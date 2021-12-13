2021 NOVUM DESIGN AWARD 獲獎捷報｜金獎特輯（中）

【撰文 | Living編輯群 圖片提供 | NOVUM DESIGN AWARD】

NOVUM DESIGN AWARD（簡稱NDA）設計獎是由法國於2019年首度舉辦，為全球優秀設計者開放的嶄新競技舞台，向世界範圍徵集具有領先設計理念與卓越質量的作品。2021年的賽事結果也在近期發布，一起來欣賞從許多優秀作品中，脫穎而出榮獲「金獎」的設計作品吧！！

獲獎者：飛花落院有限公司

獲獎類別：室內設計

獲獎作品：飛花落院餐廳民宿

在遠離塵煙的半山腰，一棟質樸大宅拔地而起，盤據居高臨下的位置，宅邸中隱藏著濃厚懷舊風情的日式庭園，老時光彷彿一直靜止封存於此不曾更迭。

室內所用的桌、椅特別蒐羅各式復古家具，延續古意濃厚的氛圍，台灣經典海棠花壓花玻璃在其中毫無違和感地形成韻味猶存的強力點綴，淡淡地喚起過往記憶，提供時代的共鳴感。為了引入自然採光，以及使賓客在席間仍可以感受戶外的光影和景致變化，因此建築體大量使用穿透感極佳的玻璃拉門，使視野通透無礙，用餐時有景相伴，拉開門便可感受山間的微風徐徐。庭院裡的枯山水造景是利用石頭、細砂和植栽如作畫般共同構築成具有禪意的優美意境，園內更廣植各類植栽，四月時藍花楹紫色花瓣隨風繽紛落下，院落名稱便是取自此意境，秋季楓葉轉紅，為淡雅的庭院添一抹亮眼的楓紅，還有台灣原生種苦楝和樸樹，各自以美好的姿態形成一處風景。

獲獎者：你你空間設計

獲獎類別：室內設計

獲獎作品：墨渲序曲

空間的規劃以使用者訴求作為最終目標，首先由空間格局改造起，將標準的四房改變為三房，其中一間規劃為收納物品的多功能空間。沿著空間線軸裝設LED線性燈在空間，圍塑起空間獨有氣息，白天時有通透的日光照明，到了夜晚點燈後，便展現出富含科技感的空間。場域內透過材料的重新拼貼，界定空間線軸，在電視牆部分以弧形手法將層架與電視牆結合，導斜面的材料分割，讓渲染色澤的電視牆不會太過單一。此外，設計者在空間中更設置許多智能電器系統，將能更加提升空間的便捷度。私領域主臥空間採用沉穩的木質色調作為舖述，加增暗櫃配置於床頭，提升空間實用度，為住屋者帶來更便捷專屬的空間運用。

獲獎者：大曜室內裝修工程有限公司

獲獎類別：室內設計

獲獎作品：沐光．靜徑

晨光憙暖，瀲灩湖光，林間的囀鳴和遠方皚皚的峰頂都化作一個澄澈透明的影子，被抽象的引用成空間裡的一記淡筆。設計師以總公司的所在地瑞典進行發想，將北歐純淨自然的印象移植進辦公室設計裡，使用白色為空間定調，材質上選用淺色實木、鐵件、玻璃等輕量材質，搭配兩側落地玻璃迎入的大面陽光，使空間視覺呈現出流通、自然的氛圍。空間動線同樣呼應了整體設計概念，設計師期望辦公空間能彼此保持流動的互動性，因此以鏤空鐵件所製作的綠意植生牆作為「虛面」，往外界定出交流區、開放式吧台等公共空間，往內界定出會議室、固定辦公區等作業性質空間。而會議室也僅使用清玻璃進行區隔，保留了討論重要事務時所需要的聲音隱密性，同時也使視覺動線上不被實面所阻斷。

獲獎者：優德室內設計

獲獎類別：室內設計

獲獎作品：心之所向

設計師透過歲月與時光的流動意象，期許透過空間設計，營造出質樸、堅強、柔美而優雅的生命願景。在流暢的動線規劃中搭配大理石紋斑駁的流線肌理，輔以地坪的人字形拼貼，建構起空間更加明確的線軸裁切。同時設計者在公領域透過玻璃材質的運用，環繞書房空間，讓透明的視線能貫穿客廳、銜接餐廳區塊，拉近使用者生活中的距離感。此外，設計者更採用半開放式空間，多方透過暗門、隱藏櫃、升降桌面、和室地板收納等設計，讓空間中擁有更多使用的機能空間。而空間的選搭上，則透過絨布座椅、橘黃亮皮沙發、牛皮材質抱枕、亮褐色座椅以及象徵新開始的書房綠色牆面等巧思，為空間注入亮麗輕奢的獨特質感。

獲獎者：采旭空間設計

獲獎類別：室內設計

獲獎作品：西嶺春秋

中性色系的設計中，為了展現露臺山景的一致性，設計師在領域劃分中，將大部分空間分至公領域，並打通露臺及客廳面牆，延伸至外部空間，統一通透的和諧樂音，客廳暖爐的鏽蝕面陶板，暖色延伸至開放式廚房吧檯，導引視覺再至細紋斑馬木餐桌，自然光照耀下各自散發光輝，簡約大方的沙發區域跳出灰階的暖紫色系單椅相映，金屬鑲邊的咖啡桌面，透出冷性質調的利落質感。公領域為本宅邸的設計重點，為了彰顯日光流逝的美感，領域規劃中皆以窗框為畫框的概念，將綠蔭及蔥蔥山巒列入窗框中，和屋內色調相輔相映，在因應風水的思量上，則特別變更了臥室位置，從外至內的整體劃分，立面的過渡色系，充足的思維穿越其中，如同靜物畫的意象概念，貫入領域細節，創造流動軌跡融合藝術型態的生活體驗。

