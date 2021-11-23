漫步蒙馬特 將這座藝術之村帶到住宅生活空間

【文字來源|Erin & Amelie 圖片來源|恆星設計】

恆星設計以法式浪漫為發想中心，使用中性質感元素打底，溫潤的色調穿插輕奢金色軟件點綴，此案中各空間皆可見的線板牆，襯著簡約的現代家具，模糊了古典和現代風格的界線，精準的抱枕配色，呈現位於法國巴黎的蒙馬特丘陵精神，將這座藝術之村帶到住宅生活空間。

設計者以蒙馬特灰仿古大理石鋪展至公領域電視牆面，在櫃體間以淺調的木質層板間的溝縫手法與質感壁紙，形塑法式線板的風貌。並透過藕色系、灰色調的軟裝搭配，讓客餐廳不同場域間能因此有適度的連結感，由廚房出來的大面牆壁也是預留給屋主掛藝術畫的地方。此外，更在成員活動的公領域範圍中打造出多功能房，巧妙地連結公領域與廚房。而設計者將防火門改成灰色、茶色等玻璃牆，讓空間擁有自然的穿透感。由訂製的沙發，讓空間更顯通透，並透過和諧的顏色搭配，闡述著空間專屬的溫潤氣息，體現藝術與輕奢交織的和諧形貌。

臥室一旁原本有個畸零空間，設計者考量到家庭成員使用習慣與生活需求，遂將空間打造為可供閱讀、休憩的多功能房，沿著空間長度擺置一張細長桌面，在空間末端設置了臥榻與一扇大面的窗戶，在調光百葉窗的選搭下，適度引入和煦日光。採用有門面的櫃體、開放式層板，提供使用者充足的收納空間，並讓空間小缺角變成能夠凝聚家庭氛圍的實用書房空間。

主臥與大女兒房間配有衛浴。在主臥房內的主浴擁有寬敞的空間設置，採用木紋調貼板鋪展地、壁、天，沉穩的木質調性，帶給空間沉靜溫潤的感受。在主臥室中還特地打造出一間更衣室，增加使用坪效，以同樣沉穩的溫潤木質調性搭配線性燈線的手法勾勒櫃面，圍繞出低調奢華的空間感受。而在公領域部分則梳理順暢的行走動線，將畸零空間轉化為實用的書房空間，此外亦多方善用灰鏡、茶鏡使空間擁有延伸放大的感受。

亞飾協會員介紹：

Stephy Teng 鄧湘盈總監 / 恆星設計

Stephy總監從接觸藝術，認識藝術，到愛上藝術，最後踏入室內設計，一路走來用心體驗一切美的事物，在純熟的設計手法和細膩的筆觸下，勾勒出獨有的簡奢風，巧妙融入在不同的案件中，只為了能夠帶給每一位屋主獨一無二的設計。

得獎紀錄

2021年《MUSE Design Awards》金獎

2020年《MUSE Design Awards》銀獎

亞飾協簡介

亞太空間設計裝飾協會Asia Pacific Design and Decoration (英文簡稱 APD&D，中文簡稱亞飾協) 於 2020 年 1 月正式創立。

亞飾協致力於空間、裝飾設計領域的專業及學術發展，提高空間裝飾設計、美學質感、施工水準，發揚服務精神，協助推行社會建設，增進國際交流及聯繫會員為宗旨。積極建立國內外合作夥伴，以及相關設計單位交流，讓台灣在國際的舞台上發光發熱。

本會會員匯集台灣各地優秀設計總監，擁有專業經驗與創作能量，跨足建築、室內設計、工程管理技術、裝置藝術、花藝、景觀、時尚多媒體、美學文化等等領域，邀請與我們一起竪立典範，成為時代的標竿。

Source from 恆星設計、亞太空間設計裝飾協會

Living&Design住宅美學136.期雜誌