NEW YORK DESIGN AWARDS 2021 獲獎作品出爐

【撰文 | Living編輯群 圖片提供 | NEW YORK DESIGN AWARDS】

身處技術正在不斷創新的現代，為了表彰設計的影響力，各地的城市設計獎也相繼而生。DRIVENxDESIGN是一個由設計師、思想家、戰略家和設計愛好者組成的全球性社群，擁有超過75,000名會員，5,000個品牌和1,500個工作室，透過共同創新造就非凡設計與世界的無限可能性，了解全球設計階段的最新動態，涵蓋了廣闊的設計領域——從建築、數位到室內設計、產品和服務設計，舉辦獎項遍布世界各地，包括舊金山，芝加哥，紐約，香港和雪梨，串成全球的設計連結。

2021年紐約設計獎共有40多個專業類別，提供廣泛的類別的市場認可，不斷增長設計需求，嘉許設計師的創造力及勇氣，一起來看看這次的榮獲金獎的作品吧！

獲獎者：原居設計 【金獎】

獲獎作品：紳藍

設計師以避風港作為整體空間構思，期許透過沈穩中性的材料搭配，釋放出「安定」的空間感受，讓入住的業主能將身心靈的能量沈澱於此的歸屬之感。除了灰藍色、灰白色與木質調的搭配之外，在公領域更設置了擬真壁爐，彷彿無時無刻為業主提供源源不絕的窩心暖度，同時提升整體空間配置的豐富度。本作品為實品展示間，將空間預設為四口之家，透過沈穩的中性灰藍色作為空間主軸，灰白色牆面的空間中揉合經典的石材元素、線性燈條等．讓同調異材質的選搭，顯現更豐富的空間感受，在各區塊低斂變化的選搭下，圍塑雋永與輕奢並存的空間美學。設計師將部分單元擘劃為開放式空間，首先將客廳、餐廳、書房以不隔間的開放式安排，區域間透過不同地坪的材質與矮形沙發靠背做隱約的區塊裁切，使視覺上未有阻礙感。同時更透過弧形手法裝飾天花板，包覆原本突兀的大樑，採用線性鋁槽燈嵌入大樑中央，使功能性的燈線配置，更加彰顯了整體視覺放大延伸的通透感。此外空間多方採用了灰藍色類烤漆系統板作規劃，無論是跳色搭配、錯位簍空配置，皆達到了為空間增添許多實用與美觀兼具的趣味效果，為原始空間彰顯最大使用效能。

獲獎者：宏畝設計 【銀獎】

獲獎作品：典藏尊閣

本案為屋主搬遷的新居所，期待以沈穩厚實的空間感受，凝塑關於歷久彌新的不凡氣度。起於業主雅好收藏物品，故透過同調性的低斂選搭，融合精選的材質與色澤，讓空間在深色與淺色的和諧搭配中襯托空間中業主精心收藏物品之尊貴與珍稀，完整滿足業主收納與展示並進的空間需求。有鑑於原屋擁有許多珍貴的收藏品與古董傢俱，故此次空間規劃多次將既有的物件作精準的測量與評估，在空間內規劃了透明玻璃的展示櫃與置物櫃提供完整收納需求。公領域部分，在迎賓端點即可看到半開放式的展示空間，立面與地坪皆以透明玻璃門片打造，兼具收納及展示的效能，其中，地坪的展示區塊內更增設了通風口、乾燥器等設備，讓業主保存三十年以上的獸皮能完整無恙地安置其中；私領域的衣櫃，能夠隱藏業主每天要挑選戴在身上的金項鍊與戒指，便於取用、又讓外人無法窺得珠寶存放於何處。考量到原始空間格局不夠流暢、採光不佳，故將公領域採用半開放式的格局劃分，融合玻璃門版的展示櫃與收納櫃，讓視覺上展現更為通透放大的感受。此外也透過色系的搭配，在深色與淺色之間的互補調和下，由天花板與地面的淺色調，與橫跨整體空間的棕色壁布行程完美對比，展現沈穩氣派的空間氛圍。

獲獎者：磐石設計 【銀獎】

獲獎作品：松山慈惠堂-地藏殿

作品位於松山慈惠堂的單層地藏菩薩大殿，以高3米的大願地藏菩薩為精神主軸。在平面設計規畫上也展現出與其他地藏殿的差異，用長方形為空間佈局，以主軸向外橢圓形元素沿續展開平面排列，讓每個面向皆可仰望地藏菩薩像，同時在地面和牆面上使用了大理石材料，營造出宗教場所莊嚴寧靜的氛圍。在設計理念上，設計師捕捉到地藏菩薩如大地般堅忍不動的形象和深邃的禪定，用純白的玉石和大理石營造出富麗堂皇的典雅空間。採用9.5米的八卦天井位於整體空間的中央，借由燈光設計仿佛自然朝陽撒下。更重要的是，萬物生生、演化的哲學思想是從八卦論中推導出來的。天井頂部裝飾著晶瑩剔透的白色菊花花瓣與自然光相呼應，白色代表四個季節，塵埃和黎明，以及多變的天氣，而菊花則代表吉祥、高雅和純潔。此外，在挑高設計的橢圓形牆面上，則運用潔白的大理石材雕刻出立體半浮雕的祥雲環繞感。磐石在設計上不僅使用了菊花瓣、祥雲等浮雕，以象徵純潔、和平的意象。此外，《地藏菩薩本願經》的內容完整地刻在8mm的水晶壓克力雷射字地藏經牆上，結合3米高的白玉地藏菩薩像，在整體空間中展現了地藏菩薩純淨、壯麗、慈祥的形象。

獲獎者：磐石設計 【銀獎】

獲獎作品：和平官址

本空間位在台北市精華地段精品型豪宅VIP公設，以時尚人文風作為設計主軸，透過藝術形式與象徵演繹，展現現代與寧靜的完美融合，設計者認為，藝術之所以存在，就是為了使人恢復對生活的感覺。將空間融合視覺的感知，大廳中央以「泉」作為裝置藝術主題，選用金屬亮面的吊墜式環狀燈光作為中介，藉由裝置的細緻線條導引緩緩而下的流線感，讓空間在天地呼應之間充滿著寧靜致遠的未來感。同時空間透過將「泉」做為設計發想的藝術裝置，更意象著「每一個誕生都是一個新的希望，天地之心以此為貴」的意涵，期許透過裝置設計給予空間更加連貫的信念與希望。此外，整體空間更從視覺藝術的構成琢磨起，講究色彩、空間、線條、質感與律動，展現新造型主義的和諧感及韻律感。透過沉穩色調與金色材質的搭配，營造空間大器奢華的感受。在場域中採用金屬格柵交織工法，輕質結構式的閱讀空間，通透開放式陳列規劃使大廳更為寬敞。金屬構件代表了技術性和未來主義的方向，同時在閱覽沙發區採用意象湖水的地毯。此外更利用白色石材牆面仿彿一卷書畫做視覺的全景，讓充足的自然光線進入，潔淨的空間讓我們在喧鬧的城市中找到平靜與和平。

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