富億空間設計操刀 饒富寫意的度假之所

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜富億空間設計】

新竹繁盛市中心，情感深厚的姊妹相約在大樓對門購入住宅。姊姊希冀一改淡水家屋的沉謐大氣，讓這戶靠近娘家的空間能淺淡寫意，設計師遂以通透的格局與木石材質的成熟運用，為屋主度假之所，打造更為輕鬆明柔的氛圍。

通透動線，展迎明柔彈性空間

本案屋主曾請設計師重新設計淡水舊宅，已培養出合作默契，此次再商請設計師設計新竹住所。為使上述三戶有 所差異，並為屋主此一度假居所捎來淺明朗亮與溫馨感受，進門的玄關即設計大片淺木收納櫃體，輔以布罩光暈襯 出歸家溫暖。

走過玄關，客廳、餐廳與廚房以無隔牆格局，在大片落地開窗帶來的光線下明朗敞開，適合屋主彈性運用。無論 是自家的輕鬆週末假期、與三兩姐妹的午後閒談，甚至是親友的熱鬧歡聚，人們都能不帶隔閡地在空間中自在往來。

材料與機能設計，彰顯女性質地

在開放的公領域格局與大片開窗下，客廳的灰色紋理石材板牆與木質地板，以水平線條在牆上與地面從內側往屋外方向排列，引導延伸視覺的通闊性。而來自八里的石板牆與暖調的橡木本色地板，更為空間帶來貼近自然、乾淨柔和的定調。

為了呼應屋主的女性特質，設計師在選材上加以著墨：開放式廚房、帶有金色紋理的雕刻白石材、餐廳懸吊的霧金燭台燈，甚至到餐桌的導圓角細節等，在在強調柔性元素的應用。

跳脫平淡日常，機能空間的端景化

緊鄰公共區域的多功能客房，平時從客廳看過去，得以貫通視線，化身為公共空間的端景，也能在此一日式閑靜的空間裡午休小憩、泡 茶下棋。當有客人留宿時，也僅須將電動捲簾放下，並關上隱藏拉門，即能瞬間擁有具隱私的獨立空間，深具空間運用機動性。

客房的暖黃燈光由霧面玻璃透出，於夜間盡顯湖面映月的優雅浪漫。同樣富生活趣味的，是通往房間的走道。不同於一般走道的無朝氣， 白牆、木紋質地與凹框瓶景穿透元素的運用，使該空間跳脫出日常單調規矩，並使人在當中有閑步於自然小徑之感。

陽光與沙灘下，勾勒寫意假期

主臥室則在繁華市中心裡捎來了度假的山海元素，漸層藍地毯 與珪藻土牆面的運用，構築出沙灘意象，聲音與視覺也在床頭布 牆中溫柔轉化。而在孝親房，同樣以壁布為底，為了能讓屋主家 人皆能自在居住，遂以中性色彩為基底，運用床單搭配，打造彈 性咸宜的空間。

女主人在此中的梳妝台，使用質感良好的半透光風琴簾，為女 主人的梳化帶來溫和的自然光。而整個家的氛圍，亦如這道柔光 一般，帶有女性的明亮質地，又具輕鬆寫意的假期意象。

《Living & Design住宅美學_No.137》