2021 NOVUM DESIGN AWARD 獲獎捷報｜金獎特輯（上）

【撰文 | Living編輯群 圖片提供 | NOVUM DESIGN AWARD】

NOVUM DESIGN AWARD（簡稱NDA）設計獎是由法國於2019年首度舉辦，為全球優秀設計者開放的嶄新競技舞台，向世界範圍徵集具有領先設計理念與卓越質量的作品。2021年的賽事結果也在近期發布，一起來欣賞從許多優秀作品中，脫穎而出榮獲「金獎」的設計作品吧！！

獲獎者：森之制作

獲獎作品：流暢美學

設計者以男女主人優雅的生活態度與精緻的興趣喜好為設計起點，打造出機能適宜且美感兼具的居住環境設計。特別將女主人專業的藝術工作型態融合於居家空間中，結合空間藝術的概念展現，以流動的線條建構出行雲流水的空間美學，巧妙地結合特殊多元異材質、自然呈現素材紋理於空間中，創造細緻的現代美學風格住宅。不僅強調了居住美感與藝術性的建立，而在實際生活層面，更堅持「以人為本」的初衷，建構了機能、環保且健康的居住環境。尤其緊扣本案的藝術精髓，結合特殊石材與畫作，演藝流暢美學的情感鋪陳。

獲獎者：賀居室內設計

獲獎作品：迴廊奏鳴

以屋主居住的需求與特性作為考量，協搭空間優勢，裁切出最適當的格局劃分，並運用可移動式的配置如半截屏風拉門，使空間能保有更多的靈活度。以場域中環貫通透的自然光照作為搭配，在各空間中多方運用穿透性材料，使光線自然照射屋中。此外，配合屋主需要大量放置物品的需求，在公私領域中設置了許多的置物櫃體，並和諧搭置於各區域牆面，展現其具有置物、展示的功能，不僅維持原有的美感劃分，同時也讓空間充滿多種機能規劃。最後在整體空間運用弧形元素圓融的特性下，流暢地轉介各空間之路徑轉折，給予使用者和諧舒適的住屋體驗。

獲獎者：漫光空間設計

獲獎作品：映煦

融合現代設計語彙於空間設計中，此作精緻細膩的設計美學隨處可見。挑高5米的客廳因著對應的排列方式、上下兩層樓的落地窗景、精挑細選的傢俱燈飾，使得整體空間顯得優雅且溫暖，而鋼刷石木皮、賽麗石、天然大理石、石材薄板等不同材質的混合搭配，更碰撞出靜謐典雅的空間質感，為屋主在繁華喧鬧的城市中，找到一份和諧寧靜的靜心時刻。開放式的公共空間，在增加場域間互動性的同時，亦保留了基地原本寬敞開闊的空間特色，並因著上下兩層樓的落地窗而延伸視野尺度，為一家五口迎來最舒適愜意的居家氛圍；廊道上的隱藏暗門，則成了掛畫藝廊，有效美化居家空間；二樓視聽室內搭配著陽台盆景，為全家人打造身心靈放鬆與放空的理想空間。

獲獎者：磐石設計股份有限公司

獲獎作品：長虹天際

本作品坐落大樓林立的都市環境，充滿傳統方體建築的制式樣貌，有鑒於忙碌高壓的現代人渴望獲得精神層面的放鬆與平靜，遂以「藝術展廳」概念出發，將實用性、設計美學與藝術合而為一。空間感與視覺表現大器且沉穩，同時也解決了建物原本樓高及可興建土地範圍不足等限制，達到完整的空間使用模式與適切的空間尺度。

獲獎者：PIIN品系統設計整合

獲獎作品：中式風格的革新

設計師考量到本案業主為飯店及餐飲集團經營者，對於居家環境的要求非常嚴謹，透過落實媲美精品飯店的起居空間，讓公務繁忙的企業家業主回到家如同渡假般，得到全然的放鬆充電。設計師在將五千年中華文化薈萃於新中式風格，打造出低調奢華卻帶點禪意的居家氛圍。全案利用環保人造材質局部搭配黑色鐵件元素，沉穩的空間配色以及多元異材質的細緻混搭，天地壁對應著空氣、礦石、樹木等元素，塑造出豐富的空間層次感，以現代的手法勾勒出中國山水畫般的意境。

