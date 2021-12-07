2021 MUSE DESIGN AWARDS 獲獎報導！台灣金獎作品 特輯一

【撰文 | Living編輯群 圖片提供 | Muse Design Award】

美國謬思設計大獎Muse Design Awards，為隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品能夠成為「設計界的謬思」！2021年度的MUSE Design Award最新得獎名單於日前公布，得獎者憑藉精湛設計實力在此次競爭激烈的角逐中脫穎而出，一舉奪得「金獎」殊榮，現在就一起來欣賞榮獲金獎的優秀作品吧！

獲獎者：MEI 建築所

獲獎作品：Spring

本案空間規劃上，以「花開綻放」意象為主，由圓弧、線條、光影塑造春天芳草萌生的視覺感受。在建築外觀上以一大面斜面線條的雙層牆引入向上綻放的意象，雙層牆面外為灰色，面對內側則使用卡其色，灰色質地面對台灣多粉塵的環境可以耐髒、耐用，卡其色牆面則化做陽光，和煦地照拂正在綻放的花蕊。室內則在牆面、傢飾和光影巧妙地勾勒出各種線條的形狀，以圓弧、斜線和簡單的幾何圖形勾勒意象的胚胎，不僅在天花上型塑有層次的圓弧狀，臥室的開窗也採用調光廉，光影扶疏，橫斜透入的線條光痕，成了呼應「花開」建築語彙的佐證。並特意挑選了花蕊綻放的燈飾，天花是有層次的圓弧形狀，光線從窗簾透入後帶著透明的氣質，半圓弧的鏡子盈滿整座牆面正倒映著通透視覺的感受，花開的意象在此真正的圓滿，化做那蕊琉璃花，潔白而近乎神聖地無聲綻放。

獲獎者：5491 atelier

獲獎作品：狂想曲

以工作室與生活起居空間作為整體規劃的主軸，同時也不希望以過度制式的形式讓整體空間單調乏味。鑑於住屋者本身為從事藝術相關的工作者，同時相當喜歡孟菲斯元素的空間設計，故在整體空間的規劃與設計上便以此為主軸，評估空間中的優勢與最佳動線規劃，將電視櫃轉向作為區域劃分，並運用透光玻璃材質引入自然光線，同時，在深淺色澤細膩變化的水藍色與淺粉紅色主色調的調配之下，讓空間展現著豐富飽和的感受。此外，設計者特意在工作空間上以臥榻搭配長桌，並搭配可移動式孟菲斯風格單人椅，展現既舒適又活潑的空間感受，讓創意工作者能自在地在場域中激發靈感，予以舒適創意的生活空間。

獲獎者：賀居室內設計

獲獎作品：迴廊奏鳴

本案擁有採光絕佳的角窗優勢，故設計者善用此絕佳舒適的日光照耀，在公私領域向光區域皆以沙質布簾作為配置，讓自然和煦的光線能大面積灑入屋內，在陽光明媚的特性中，私領域設置出「發呆亭」般的獨處空間，給予屋主飯店式的款待享受，回到家中，能在任意角落沉澱身心的靜謐場域。以屋主居住的需求與特性作為考量，協搭空間優勢，裁切出最適當的格局劃分，並運用可移動式的配置如半截屏風拉門，使空間能保有更多的靈活度。

獲獎者：樸十設計有限公司

獲獎作品：靜謐

以素雅和諧的純淨感受作為本住宅設計的核心，透過完整的評估，將屋內空間融合自然條件、屋主居住習慣、生活訴求等逐一規劃，並透過天然木質材料、純淨色調闡述著寧靜沉穩的內斂感受。玄關天頂透過香杉格柵語彙設置及內嵌燈光的手法，使燈光通過格柵後投以細膩交錯的光影變化，並讓使用者在進到空間能沉浸在芳香怡人的原木香氣中。而在整體空間的隔局規劃上，重新劃分各個空間比例分配，得知屋主雅好閱讀、好客的習慣，設置出獨立的書房兼客房空間，透過其空間光照充足的特色，以夾膜玻璃引介自然光源入室，並配置適量的櫃體，給予屋主完善的機能配備。各空間皆多加考慮使用細節與其習慣、喜好，期許各空間皆能打造出量身訂製於家的舒適溫度。

獲獎者：莫耳設計

獲獎作品：雄獅觀光工廠

雄獅文具歷時超過六十年，期間多方改進，延續至今已是在地眾人皆知的知名品牌，故本次設計期許能透過觀光工廠之設置，細細展現品牌歷時的經典時期，並透過不同時期的作品喚起大小朋友印象中的美好時境。此外，本空間更多方透過可互動式的動線規劃、造景配置、具象意念等手法，增進民眾入場後與場域間的連結性，在循序漸進的各展區劃分下豐富展現品牌特色，藉由富含趣味性的互動規劃，在空間中實現民眾想像力不受限制體驗場域，表現著寓教於樂的全新體會。

