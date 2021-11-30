2021 金點設計獎獲獎名單出爐 原田國際好設計奪得大獎

【文 | Living編輯群 圖片提供 | 金點設計獎】

「金點設計獎」（Golden Pin Design Award）在1981年創立於台灣，並自2014年起開始走向「全球華人市場最頂尖設計獎項」的新定位，為華人設計產業取得發言權。在2015年起，金點設計獎品牌針對不同目標族群分設「金點設計獎」、「金點概念設計獎」及「金點新秀設計獎」等三大獎賽，旨在褒揚傑出的創新設計產品與作品。

透過金點設計獎的專業肯定，鼓勵企業重視產品設計與研發，以設計力增加品牌的附加價值；同時更為消費者與市場提供優質設計的認證，進而提升全民對於設計價值與設計美學的認知，共同創造美好生活品質。以下就來欣賞「原田國際好設計」，在嚴格的競獎關卡下突破重圍，榮耀獲獎的作品吧！

獲獎作品：韻—昭和十八J18 嘉義市史蹟資料館

本案被嘉義市政府列為市定古蹟，整體建築由兩幢獨立的日式木造屋舍所構成，中間以通廊相連，基於古蹟法規限制，不得破壞原建築體且不得上釘，因此必須在舊結構之外重新架設新結構，並將櫃體模組化，組建完成後再置入空間。過去兩棟屋舍的功用分別是神社辦公室以及祭祀前淨身、著衣之處，經改建後重新規劃為展覽館和餐廳，將整個空間規劃成更容易親近的場域，大大提升古蹟建築被使用率。展覽館分為常設展區和策展區，常設展主要展出與嘉義市歷史相關的文物，讓民眾可以深入了解過往的嘉義市景與事蹟；策展區則是支持展出各種文化、藝術相關特展，例如大受歡迎的昭和市集，便是展出嘉義在地具有老味道的文創商品。

獲獎作品：黃金璀璨—誠品書店 嘉義市立美術館期間限定店&昭和J11咖啡館

嘉義市立美術館圓弧式建築體曲線優美，為呼應此獨特的格局，設計師以圓形吊燈和圓角修飾場域內的銳角，使內外空間皆呈現圓融的氣氛，細緻而流暢的復古金線條在空間裡迴旋流動，象徵重現舊時繁盛的年代，經時光所淬煉出的經典意象在此沈澱後散發熠熠生輝的光芒，無論在何種時空背景皆是不容忽視的存在。為了增加結構性，及不失原建築圓弧的比例，將生硬的鐵件材質做成精工的工藝手法，與其他異材質結合，卻能獨具一格融合出既時尚又典雅的獨特氛圍，新舊美感互不衝突，仍可從中感受到濃厚的歷史痕跡。

回顧繁華年代，將象徵富貴色的紅色定調為誠品書店入口意象的主色，暗紅色的方塊狀櫃體線條簡潔，融入在淡雅的環境中特別搶眼，櫃體旁的壁面以古樸的手繪線構壁畫帶入嘉義火車站及嘉義市史蹟資料館，無論歲月如何更迭，歷史總會在某一處交會。在這個古蹟新生的空間裡，除了規劃咖啡館，亦邀請誠品書店進駐，為此特別打造一個深具懷舊韻味的書店環境，並且不定期策劃藝術展演，讓文化及藝術美學藉此據點在嘉義深耕及傳承。

Source from 金點設計獎、原田國際好設計

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