獲獎者：蘊致室內裝修有限公司

獲獎作品：THE DREAMER BASE

此作品之案主非常特別，是追求工業風格的兒子意見為主，喜愛古典風格的父親為輔。此外，業主父親對風水在屋內的佈置有特殊信仰，因此設計師除了需協調兩代的美感差異，風水老師的建議也必須採納進設計中。在私人空間的主臥室中，設計師特地保留兒子惦念著的年代感工業風，因此設計師特地從空調拉出鋁風管，甫仿舊的紅磚牆，根據兩代的期待打造出適合日常居住的空間。

獲獎者：庭拓設計

獲獎作品：透曦之耀

整體空間採用質樸自然的材料作為基底，希望能保留空間最大靈活度，並適度透過櫃體的劃分，妥善展現空間機能性，同時還藉由櫃體裁切修飾掉原空間突兀的大樑，達到空間機能運用的提升與空間延伸擴大的感受。空間中多方採用暗門配置，使屋主在不使用的時只要關上便能維持整體空間的和諧一致。在廚房區域則透過材質定義空間，透過同調材質的延伸鋪展，使空間展現通透完整的一致性，以開放式廚房規劃整體場域，在中央場域部分設置長形桌面，並在桌面下方配置機能櫃體，讓位在場域中央的大型長桌具備多功能應用的特性不僅滿足住家成員的使用需求，同時更能增進彼此互動，構築專屬於家的凝聚力量。

獲獎者：昱森室內設計公司

獲獎作品：微．光塵

本案以灰、白等低彩度色調所保有的沉靜情緒作為宅邸主調，在電視牆面上設計師使用灰色特殊塗料作為底蘊，使用由遠至近的格柵帶出弧形線條，延伸出櫃體立面，完備量體功能，並運用直立線條和櫃體挑高視覺感受，而弧形格柵的轉折經由一致的色調更延伸視覺情緒，進而起到放大空間的效果。餐廳牆面則使用漆白木作鑲以灰鏡，鏡面使用灰色沉著不張揚的性格擴大空間視覺，不僅使空間顯得更為寬大明朗，也避免情緒語彙過於鋪張揚麗。主臥作為宅邸主人的憩居，則以同樣的色彩詮釋休憩空間，深色岩板嵌入黃銅鐵件，在沉穩中挹注明亮活潑質感，而床背牆上更埋入燈座，細膩的光線在深色的簾幕上延伸攀爬，以細膩的表情銜接起帶著幾分粗獷的岩板，正呼應了公共空間裡沉穩色調與金屬色澤間的對白。

獲獎者：覓得設計傢俬

獲獎作品：寓色．予形

設計師以1970年代「太空普普風」所具有的繽紛色彩、摩登弧線為主軸，隱身於空間後，以素白空間為畫布，經典復古家具為主角，刻劃出摩登卻復古的視覺景深。玄關作為進入宅邸的第一景，設計師使用長虹玻璃製作屏風，一方面滿足東方人的風水需求，同時也達到通透的視覺感受。為了維持室內是覺得一致性，設計師以磐多磨無接縫的特性製作地坪，延伸漫延在室內空間就成為素白乾淨的畫布，同時以亮面大理石靠攏牆面，作出動線引導之外，也有別於霧面盤多磨，使用亮面色澤做出異材質的表情對話。為了使經典家具和黑、黃、藍等色彩成為視覺主角，設計師在地坪、牆壁立面、天花大量留白，將櫃體以懸空的方式放置於畫布中央，而廚房中島更以素白色調銜接地坪，將黑色桌體以更具立體的方式呈現於空間之中。

獲獎者：全域空間設計事務所

獲獎作品：雲霧之所

本案為16層樓高住宅，同時位處山與海之間，常有自然霧氣飄入屋內，並在通透和煦的充足日光中，呈現與自然共處的天然景貌，而設計師鑑於此特性，便透借景手法，引景入室，讓空間在能在結合原始優勢中，體現獨有的空間特色。整體空間以白色作為基調，並多方透過天然石材、木質材料與金屬點綴等元素，形塑更加質樸清新的感受，同時在同調異材質的材料選搭下，由純淨的調性中調配出層次豐富的感受。公領域部分以開放式空間作為規劃，透過流暢的動線安排，給予屋主寬敞便利的空間效能；私領域在同樣質樸調性的搭配下點綴金屬、玻璃等元素，帶給屋主更加時尚優雅的空間形貌。

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