獲獎者：極簡室內設計

獲獎作品：靜．心

宅邸位於竹北河岸，從窗景眺望，可以看見廣袤的青青草原和生息不絕的水岸，極目望去猶能看見整個新竹市的全貌，於是這幅山水繪成了宅邸天然的優勢和亮點。為了應和這幅窗景，設計師以簡單素雅的家飾、筆直方正的線條、溫潤而簡潔的色調打造整體視覺空間。設計師以特殊塗料漆製的電視半牆，打造通透明亮的開放式書房，客廳和開放式書房則以雙廊道串通，使得電視牆區隔雙方場域的同時又擁有情緒串聯。廊道盡頭，僅用一扇玻璃窗和臥室區隔，利用大幅窗景、光線延伸共有情緒。為了塑造簡潔、秩序的空間，設計師不作把手，改以拉門、門片倒斜的方式製作，使得空間視覺更為寬敞，端正筆直的線條更訴說建築「靜．心」的核心主旨，脫離城市，融入自然河岸，營造光明敞朗的環境，雖然極靜，卻與禪意有別，在細思中猶可見得現代簡約時尚。

獲獎者：PIIN品系統設計整合

獲獎作品：古韻新語彙

本案業主為從日本歸台的高齡台裔企業家。設計師在了解業主對於童年台灣居所的印象後，運用古意建材透過新語彙詮釋出頗具現代感的東方之韻，融合日本美學調性的特色，為企業集團的業主打造出別緻的住宅空間。除了因應業主對於孩童安全性的考量，將所有牆面構築成圓弧面呈現零直角的流暢空間外，設計師更以70-80年代台灣常見的水磨石及籐編材料，作為整體空間的材質主軸。公共空間的牆面運用鈦金屬飾條銜接牆面上端的編織布以及下半部的白色水磨石，而櫃體立面更是運用藤織元素作為呼應。整體設計手法讓來自業主幼時的回憶得以穿越時光的洪流，透過高雅的復古新語彙，讓業主一家三代沉浸於人文品味，品嚐生命中歲月靜好的美好光景。

獲獎者：奇清空間設計處

獲獎作品：Mr. Huang's lakeside

本案以渡假宅作為空間劃分，將業主需要招待客人的住屋需求巧妙規劃在空間之中，並同延續業主私人莊園的元素，以業主私藏的原木木材製作，透過位於公領域的異材質交錯鋪述手法，表現空間層次錯落的感受，考量屋主對於臥躺湖畔仰望自然意象的眷戀，多方採用莊園內槐麗植物與景觀的色彩作為場域基底，配合莊園內元素觸感與色彩的轉換(如綠色的草地轉換成灰色的地毯)，使空間在同調異材質的打造下可以呼應業主於湖畔躺下時仰望所見的景色，展現出現代禪風的清新質韻，使入內的人們可以體會到跳脫塵世般的獨到氛圍。而在私領域部分，則多方採用溫潤樸實的元素鋪述，並透過圓弧曲面手法修飾臥室中的大樑，與呼應參天樹木而延伸進天花板內的木質高櫃，使空間在溫潤的調性中更增添了圓潤恬靜的感受。最後在私領域衛浴間，設計師以斑駁粗獷的石材元素鋪述至天、地、壁，以及盥洗台面，使空間在同材質的極致鋪述下展現頗具個性的獨特情調。

獲獎者：庭拓室內設計

獲獎作品：透曦之耀

整體空間採用質樸自然的材料作為基底，希冀能保留空間最大靈活度，並適度透過櫃體的劃分，妥善展現空間機能性，同時還藉由櫃體裁切修飾掉原空間突兀的大樑，達到空間機能運用的提升與空間延伸擴大的感受。空間中多方採用暗門配置，使屋主在不使用的時只要關上便能維持整體空間的和諧一致。在廚房區域則透過材質定義空間，透過同調材質的延伸鋪展，使空間展現通透完整的一致性，以開放式廚房規劃整體場域，在中央場域部分設置長形桌面，並在桌面下方配置機能櫃體，讓位在場域中央的大型長桌具備多功能應用的特性不僅滿足住家成員的使用需求，同時更能增進彼此互動，構築專屬於家的凝聚力量。

獲獎者：亞維空間設計

獲獎作品：巴黎名媛

本案設計以歐式鄉村風為綱領，延伸出優雅而閑麗的設計感受。公領域以線板門、歐式燈具、木作櫥櫃等家具詮釋異國風情，客廳以米色結合深色寶石藍，營塑出整體優雅沉穩的氣質，同時在公領域添加開放式琴房設計，在素雅簡約的中空櫃體間嵌入鋼琴和燈具，以更為明亮素雅的姿態和相鄰的客廳做出視覺景深。公領域以淺米色作為基調，在各具不同表情的場域間互相串連，視覺上顯得通透寬敞，又賦予個性不同、功能不同的場域一致的情緒。私領域作為個人休憩空間，設計上更呼應到主人內心性格，主臥室以淺淡的蘭紫色和適當的留白鋪述領域主人內斂又不失優雅的個性，同時使用線板櫃體製作床背牆面，以俐落有致的線條詮釋簡約的質感空間。女兒房設計上則以乾淨素白的牆面做為空間情緒，僅使用天花燈座和自然光淡描空間，彷彿那清澈而透明的空氣就帶著北歐獨有的氣質棲息在室內安靜的一角。