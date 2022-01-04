樂軒和牛專門店用「3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片」打造「おもてなし」至上款待的頂級用餐氛圍

【撰文｜Jocelyne Lin 攝影｜留榮鋒＆3M】

為繁忙的日常增添幸福時刻，怎少的了美食的角色，若再加上美好的用餐氛圍為幸福感加成，就是最好的療癒。而談及美食怎能不提到食材至尊──A5和牛，這次我們來到了專注在引進和牛，打造精緻燒肉體驗的「樂軒和牛專門店－高雄店」，看他們滿足顧客舌尖的同時，如何透過室內裝設構築用餐環境，讓顧客在最頂級的地方，吃最高檔的美食。

走進高雄樂軒，大面積石材與木頭交織搭配作為空間基底，呈現大器卻內斂的氛圍，櫃檯後的屏風以黑色幾何結構呼應抽風管的造型。如此細膩的設計，原來是出自熟稔日本商業空間裝設的艾摩慷設計總監齊藤烈之手，在構思初期他就以「日式洋風」定調整體風格，然而此種風格需使用大量木頭於空間中，但木材卻是易吸附油脂也不好清潔的材質，當時他就遇上了3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片，無需捨棄木頭質感，就能一舉解決所有實木不好照顧的缺點，還方便裝修，讓裝修工程事半功倍。

這回樂軒集團總經理張維軒（以下簡稱張總）與艾摩慷設計總監齊藤烈相約高雄樂軒，除了大啖美味的和牛，也聊聊這幾個月下來使用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片的感受。

1.面對A5和牛這樣頂級的食材，張總針對餐廳的設計上有什麼樣的堅持及要求？

張總：「無論是食材、服務甚至是建材，我們都希望拿出最頂級的品質，給高雄的朋友最好的用餐體驗。所以我們的餐廳設計主張美感及實用兼備，因為樂軒主推日本和牛，整體空間設計就希望能讓顧客感覺置身在日本，因此齊藤先生在空間設計上幫我們大量使用木質的元素來塑造日式氛圍。在實用機能方面，由於燒烤餐廳油煙較多，使用好清潔、避免藏汙納垢的建材就成為重要的關鍵，才能提供同時具備視覺、味蕾、極淨的三重頂級用餐體驗。」

樂軒集團總經理張維軒

2.請齊藤總監與我們分享這次樂軒高雄店的設計理念與設計巧思？

齊藤烈總監：「我們日文說『おもてなし』，指的是一種至上服務、款待客人的精神，因此在這次高雄店的設計上，我們花了蠻多心力去思考，怎麼創造比以往更多元、創意的空間，同時維持一貫日式低調奢華的氛圍，比方卡座式位置、吧檯設計…，必須思考建材如何互相配搭，堆疊層次質感等等。」

「為了達到董事長日式設計美感與清潔實用的期待，選用建材時，大量使用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片的木紋花色款式，在包括牆面、吧台、座椅、及大門等重點區域，利用這樣花色擬真逼近原木質感的科技建材專業膠膜，營造木質調為基底的日式氛圍，同時由於3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片較無孔隙，不易藏汙納垢，方便清潔與維護，符合餐廳需時常清潔的基本需求。」

艾摩慷設計總監齊藤烈

3. 對於這次空間設計大量使用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片，張總最欣賞這個建材的哪一部分？

張總：「我比較務實，燒烤過程中會產生煙霧、油汙也可能到處噴濺，若使用原木，有些死角多在清潔上就相對麻煩，且長期接觸消毒劑容易退色。這次牆面、吧台、卡座側邊所使用的DI-NOC™ 特耐裝飾軟片，跟壁紙、原木或布面材質比較起來，表面較無孔隙，所以更容易清潔，使用一般清潔劑或消毒劑就可以除菌，能加強清潔的效率。」

4.在設計上採用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片有什麼美學上的考量？

齊藤烈總監：「這次在設計上希望保持日式低調奢華的氛圍。DI-NOC™ 特耐裝飾軟片花色豐富，有超過1100種花色，光是木紋花色就有500多款，讓我可以根據不同的設計概念，來選擇不同紋理色澤的木質調性，很適合各種設計搭配，加上DI-NOC™ 特耐裝飾軟片木紋肌理的色澤及紋路非常擬真，還有幾乎跟實木有一樣的觸感。另外，我們在大面積使用膠膜建材時，會盡量避免接縫的問題，像DI-NOC™ 特耐裝飾軟片單片尺寸達50公尺，能無接縫包覆，讓木紋一體成形更顯逼真。實際應用在裝修上，不僅花色質感跟真實材料相當，實用性方面甚至覺得DI-NOC™ 特耐裝飾軟片是比真實材料更好的選擇！」

5. 除了實用性能之外，對於這次齊藤總監的設計，張總有特別喜歡哪個部分嗎？

張總：「我們餐廳有一個圓弧形的卡坐，這是我很喜歡的一個角落，透過流線型的設計，呈現出木材原始的美麗紋理。也常有人問我整片曲木設計不會很難做工嗎？我說是用膠膜貼的，很多人都非常驚訝，因為觸感跟紋理都很逼真，若要克服這種圓弧形特殊工法DI-NOC™ 特耐裝飾軟片真的是一個非常好的選擇。」

6. 請張董分享實際使用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片後特別有感的地方？

張總：「我最有感的地方，應該是跟傳統建材比施工真的快很多，大幅減少餐廳不能正常營運的天數，除了施工快速、也因為它是膠膜不會有木屑、粉塵產生，而且因為它無甲醛所以沒有氣味，施工採用黏貼的方式低噪音，夜間趕工也不是問題！」

7.請齊藤總監分享除了美感考量，選擇3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片的其他原因？

齊藤烈總監：「其實除了美觀實用，安全性也是我們在設計空間時的一大重點，在設計餐廳、商場等公共空間時，會特別要求耐燃防焰，像DI-NOC™ 特耐裝飾軟片搭配矽酸鈣板符合耐燃一級安全，也通過日本國土交通省「不燃認定」，還有SGS無甲醛測試，對人體健康、環境安全都多一重保障。」

3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片 五大特色｜

1.花色樣式豐富－擁有超過1100種花色可供選擇，滿足不同的裝修風格 (現代風、復古風、簡約風、奢華風、工業風...)

2.施工快速便利－獨特排氣道設計，減少施工時氣泡產生，幫助提高效率

3.材質安全－擁有耐燃、無甲醛、無粉塵、施工無噪音等優點，通過SGS無甲醛測試、台灣內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可，搭配指定基材通過日本國土交通省「不燃認定」，同時3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片有助於獲得美國綠建築協會LEED積分。

4.材質穩定－防水、防曬、防污、耐用好保養。

5.3Ｄ曲面包覆恣意變換造型－可以隨基材造型彎曲，應用設計不限平面，設計創意盡情揮灑

2021新品上市 打造令人驚豔的空間美學

3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片2021年更全新推出95款新花色，設計靈感源自大自然及手工材料之美，包括木材紋理觸感更加擬真的「高階木紋」、呈現原始工業材料及匠人手工質感的「匠藝系列」、多種金屬飾面的「金屬調色盤系列」，以及如石磚、毛氈、膠合碎木等「創新花色」。全面升級3M獨特專業技術設計的消光塗層技術，除了保留霧面消光質感及防指紋等優勢，並針對產品表面的耐刮性及耐汙性再加強，包括「金屬調色盤系列」5款消光新品，以及20款單色消光系列，均採用全新改版技術，提供更多元的高質感建材新選擇，讓設計過程順暢有效率！