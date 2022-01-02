2021 MUSE DESIGN AWARDS 獲獎報導 台灣金獎作品 特輯

【撰文｜編輯部 圖片來源｜MUSE DESIGN AWARDS】

美國謬思設計大獎Muse Design Awards，為隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品能夠成為「設計界的謬思」！2021年度的MUSE Design Award最新得獎名單於日前公布，得獎者憑藉精湛設計實力在此次競爭激烈的角逐中脫穎而出，一舉奪得「金獎」殊榮，現在就一起來欣賞榮獲金獎優秀作品吧！

獲獎者：齊岩室內裝修設計

獲獎作品：星月繪語

為了創造富含當代意象的空間構思，設計者首先以復古英倫調性作為設計主軸，同時期待能營造飯店款待式的場域感受。為避免復古風格帶來沈重的刻板印象，更採用了當代語彙揉合富有質感的傢俱，如經典的軟裝、復古鏡面、鐵件層架、木質壁面，適度地透過藍色仿舊壓花藝術塗料、藍色壁紙、水晶白拋光花磚與精選壁燈點綴，不只營造空間延續之感 更襯托出古典與當代的嶄新氣象。最後，在多方設計工法的鋪展下，特別採用了弧形手法、線性溝縫勾勒，充分展現視覺上的延展與體現同調性異材質的豐富層次，同時賦予了場域間富含復古英倫氣質和當代飯店款待式的悠閒雅逸，精心營造每區塊雅致的英倫風端景，輕鬆就讓人感受到英倫旅店的復古韻味。

獲獎作品：山水印象

想要遠離塵世間的紛擾，覓尋一份內心的悠然與寧靜，或許是繁忙現代人所渴求的住屋想像。本案為新成屋的毛胚屋，在開放式空間規劃中，首先在玄關區域透過金屬鐵件鋪設，建立出入門到客廳之間的過渡區塊，其次，設計者精心透過材料紋理的相互調配，以灰階調性作為主軸，採用了沉穩的石皮元素與富含斑駁紋理的電視牆鋪展，並於邊角區特地以較深色的材料滾邊，展現層次遞進的視覺感受，此外線性燈條依循著置物層架勾勒，更為空間注入精緻質感。在適度點綴的空間巧思之中，以貫穿「虛」與「實」的鋪展，圍塑一股由內而外的靜謐氛圍。

獲獎作品：微光映像

本案的靈感來自於法國數學家、哲學家勒內·笛卡兒於1637年在《幾何》（La Géométrie）中所發表的笛卡兒坐標系。在設計上以清新溫潤的調性為主軸，首先由特殊地坪的玄關區鋪展，輔以圓潤的弧形手法設計，嵌入了鐵件層板，不僅能提供置物空間，同時更能任意擺放展示的物品。其次採用了木質調石塑地板，在遼闊的客廳與書房之間採用了玻璃隔屏設置，通透的視覺感受，讓進入公領域時的空間能更加展現溫潤的調性。私領域部分則沿用相同調性的溫潤質感鋪陳，和諧的深淺調配搭上黑玻璃材質的櫃體，在造型壁燈與吊燈的使用下，暈黃的光線為空間注入一股唯美而朦朧的空間印象。

獲獎者：宇藝空間設計

獲獎作品：空間的深度，生活的延伸

在本案上設計師透過空間場域的重新編排，以「T」字為基礎進行動線設計，結合北向、西向的天然日光塑造層層遞進的光影效果，在空間中呈現出一幕幕場景變化般的空間景深。為了解決翻修前迂迴、狹窄、多隔間的現況，設計師考慮到空間成員的轉變和生活樣態的需求，以主臥、次臥取代原先的三個私領域，並冀望以寬敞自由的動線，提供業主及其寵物充足的活動空間。以此需求為設計發想，設計師透過開放式手法設計天花，運用低限度的義大利特殊漆料進行天花設計，憑藉深淺不一的紋理，勾勒出油彩般的畫面情緒，並藉由光影、鏡面化消天花梁柱所帶來的衝突感受。設計師冀望透過低限的色調選用，削弱繁複的視覺色彩，僅以異材質穿梭安排、自然光影的強弱層次，勾勒出空間中的純粹感受，並運用天花深淺不一的色調紋路，呈現出視覺景深，在低限的色彩中，帶入幾分生命的深度和張力。

獲獎者：晴逸室內裝修設計

獲獎作品：歛．隱

本案設計師特別以業主鍾愛的現代風格為設計核心，透過深淺交織的進出面、和諧有序的異材質結合，挹注些微奢華質感，詮釋業主優雅而沉穩的真實內心。整體空間由六角磚伊始，揉合特殊塗料、灰階烤漆、霧面大理石等元素，佐以自然日光和間接光線層層遞進，充分運用光影的層次變化，勾勒出畫面景深並串連出通透明朗、低限度卻饒富表情的生活場域，在精準的材質和色調銜接中，細敘著內斂卻奢華的住宅美學。為了使業主能健康自適地使用空間，設計師除了以友善環境的綠建材作為首要選擇，也特意嚴格選用無毒低甲醛的家具和板材，而在公領域的設計上，設計師則運用開放式手法串聯場域，不僅拉近家人間的互動距離，也使得窗外的光源和風景能迎入室內，大幅減少公領域的日照用電。

