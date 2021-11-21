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兼融精粹 調和出個性鮮明的和諧美感

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯 | 段雅婷    圖片提供｜大琚設計】

Case 1：協奏曲

本案基地為新成屋，在許有森設計師精心規畫後，重塑空間更加完善通透的美感空間。原來四房的格局尚不符合使用者需求，設計師遂於接手後便重新將格局擘劃，保留廚房、浴室位置，重塑格局的重點則在於放大公領域和主臥室使用範疇。

 

 

升等改造後僅兩間臥房內的附屬機能單元。全宅風格定位採混搭路線，在女主人喜愛的美式輕古典，與男主人鍾情的現代極簡之間，調和出個性鮮明的和諧美感。

 

 

 

Case 2：兼融精粹

本案在坪數有限且格局固定的調和中，巧妙掌握空間優勢，保留原基地通透的採光照明與絕佳視野，體現空間更為延伸通透的住屋感受。設計者悉心聆聽男屋主喜歡空間具有鮮明的感受與豐富度、女主人偏愛簡約優雅的風格訴求，如此截然不同的嚮往在許總監透過適宜的材質和色彩搭配、精巧拿捏比例等設計手法下，揉塑出優雅且豐富的折衷美學。

 

 

由公領域到私領域皆鋪展以俐落線條、簡明用色架構穩定質韻，並透過原始材料不同肌理表現異材質交錯鋪述的層次，形塑彷若精品空間般豐富雅緻的空間感受，綻放典雅而內斂的無限延展。

 

 

 

出自Living&Design 2021 住宅美學年鑑

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Living&Design 2021 住宅美學年鑑 - 平裝版

Living&Design 2021 住宅美學年鑑 - 精裝版

 

Source from：大琚空間設

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