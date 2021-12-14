2021 MUSE DESIGN AWARDS 獲獎報導！台灣銀獎作品 特輯

【撰文 | Living編輯群 圖片提供 | Muse Design Award】

美國謬思設計大獎Muse Design Awards，為隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品能夠成為「設計界的謬思」！2021年度的MUSE Design Award最新得獎名單於日前公布，得獎者憑藉精湛設計實力在此次競爭激烈的角逐中脫穎而出，一舉奪得「銀獎」殊榮，現在就一起來欣賞獲獎的優秀作品吧！

獲獎者：溫暖空間設計工作室

獲獎作品：光．域

在同樣的格局中，保有原來的生活況味及回憶情感，同時讓居住者跳脫一成不變的生活節奏，享有截然不同的新穎體驗，是本案意欲傳達的空間美學價值。設計者翻轉「整舊如舊」的原則，在全新的空間語境裡，將老建築的靈魂與韻味挹注其中，輔借通透簡約的設計手法，引入空氣與自然光，進而塑造出空間獨有的詩性與靈智之美。此外，設計者亦精準拿捏比例美學的平衡，以及空間軸線的關係，大幅降低隔閡、放大視覺尺度，使原本狹長陰暗的格局，轉化為明亮寬敞的生活場域，進而提升居住者生活環境的品質、予以舒暢寧和的心境轉變及廣闊的環境視野。

獲獎者：林威政建築師事務所

獲獎作品：繽紛調色盤

為打造充滿愛的教育園區，建築師以幼兒的教育理念與需求出發，並通過兩個層面作為整體規劃設計的主軸，即基於基地歷史文化以及周遭自然環境的考量著手設計。本案位於台灣竹北重劃區，配合都市綠帶空間及水圳文化之設計概念，融合至本基地之配置。整體設計實現了「文化與社區串連」、「文化與生活環境教育」、「水圳文化路徑與幼兒園場域空間營造」之結合。每個設計細節都有利於幼兒園小朋友六大核心素養的培養，涵蓋了覺知辨識、表達溝通、關懷合作、推理賞析、想像創造以及自主管理的培養。

獲獎者：賀居室內設計

獲獎作品：洛可可之扉

在整體空間的配置上，屋主期待的是純淨舒適的住屋感受，故設計者在公領域施作時盡量以淺淡的色澤調配，採用鏡面、玻璃的特性，隱約使空間有擴大延伸的感受，並在原始材料其天然的線條，如木材紋理、大理石紋、鐵件元素、金屬材料等天然的色質中，展現豐富自然的空間層次，同時在多種材料的調配中以清新淺調的配色鋪述，讓各空間轉折處既能感受到多種異材質交錯融合的特色，卻又維持和諧齊一的空間調性，營造著極簡雅逸的住屋氣息。在私領域部分，除了延續簡約清新的住屋感受外，更以溫潤的木質調鋪述更衣間，此木質調相較於公領域色澤更為深沉，而藉由材質的劃分讓使用者在進入後能感受到更具有隱私及認同感的沉靜感受。在考量到屋主使用動線的規劃後，將更衣室與衛浴間設以貫通雙向的走道，提升屋者在空間中的使用效率。

獲獎者：御景設計

獲獎作品：越‧美學

本醫美診所採用自然元素作為設計核心，適度運用綠意元素、石皮、木板、金屬等自然材料，透過原始建材特性展現質樸清新的自然質韻，更在空間中透過比較圓潤的線條勾勒，形塑客人在一進到空間後較不易感到銳利的釋放感受。同時協搭業主本身嗜好，在空間中多方運用業主收藏的藝術品、現代感幾何軟裝作為點綴，使每個空間端景處皆擁有轉折遞進的嶄新體驗。在階梯的部分，運用黑色鏡面的折射巧思使空間擁有擴大延伸的感受，而各區間的空間規畫也在沉穩色調的調配中展現一股靜謐深層的質韻，讓在空間中的使用者沉浸在柔和變化之間，勾勒出沉穩中又帶有活潑張力的空間感受，彷彿自身與大自然融合，不論身心靈都能得到最完美的詮釋。

獲獎者：丸美制作設計有限公司

獲獎作品：沐‧曇

在屋主期待有簡約溫潤的空間氛圍中，設計者以淺色系的木質調作為搭配，並透過灰階色系的沙發、窗簾、地毯，讓空間內展現著深淺色澤相互調配的空間感受，同時在擁有自然光照充足的環境中，協搭玻璃元素的牆面點綴，隱約營造延伸擴大的通透感受。而在空間機能性的配置上，因應屋主有大量放置物品的需求，故設計者在空間中多方採用美耐板、科技板等櫃體配置，讓有限的空間在櫃體的設置下提升使用者居住時的運用效能。而在公領域的部分，透過向上加高的地坪打造了可提供屋主會客、泡茶的休憩場域，並在區域間打造出可以向上拉開的隱藏式桌面，收起時可做為儲藏室，展開時可成為用餐桌面，展現著更加靈活俱全的空間運用。