獲獎者：常玉國際設計工程有限公司

獲獎類別：室內設計

獲獎作品：映想．明日

設計師藉由「特別的小日子」進行延伸發想，設計師希望空間的存在不只是人的生活場域，同時也作為一面窗戶和鏡子，透過空間向內望出，看見的是對美好生活的憧憬和嚮往，夜晚來臨，光影反射自身時，看見的是自己在小日子裡特別的身影。概念雛形擬定後，施作想法則來自於設計師最初對空間的觀察，設計師有感於城市空間多為方正筆直，現代人身處其中難免感到壓抑，為此設計師藉由壁紙、茶玻、黑玻等材質切出不規則的分割比例，圍塑出輕微的活潑躁動，而斜角串聯場域，設計師透過開放式設計手順暢地安排出玄關、餐廳、客廳、書房等四個空間功能，藉由光線自由透入，也解決了縱深空間所帶來的陰暗問題。

獲獎者：宇藝空間設計有限公司

獲獎類別：室內設計

獲獎作品：空間的深度，生活的延伸

在本案的翻修設計上，設計師透過空間場域的重新編排，以「T」字為基礎進行動線設計，結合北向、西向的天然日光塑造層層遞進的光影效果，在空間中呈現出一幕幕場景變化般的空間景深。為了解決翻修前迂迴、狹窄、多隔間的現況，設計師考慮到空間成員的轉變和生活樣態的需求，以主臥、次臥取代原先的三個私領域，並冀望以寬敞自由的動線，提供業主及其寵物充足的活動空間。以此需求為設計發想，設計師透過開放式手法設計天花，運用低限度的義大利特殊漆料進行天花設計，憑藉深淺不一的紋理，勾勒出油彩般的畫面情緒，並藉由光影、鏡面化消天花梁柱所帶來的衝突感受。設計師冀望透過低限的色調選用，削弱繁複的視覺色彩，僅以異材質穿梭安排、自然光影的強弱層次，勾勒出空間中的純粹感受，並運用天花深淺不一的色調紋路，呈現出視覺景深，在低限的色彩中，帶入幾分生命的深度和張力。

獲獎者：PIIN品系統設計整合

獲獎類別：室內設計

獲獎作品：日昇月落

設計師透過傳統線條結構，以及現代的異材質結合，以古典水墨般特別的韻律打造一個流動的空間。將山水的清秀安靜注入空間，由山巒、水景的方式切入，以放鬆愜意的狀態，表達生活的寧靜致遠。在明淨的米白色系包圍下，再藉由細緻的KD木皮、斑駁灰飾板、雪白銀狐大理石中島，融合諸多不同自然紋理，搭配石紋餐桌，展演出清風霽月、至簡輕奢的獨特魅力。在純粹的自然光線下，呈現出明亮純淨的色調，伴隨溫暖的陽光和書墨的香氣，細細品味著東方四季，寧靜中盡享祥和，悠揚顯露氣質。米色調的溫暖，白色調的典雅，溫馨感的傢具，因設計師的巧妙組合，讓置身於其中的家人感受到協調而愜意的現代詩意。在喧囂的城市中結束忙碌的一天，茶室也許是最適合放鬆，擺脫工作的狀態，卸下一身疲憊的角落，一杯清茶，自然回歸身心閒適的靜態。

獲獎者：黃宏輝建築師事務所

獲獎類別：建築設計

獲獎作品：中國醫藥大學學生宿舍

因地處三棟大型建築物居中位置，為消弭彼此間有如對峙的關係，故以弧形曲面建構大樓外觀，從而成為整體空間中的串聯者，以此形塑和諧的視覺效應。建築本體為三維曲面空間，以卵形生命體為概念，空氣和陽光是卵的重要養分，每層皆採半鏤空通透設計，卵內為中空天井，氣流可通過每層平面導入中心再向外散去，暖空氣則經由天井上升，自頂層太陽能板頂蓋下方縫隙排出，以此形成順暢無阻的空氣對流，陽光亦可從每層樓間隙照進室內，引光入室獲得良好的自然採光。為破除傳統僵化的交誼空間，以每三層樓為一個單位體，利用減法概念從建築外體做出內凹的橢圓虛空間，於第一層露台種植大型植栽，第二、三層弧形陽台為半露天空間，每一層樓都有可輕易抵達的交誼場域，人與自然、人與人的關係，都因此有更深層的連結。

獲獎者：和興國際企業有限公司

獲獎類別：產品設計

獲獎作品：Beautiful pocket massage gun

輝葉國際綜觀近兩年按摩槍國際市場，以精銳眼光察覺到時下按摩產品存在著產品過重和槍柄不符合人體工學，反倒衍伸出各種肌肉病痛的問題，為此，輝葉設計團隊在維持良好按摩品質的核心下，進行時尚、輕量、易收納的外觀設計，將按摩槍縮小、減重至350公克，去蕪存菁地解決按摩槍過重的設計問題。隨著體型縮小，按摩馬達的功率問題隨之而來，為了使小型按摩槍也能達到強力、深層的按摩效果，輝葉設計團隊經過多次打樣、修正，在歷經多種種挫折後最終完成外型、功能兼具的「美型口袋按摩槍」。美型口袋按摩槍還具備四段變速、五款按摩頭，四段變速分別以1600、1800、2000、2200轉/分，達到「溫和暖身、筋膜放鬆、乳酸分解、緩解痠痛」等效果；槍頭則有「圓頭、扁平頭、錐形頭、U型頭、精油按摩頭」等，充分按摩到人體不同的疲憊肌群。

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