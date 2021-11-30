2021 BLT建築設計獎獲獎捷報 台灣多項設計作品勇奪優秀獎肯定

【文 | 編輯部 圖片提供 | Built Design Awards】

Built Design Awards與美國知名設計大獎「IDA國際設計獎」及權威建築設計獎「Architecture MasterPrize」同為Farmani集團所創立。BLT建築設計獎致力於表彰那些為全球帶來傑出指標設計的建築師與設計師們，旨在促進建築行業的共榮共好，在多年的步步為營下，該獎已成為全球最具包容性的獎賽項目，為設計者帶來良好的口碑建立與推廣的平台。

每年舉辦的BLT建築設計獎皆會分為四大領域參賽項目：年度建築設計獎、年度室內設計獎、年度建築產品獎及年度最佳項目管理獎，涵蓋超過50個分類項目，期許透過廣泛的設計面向，汲取創作者對世界脈動的真知灼見，透過設計建立起與人際、社會、環境的友好連結，領人走下更佳理想的生活品質。現在就一起來看看有那些作品奪下優秀獎殊榮，接受來自全球的表彰，也助力台灣邁向設計高峰！

獲獎者：黃宏輝建築師事務所

獲獎類別：建築設計

獲獎作品：中國醫藥大學學生宿舍

將建築外觀設計成三維曲面體空間，並以減法概念，構建三處半球狀內凹虛空間，延續弧線設計，將屋頂太陽能板搭建成梭形天蓋，完整收束圓弧感，建築體外觀有如一體成形的卵形量體，看不見傳統建築中的屋頂突出物，整體呈現完美的弧線。為使建築保有自體呼吸功能，以中空天井結合樓層鏤空設計，當空氣導入室內，可流暢地自天井上方排出，以此獲得良好的空氣對流，會呼吸的建築與自然融為一體，對環境更加友善。為講求施工效率，將太陽能板頂蓋採模矩化於外處快速建造而成，再以吊車懸吊上頂層組裝，成功縮短工期。

獲獎者：宇藝空間設計有限公司

獲獎類別：室內設計

獲獎作品：框景自然·藝廊之宅 / 宅·藝術與自然

設計師將本案的材質應用以純粹為設定準則，將既有結構所框出的室外景致，以框景畫面為思考。窗外景物之於不加以綴飾的立面表情，如同純白畫布上的油彩，展現櫛比鱗次的城市風情。保有空間的俐落簡練，藉由色調一致的相連面體，將設備及使用區塊加以整合，延續空間完整性。自入口玄關起始轉折至主臥室入口和電視主牆，以一道連續立面一以貫之，連接的廚房天花藉由檜木皮的材質色調分野，讓此處原有低天花造成的視覺斷點，成為藉以界定場域區塊的中介。

本案的創新之處有別於制式化的住宅空間以實牆界定不同機能的公領域空間，從玄關進來經過開放式廚房區到客餐廳，皆實現以開放自由人流動線的過渡空間作為空間的轉換。整體採取極簡設計風格，將住宅打造為與外部景觀連結的明亮寬敞起居空間，大面積窗戶把建築外的自然景觀框起來引入室內供業主一家隨時欣賞，進而褪去疲憊、沉澱心靈。

獲獎者：一研設計制研所

獲獎類別：室內設計

獲獎作品：The Hidden Line

本案利用鏡面營造出延伸的視景放大感受。壁面樑柱以隱藏性設計將左右二側做收納櫃，讓整體猶如一道牆面。黑色鐵件層架可擺設花、藝品、畫作，使空間樣貌的不同，為生活更添變化。壁面延續以磁磚、烤漆壁面不同材質結合，凹凸造型電視牆、鐵件，單純的白、黑讓光影表現不同。餐廳牆面以清水灰泥呈現，材質的反差形成空間的層次。線的虛實延續到閱讀區，木材質使黑白空間更具質感。

玄關樑柱，左右二側將鞋櫃和儲物櫃機能納入，設計為整面牆面使視覺一致，懸空底部置入燈光，成為屋主夜晚回家的最好的夜燈照明。空調出風口結合照明燈具於天花板，成為一條引導視覺向前的線，目光落在窗戶上觀賞到戶外風景。閱讀區書櫃具有展示和收納機能，拉門門片上格柵線條和玄關格柵相呼應，拉開是儲物櫃，關上是層架展示櫃。將收納、展示、整合機能使用規劃於空間物件中，以達到設計美感及實用性兼具。

獲獎者：域建設計室內裝修有限公司

獲獎類別：室內設計

獲獎作品：凝謐

保留空間中日光充足的先天優勢，選以通透材質的運用以保留空間優勢，並運用同調異材質的適度分致讓空間在材料色質交錯融合的特性下，展現細膩豐富的場域感受。在環貫通透的日光引注中穿插玻璃元素做為鋪述，增加空間內的採光效果，並在玻璃的運用下展現著穿透延伸的場域感受。而空間在日光充足的引照下搭配玻璃材料，呈現通透明亮的空間氛圍。此外，設計者以灰階色澤作為調配，由地坪、牆面，到天花板皆以灰調作為鋪述，以俐落鐵件元素與溫潤木質調配，同時運用特殊的金屬塗料，讓空間在灰階色調的低斂調配中展現著隱隱閃爍的豐富質調，最後在私領域部分更點綴以屋主個人的品味與喜好，凝塑出和諧一致的溫馨場域。

獲獎者：凸凸設計有限公司

獲獎類別：室內設計

獲獎作品：都會生活

設計師在領域規劃中，大量使用胡桃原木的材質，為公領域注入生活的軌跡，讓住宅在時間更迭中，展現更美好的樣貌，同時中和了冰冷的大理石的溫度，色系上的雋永在現代感十足的裝潢風格中，給予沉靜與華美間最好的平衡，餐廚部分的間接光源採用黃光塑造精品宅氣質，當夜晚來到，流光引領下，賓客皆能沉浸在舒適的氛圍裡。優雅的弧形天花板，溫潤立面線條的清冷，引領視覺動線的延伸外，歸化所有異材質的聲音，使其能夠互補相容，精準地達到空間氛圍的拿捏。

獲獎者：亞維空間設計

獲獎類別：室內設計

獲獎作品：粉紅視界

在唯美浪漫的粉色調性鋪展之下，依循著法式鄉村風的核心，特意著重線板的立體設計，無論是櫃體、門板、天花板接縫處、把手、甚至是櫃邊，皆塑造起豐富多樣的造型，如蝴蝶結、玫瑰、緞帶、花圈等等；並在每個空間轉折處，打造別出心裁的空間端景，透過精選的燈光色系、軟裝安排、花藝佈置，體現蘊藏於各領域的溫馨情境、增劇日常中的儀式感。並適度透過互補色調如藍灰色、留白、木紋色調等呼應主色調的繽紛粉色，達到平衡與和諧的空間感受。完善將空間需求以樓層劃分，公領域特地設置了方便使用者運用、貫穿整層樓的電梯，以及櫃體下方預留的小洞以放置掃地機器人；私領域則不僅僅是臥房配置，更有通透的更衣空間、每個角落精心裁切的置物端景櫃、最後多方在軟裝妥貼安置，如花藝品的擺放下，由光線的打落，營造瓣葉殘影與燈光的交錯美感。

Source from Built Design Awards、宇藝空間設計有限公司、一研設計制研所、黃宏輝建築師事務所、域建設計室內裝修有限公司、凸凸設計有限公司、亞維空間設計

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