獲獎者：宅美室內裝修設計工程有限公司

獲獎作品：山城歲月

在沿山而居的空間中，擁有大自然環繞的天然氣息，同時必須要考量山居氣候因素所帶來的影響，如潮時因素、抗寒耐度、山坡地勢、管線配置等考量，由最基礎的材料揀選開始將空間細部剖析，採用防寒抗潮的原料作為空間鋪述，以及最適當的管線配置，以提升屋主在空間中的使用效能。此外整體空間也希冀是遼闊延伸的空間感受，故設計師在空間中多方採用可穿透的隔柵手法、透明玻璃元素、暗門搭配等，使空間在既有的坪效中發揮最大的延伸感受，同時達到引景入室的絕佳運用，完整給予屋主美感與機能兼具的空間感受。

獲獎者：橙頤空間設計

獲獎作品：光織敞域

本案設計主旨來自窗景和陽光，在擁有大幅窗景的前提下，設計師希望公領域能夠以通透自然的方式呈現。不以硬性牆面遮擋場域，而是概念性的區分彼此功能，客廳、書房、廚房間維持開放的視覺，各具主題的畫面彼此對話，電視牆映照了展示櫃，沙發面向了客廳與廚房，場域間的異材質互相接合、呼應。此外，為避免偌大的空間裡視覺流於單調，設計師使用異材質銜接彼此，譬如電視牆以深色系石材結合鐵件與木質、書房展示櫃以高級裝飾板和實木櫃體詮釋，異材質擁有各異的表情，卻在此得到貫通與融會。設計上不張揚鋪張、不放縱想像，設計師以精準筆法裁量線條比例，悉心地使異材質融洽結合，在兼具理性和感性的語調中引領觀者走入簡約而現代的場域。

獲獎者：維境室內設計

獲獎作品：晨光序曲

由於本案屋主本身宴客需求，希望整體空間能夠融納較多人數，並讓與會客人能夠有置身於宴會廳的情緒感受，因此設計師首個考慮要點便是公領域的空間概念。考量本案採光充足，設計師決定以自然光作為宅邸天然優勢，使光線充盈宅邸客廳、餐廳、廚房等公領域，更拆除領域間固有的分割概念，使光線、線條、材質三者在公領域間交織寬敞明亮又舒適的另類居家空間。本案不使用張揚的色彩強調視覺變化，僅使用拓採岩、木作、素色漆料和美耐板等簡單材質，展示虛實交錯、景深有致的靜雅休閒風格。宅邸是人的憩居，也是內在性格的展現，設計師運用洗鍊的素材營造閑靜簡潔的居住場所，褪去市聲間的鉛華和聲色，一切在此得到沉靜，就如透進窗簾的浮光，一切都是自由悠閒而且靜悄悄的。

獲獎者：雅和室內設計

獲獎作品：富雅雍華之邸

新古典美學的高端品味，在百坪豪宅中顯露時尚獨到風貌，客廳以貴氣優雅擘劃，沙發主牆的古典線板造型則以及天花方形鏤空層板，在四周純白色彩襯托下，彰顯靜謐祥和的氣息，餐廳、廚房皆採開放式設計，與客廳合為一體，讓整體空間視覺更顯寬敞。黑色餐桌與客廳茶几相呼應，在一片素雅用色中以沉穩厚實的質感彰顯了視覺重心，令空間表情更加豐富而具層次。書房延續了公領域的古典元素，書桌後方一整片的開放式書架，令房內瀰漫濃郁的書香人文氣息。每一間房間皆透過壁紙、地毯、窗簾、床單等單品，揮灑強烈且讓人印象深刻的色彩，而美學及創意就在這些手法堆疊運用下，點點累積而成讓空間成為屋主心中無與倫比的藝術作品。

獲獎者：逸喬室內設計

獲獎作品：聚‧慢活

整合日常生活的需求以及線面衍生的機能，運用慣於使用同質性的媒材脈絡構成視覺線索，以融洽、單純的結構細節，俐落的串連各處，深植場域各方相互呼應的質素，確保足夠的留白與主題元素彼此應和，以自然為本，釀製清新寧靜的活動經驗。點位於樓上的書房規劃，也具閱讀及休閒功能，設計上將桌板往外延伸，構成點、線、面的連續性，由玄關延展向上的灰色色塊，成為線面的連續動作裡，較具立體裝置造型，透過光影的投射，形成牆面最佳的裝飾。