獲獎者：沾享空間設計

獲獎作品：墨然‧萬象

有鑑於業主雅好水墨、繪畫並收藏許多藝術珍品，設計者便以「流水」、「畫框」等意象，重新將業主的喜好詮釋至各場域，透過天然材料紋理與灰階色調鋪展空間，描摹出大地萬物漂動般的流動意象。同時，在天然材質薄岩板的採用下，自然而豐富的線條，在灰階調同調性的空間內輕鬆烘托出不凡的氣韻。由於本空間為老屋翻新，原屋有先天高度不足、淹水等問題，為改善原始空間厚牆的狹隘感受，設計者多方透過小巧思，為室內騰出更多的空間，並採用了灰鏡、玻璃磚、烤漆玻璃，透過材料本身穿透反射的特性，讓視覺上展現放大延伸的通透感受，並讓天然板材與烤漆玻璃之間擁有復古與科技並存的當代氣息。

獲獎者：華槶精緻建材

獲獎作品：新藝

華槶有限公司在2011年創立開發部門後，努力精益求精、尋求突破創新，由傳統泥雕翻模作業，到現代3D列印技術，萃取花果、藤蔓、自然景物之精髓，跨越中西方框架，就連材質的選擇也在潮流演化下，更加友善地球、親近生活。為了尋求西方文化下的精緻紋樣，華槶有限公司透過重新體驗、挖掘歷史軌跡，如意象水墨融匯油彩細雕的過程，尋求產品擁有歐洲古典風采神韻與東方藝術工藝的模樣。2018年間「新藝」產品的誕生，以全新形態詮釋新古典，在高雄商業空間進行展示，出色的體現浪漫歐式風采。

獲獎者：六木室內裝修設計

獲獎作品：流轉‧蘇宅

為了符合業主心目中的理想家居，取材舒心的暖色調，並迎來暖陽的照拂，共譜寬敞明亮的溫馨氣氛，並搭配最適尺度的傢具，延續視覺穿透；最後在弧形曲面的潤飾下，驅散剛硬的場域氛圍，圍塑和諧、輕透且流動的美感，讓人一進到空間，隨即領略放鬆自然的歸屬。本空間保留了原始基地通透的日光照明條件，在不增添非必要贅飾的前提下，以純淨、自然的材質鋪展融會溫暖色調，藉由陽光的映射獲得明敞的空間感，並配合傢具的尺度達到視覺穿透；同時，全面採用低甲醛塗料，由最原始、純粹的選材基礎出發，為環境永續盡一分心力。

獲獎者：常玉國際設計

獲獎作品：弧光秋閣

在本案設計起初，業主就提出了室內空間必須由「秋天」氛圍的要求，在幾經思索後，設計師決定擷取秋季裡草木扶疏、時日流逝所具備獨有的靜美詩意，擬定概念後，設計師便以秋日街景中常見的深色木紋鋪陳牆體立面，由玄關伊始，延伸入公領域底端的開放式廚房，並藉由空間裡低彩度的傢飾，圍塑出低彩度、淺色調淡淡的季節影子。在公領域設計上，設計師則透過平面配置，拆除原先位於電視牆面的多餘空間，並將半通透的開放式書房安置於客廳一側，除了端正空間外，也讓整體空間更為通透寬敞，隨著窗外日光推移，室內光影也逐漸變化，於簡約素雅的空間中勾勒出趣味的視覺表情。

獲獎者：一研設計制研所

獲獎作品：雍白爾雅

本案設計師透過觀察環境，同時運用線與幾何的架構融合於設計之中，依使用場域的比例劃分空間，改善原有縱長形格局的型態，讓人在空間中有更佳的感受。大面積的石紋磚和鍍鈦金屬的使用增添了空間的精緻的氛圍，純粹材質的使用加上黑、白、金等色澤的搭配，以線條、幾何、層次的概念發展，創造出符合使用者的獨特空間。了解使用者的喜好，並以環境的元素為基底，將自然的光線與景致導入於空間之中，在線條及幾何的架構下，設計簡潔中蘊含質感。

獲獎者：汲極空間設計

獲獎作品：YABI KITCHEN

本案為新建商業大樓內部餐飲空間，主要販售亞洲創意料理，空間內擁有開放式廚房、兩人座位區、四人座位區、Lounge型式多人坐沙發座椅，以及內勤應用空間等。設計者以流暢的空間動線作為破題核心，透過各區塊妥善的動線安排，體現完善的餐飲銷售場域。內部空間以開放式擘造，保留原始建築天花板高度並將窗檯面搭低，進而為整體空間注入能見度較高的通敞範疇。最後在此通透開放式的空間規劃下形塑每個角落皆受人喜愛的舒適空間，顧客能沉浸期間，享受環境與美食所帶來不同凡響的體驗。

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