體外，以創造大明星的梳化間為題，將其置入主衛浴，透過莫蘭迪藍化妝桌，置入勾勒金邊的磁磚立面中，讓顏永烈恍若置身精品飯店般尊貴享受。

顏永烈非常開心可以將新家規劃交付歐德傢俱，從溝通、設計、施工到成品完全無礙，還笑說家的實際樣貌，就好像直接從3D模擬圖跑出來一般，完全就是全家人心目中期盼的想像。

歐德設計師謝美香運用莫蘭迪灰藍牆佐搭穀倉門，化身為網美牆，成為顏永烈拍攝唯美照空間。

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